Con dâu khoe làn da căng mịn của mẹ chồng tuổi ngoài 60: Bí quyết chăm da mỗi sáng gói gọn trong 2 bước đơn giản

Một đoạn clip được chia sẻ trên kênh @giadinhchanganhne đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi ghi lại khoảnh khắc con dâu hào hứng khoe làn da căng mịn của mẹ chồng ngoài 60 tuổi.

Đoạn video đã nhận về hơn 700 nghìn lượt theo dõi, cùng hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước làn da căng mịn, hồng hào, ít nếp nhăn của bà. Nhiều người tò mò không biết bí quyết chăm sóc da của bà là gì để có thể giữ được vẻ ngoài tươi tắn theo thời gian.

Chưa nói đến sản phẩm dưỡng da bà đang dùng, mẹ chồng trong clip cho biết bà đặc biệt chú trọng bước làm sạch da. Đây mới là nền tảng giúp làn da khỏe mạnh, săn chắc và duy trì độ mịn màng lâu dài.

Trong đoạn clip, mẹ chồng còn chia sẻ quan điểm chăm sóc da của mình: "Da sạch thì mới thở được, chứ dùng nhiều mỹ phẩm quá da ngột ngạt không thở được đâu"

Đáng nói, bí quyết của bà lại đến từ hai món đồ rất quen thuộc, giá thành chỉ vài chục nghìn đồng.

Tận dụng chiếc khăn xô của cháu nội để rửa mặt: Khăn rất mềm, dịu nhẹ với làn da

Món đồ đầu tiên là khăn xô của cháu nội, bà tận dụng luôn khăn xô của cháu để làm khăn rửa mặt hàng ngày.

Khăn xô thường được làm từ chất liệu cotton nhiều lớp, có đặc tính mỏng, mềm, thấm hút tốt và ít gây ma sát lên da. Khi dùng để lau mặt sau khi rửa, khăn tạo cảm giác êm ái, hạn chế tình trạng chà xát mạnh khiến da bị kích ứng hay tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Với những người có làn da nhạy cảm hoặc muốn chăm sóc da theo hướng tối giản, đây là một vật dụng vừa tiện lợi vừa dễ tìm mua. Để đảm bảo vệ sinh, khăn rửa mặt nên được giặt sạch, phơi khô hoàn toàn.

Túi chườm nóng - lạnh: Mua ngay ngoài hiệu thuốc, giá chỉ vài chục nghìn

Món đồ thứ hai cũng là bí quyết khiến nhiều người bất ngờ, đó là túi chườm nóng - lạnh có bán phổ biến tại các hiệu thuốc với giá chỉ vài chục nghìn. Đây vốn là sản phẩm thường được dùng để chườm nóng hoặc chườm lạnh giảm đau, giảm sưng, thậm chí nhiều gia đình còn dùng để chườm ấm cho trẻ nhỏ.

Theo chia sẻ của bà, bà đổ nước vào túi chườm rồi đặt trong ngăn đá để nước đông lại. Sau khi rửa mặt vào buổi sáng, bà lấy túi chườm lạnh ra, bọc thêm một lớp khăn xô bên ngoài rồi nhẹ nhàng chườm và di chuyển trên toàn bộ khuôn mặt theo hướng từ dưới lên trên. Việc bọc thêm một lớp khăn mềm như cách bà thực hiện sẽ giúp hạn chế nguy cơ kích ứng do lạnh, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu hơn khi chườm lạnh.

Bà cho biết việc làm này giúp da cảm thấy săn chắc hơn và lỗ chân lông trông se lại sau khi rửa mặt.

Trên thực tế, việc chườm lạnh có thể tạo cảm giác mát, giúp giảm sưng phù tạm thời, đặc biệt vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Nhiệt độ lạnh cũng khiến các mạch máu dưới da co lại trong thời gian ngắn, từ đó khiến bề mặt da trông săn chắc và sảng khoái hơn.

Túi chườm nóng - lạnh có thể mua ở các hiệu thuốc với giá chỉ vài chục nghìn.

Không cần những phương pháp cầu kỳ hay thiết bị đắt tiền, chỉ với một chiếc khăn xô mềm và túi chườm nóng - lạnh giá vài chục nghìn đồng, mẹ chồng trong đoạn clip đã tạo nên quy trình chăm sóc da tối giản nhưng nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng.

Có thể thấy, thay vì chạy theo những phương pháp làm đẹp phức tạp, nhiều người lại lựa chọn quay về với những thói quen chăm sóc da đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp để duy trì lâu dài. Chính sự đều đặn trong việc làm sạch, kết hợp chăm sóc da đúng cách mới là yếu tố góp phần giúp làn da giữ được vẻ khỏe khoắn, tươi tắn theo thời gian.

Nguồn: @giadinhchanganhne