Người phụ nữ 60 tuổi tiết lộ bí quyết giữ eo 59cm và làn da hồng hào, tươi trẻ: Uống một loại nước tăng sinh collagen, tập theo Youtube mỗi ngày

Ở tuổi 60, chị Bích Uyên đã lên chức bà ngoại. Thế nhưng, nhờ vẻ ngoài trẻ trung, nguồn năng lượng tích cực và tính cách vui vẻ, nhiều người vẫn trìu mến gọi chị bằng cái tên "chị ngoại". Không chỉ sở hữu mái tóc bạc tự nhiên đầy cuốn hút, chị còn gây ấn tượng với làn da khỏe, vóc dáng cân đối cùng vòng eo 59cm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp theo hướng tự nhiên. Điều khiến nhiều người yêu thích là các phương pháp chị áp dụng đều rất đơn giản, dễ thực hiện và chú trọng xây dựng lối sống lành mạnh thay vì tìm kiếm những giải pháp "thần tốc".

Uống bột sắn dây + táo đỏ 2-3 lần/tuần: Tăng sinh collagen nội sinh, giúp da dẻ hồng hào tươi trẻ

Mới đây, chị Bích Uyên chia sẻ thêm một thức uống mà bản thân duy trì đều đặn để chăm sóc sắc đẹp, đó là bột sắn dây kết hợp với táo đỏ.

Người phụ nữ tuổi 60 uống bột sắn dây kết hợp táo đỏ mỗi tuần để tăng sinh collagen nội sinh, giúp da dẻ hồng hào tươi trẻ.

Theo chia sẻ của chị, mỗi tuần chị uống khoảng 2-3 cốc sắn dây táo đỏ, với mong muốn hỗ trợ cơ thể tăng sinh collagen nội sinh, từ đó giúp làn da trông hồng hào, tươi tắn hơn. Đây là một thói quen đơn giản mà chị duy trì bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học.

Bột sắn dây chứa tinh bột tự nhiên cùng các hợp chất chống oxy hóa như isoflavone (đặc biệt trong rễ sắn dây), giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đây cũng là loại thức uống thanh mát, ít chất béo, tạo cảm giác no nhẹ nên có thể hỗ trợ kiểm soát lượng ăn trong ngày nếu sử dụng hợp lý.

Bên cạnh đó, sắn dây còn cung cấp một lượng nhỏ khoáng chất như kali, mangan, góp phần hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn.

Táo đỏ là cung cấp vitamin C, polyphenol và flavonoid - những hoạt chất chống oxy hóa giúp bảo vệ collagen trước tác động của quá trình lão hóa. Vitamin C cũng là dưỡng chất cần thiết để cơ thể tổng hợp collagen nội sinh, từ đó góp phần duy trì độ đàn hồi và vẻ tươi sáng của làn da. Ngoài ra, chất xơ trong táo đỏ giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Tốt nhất là nên uống bột sắn chín, (lấy 2 thìa bột sắn, khuấy đều cùng 300ml nước và đun sôi) kết hợp với 3 quả táo đỏ. Uống chín sẽ tốt cho dạ dày và phát huy tối đa hiệu quả dưỡng nhan hơn việc chỉ pha loãng với nước rồi uống.

Tập luyện mỗi ngày để giữ cơ thể dẻo dai và vòng eo 59cm

Bên cạnh chế độ ăn uống, vận động chính là "chìa khóa" không thể thiếu trong cuộc sống của chị Bích Uyên.

Tập luyện giữ dáng cùng chị ngoại Bích Uyên.

Mỗi ngày, chị đều dành thời gian tập luyện tại nhà hoặc đi bộ để duy trì sự dẻo dai của cơ thể. Theo những chia sẻ trước đó, chị còn kết hợp các bài tập cardio khoảng 30 phút, yoga xen kẽ trong tuần và duy trì khiêu vũ mỗi ngày để cải thiện sức khỏe, tăng độ linh hoạt cũng như giữ vóc dáng cân đối.

Chính sự kiên trì với việc vận động đều đặn đã góp phần giúp chị duy trì thể trạng khỏe mạnh, cơ thể săn chắc và luôn tràn đầy năng lượng dù đã bước sang tuổi 60.

Trẻ đẹp không chỉ là câu chuyện của tuổi tác

Điều tạo nên sức hút của "chị ngoại" Bích Uyên không chỉ nằm ở vóc dáng hay mái tóc bạc tự nhiên, mà còn ở tinh thần sống tích cực. Với chị, chăm sóc bản thân không phải để níu kéo tuổi trẻ, mà để luôn khỏe mạnh, tự tin và tận hưởng cuộc sống ở bất kỳ giai đoạn nào.

Những thói quen như ăn uống điều độ, duy trì vận động, ngủ nghỉ hợp lý và giữ tinh thần lạc quan đã trở thành nền tảng giúp chị giữ được vẻ ngoài rạng rỡ. Câu chuyện của chị cũng là lời nhắc rằng, ở bất kỳ độ tuổi nào, phụ nữ vẫn hoàn toàn có thể trở thành phiên bản khỏe đẹp hơn của chính mình nếu biết yêu thương và chăm sóc bản thân mỗi ngày