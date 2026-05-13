Hwasa giảm cân sốc, body nảy nở sexy đã biến mất?

Giảm cân không phải lúc nào cũng mang lại hiệu ứng tích cực về mặt hình ảnh, đặc biệt với những người nổi tiếng vốn đã xây dựng dấu ấn riêng nhờ vóc dáng đặc trưng. Không ít ngôi sao từng được khen quyến rũ, khỏe khoắn lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi thân hình ngày càng gầy, khiến tổng thể visual mất đi nét cuốn hút vốn có. Mới đây, một đoạn video ghi lại màn thay đổi ngoại hình của Hwasa đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vóc dáng nữ idol hiện tại đã mảnh mai hơn rõ rệt, phần tay chân và vòng eo đều thon gọn hơn trước sau hành trình giảm tận 15kg. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này lại làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, khi không ít người cho rằng biểu tượng gợi cảm xứ Hàn đang dần đánh mất vẻ đẹp riêng từng giúp cô nổi bật giữa Kpop: Hình thể đầy đặn, quyến rũ khó trộn lẫn.

Vóc dáng của Hwasa thay đổi rõ rệt hậu giảm 15kg. (Nguồn: TikTok)

So với giai đoạn đầu nổi tiếng, Hwasa hiện sở hữu vóc dáng thon gọn hơn thấy rõ, đặc biệt ở phần vai, cánh tay và vòng eo. Nếu trước đây nữ ca sĩ từng tạo được nhiều dấu ấn với hình thể đầy đặn, đường cong rõ nét và vẻ gợi cảm khỏe khoắn theo style Âu Mỹ, thì hiện tại body của cô thiên về dáng mảnh mai. Trên những sân khấu trình diễn, gương mặt của người đẹp sinh năm 1995 cũng lộ rõ đường nét sắc hơn, phần má hóp nhẹ khiến tổng thể trông có phần khác lạ. Thậm chí, cô cũng đổi từ phong cách trang điểm đậm sang kiểu tự nhiên, nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh những lời khen cho diện mạo thon thả hiện tại, không ít cộng đồng mạng cho rằng việc siết cân khiến Hwasa giống với nhiều idol Kpop khác, hình ảnh “biểu tượng sexy khác biệt” từng gắn liền với cô suốt nhiều năm giờ cũng không còn.

Sự thay đổi của Hwasa khiến nhiều người cho rằng cô mất đi vẻ sexy và chiến từng làm nên thương hiệu.

Không ít ý kiến cho rằng Hwasa đang đánh mất đi vẻ gợi cảm riêng.

Hwasa sở hữu "hình ảnh thương hiệu" phá vỡ nhiều chuẩn mực ngoại hình trong Kpop, khi không theo đuổi làn da trắng hay thân hình mảnh mai vốn phổ biến ở các nữ idol. Thay vào đó, cô tạo dấu ấn với body đầy đặn, ba vòng quyến rũ cùng làn da nâu bóng khỏe. Chính ngoại hình này đã tạo nên sức hút rất riêng cho Hwasa, giúp cô luôn trở nên sexy, nổi bật mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Nữ ca sĩ cũng thường chọn những thiết kế ôm sát, mang vibe phóng khoáng để tôn đường cong cơ thể, kết hợp cùng lối makeup đậm ở mắt và môi, nhấn mạnh vẻ cá tính, gợi cảm và có phần nổi loạn.

Hình tượng sexy, cá tính của Hwasa trước đây. (Ảnh: Instagram)

Trở lại cùng bản hit Good Goodbye, Hwasa tiết lộ cô đã giảm khoảng 5kg, đưa cân nặng về mốc 45kg để phù hợp hơn với hình tượng mong manh, nữ tính mà concept hướng tới. Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi đây là hình ảnh khá khác biệt so với phong cách gợi cảm, khỏe khoắn từng làm nên thương hiệu của nữ idol. Dẫu vậy, Hwasa không rơi vào trạng thái gầy gò, thiếu sức sống như nhiều mỹ nhân ép cân quá đà. Thay vào đó, body của cô hiện tại thiên về slim-fit, thon gọn hơn nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại, săn chắc. Kết hợp với việc thay đổi kiểu tóc, style makeup khiến nhiều người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh Hwasa ngày xưa đôi lúc sẽ cảm thấy không quen.

Không chỉ gầy hơn mà phong cách hiện tại của Hwasa cũng thiên về sự nữ tính, nhẹ nhàng. (Ảnh: Instagram)

Ở cả hai giai đoạn, Hwasa đều mang những nét cuốn hút rất riêng, và việc yêu thích hình ảnh nào phần lớn phụ thuộc vào gout thẩm mỹ của mỗi người. Nếu trước đây nữ ca sĩ nổi bật với vẻ gợi cảm phóng khoáng, chiến và cá tính khác biệt giữa Kpop, thì phiên bản hiện tại lại thiên về sự thanh mảnh, nữ tính hơn. Hậu giảm cân, vóc dáng của Hwasa vẫn được đánh giá ở mức cân đối, không rơi vào trạng thái quá gầy hay ép cân cực đoan như nhiều mỹ nhân khác. Thân hình hiện tại của cô vẫn giữ được sự vừa vặn, những đường cong mềm mại và nét sexy vốn là dấu ấn riêng. Chính Hwasa cũng từng chia sẻ rằng cô lựa chọn giảm cân theo chế độ lành mạnh, chú trọng sự phù hợp với thể trạng cơ thể thay vì chạy theo tiêu chuẩn cân nặng khắt khe.