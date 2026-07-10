Ở tuổi 65, người phụ nữ này vẫn giữ dáng thon gọn, gương mặt trẻ hơn tuổi nhờ tập 3 động tác tại nhà

Ở độ tuổi 20-30, cơ thể còn dẻo dai nên nhiều phụ nữ có thể lựa chọn các bài tập cường độ cao để đốt mỡ, cải thiện vóc dáng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trung niên, đặc biệt sau tuổi 40, quá trình lão hóa khiến cơ thể thay đổi đáng kể.

Vì vậy, những bài tập quá nặng không còn là lựa chọn lý tưởng, bởi chúng có thể tạo áp lực lên xương khớp, tim mạch và làm tăng nguy cơ chấn thương. Thay vào đó, các hình thức vận động vừa sức, phù hợp với thể trạng sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn.

3 động tác tập tại nhà giúp phụ nữ trung niên trẻ đẹp hơn so với tuổi.

Dù đã 65 tuổi, người phụ nữ này vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và sức khỏe dẻo dai nhờ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh cùng thói quen tập luyện đều đặn trong nhiều năm. Điều đó cho thấy, việc chăm sóc sức khỏe và vóc dáng luôn quan trọng ở mọi lứa tuổi.

Đứng kiễng chân trong 2 phút để siết mỡ bụng, giúp gương mặt thon gọn hơn

* Cách thực hiện:

- Hai chân áp sát tường, đửng thẳng, mắt nhìn thẳng.

- Hai tay đưa lên áp sát tường, đồng thời kiễng chân.

- Giữ nguyên tư thế này trong 2 phút.

Đứng kiễng chân là động tác đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu thực hiện đều đặn. Chỉ với khoảng 2 phút mỗi ngày, bài tập này giúp kích hoạt nhóm cơ vùng bụng và chân, hỗ trợ cải thiện tư thế, tăng tuần hoàn máu và góp phần giúp vòng eo săn chắc hơn. Từ đó gương mặt trông thon gọn, rạng rỡ hơn theo thời gian.

Áp vai, siết mỡ lưng, cải thiện tình trạng gù lưng, vai u thịt bắp

* Cách thực hiện:

- Hai chân tách rộng bằng vai, đứng cách tường một khoảng.

- Hai tay tạo thành hình chữ V, tỳ vào tường.

- Bắt đầu ép vai, căng cơ lưng, đồng thời siết bụng trong quá trình tập.

- Giữ tư thế này trong 2 phút.

Động tác áp vai giúp mở rộng lồng ngực, kéo hai bả vai về đúng vị trí và cải thiện tư thế hiệu quả. Việc tập luyện thường xuyên có thể hỗ trợ giảm tình trạng gù lưng, vai tròn do ngồi nhiều hoặc ít vận động.

Bên cạnh đó, bài tập còn tác động đến vùng lưng trên và vai, giúp cơ bắp săn chắc hơn, góp phần cải thiện tình trạng mỡ lưng, vai thô hay vai u thịt bắp, mang lại vóc dáng cân đối và thanh thoát.

Ưỡn lưng để cải thiện tình trạng đau mỏi vai gáy, giúp phần cổ thon gọn, phần vai mảnh mai hơn

* Cách thực hiện:

- Đứng quay lưng lại với tường, tách chân rộng bằng vai.

- Ngả người về phía sau, đẩy hông về phía trước, đầu chạm tường, hai lòng bàn tay áp vào tường.

- Ưỡn lưng để siết các nhóm cơ lưng và cổ.

Ưỡn lưng là bài tập giúp kéo giãn cột sống, mở vùng ngực và giải phóng sự căng cứng ở cơ vai gáy. Thực hiện đều đặn có thể hỗ trợ giảm cảm giác đau mỏi do ngồi lâu, làm việc với máy tính hoặc giữ sai tư thế trong thời gian dài.

Ngoài ra, động tác này còn giúp cải thiện dáng đứng, tạo cảm giác phần cổ cao và thon hơn, đồng thời giúp bờ vai trông gọn gàng, mảnh mai và cân đối hơn.

Nguồn: @mikokids

