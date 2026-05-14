Trong ngành công nghiệp Kpop, ngoại hình từ lâu đã trở thành một phần quan trọng không kém tài năng. Bên cạnh giọng hát, vũ đạo hay thần thái sân khấu, vóc dáng của các thần tượng – đặc biệt là nữ idol luôn bị soi xét gắt gao. Chuẩn mực “mình hạc xương mai” từng khiến không ít ngôi sao trẻ lao vào các chế độ ăn kiêng cực đoan để giữ vóc dáng, từ chỉ ăn một bữa mỗi ngày đến nhịn đói kéo dài. Nhiều người thậm chí xuất hiện với thân hình gầy đến mức lộ xương vai, xương sườn hay đôi chân mảnh khảnh đáng báo động, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần phía sau ánh hào quang sân khấu.

Mới đây, một đoạn video chia sẻ của Seeun – thành viên nhóm STAYC cũng khiến chủ đề này tiếp tục được bàn tán khi cô thẳng thắn kể lại quãng thời gian từng giảm cân theo cách cực kỳ tiêu cực. Cụ thể, nữ idol tiết lộ bản thân từng nhịn ăn suốt cả tuần, chỉ để đạt chỉ số cân nặng tốt trong buổi kiểm tra mỗi cuối tuần. Sau đó, cô sẽ tự cho phép mình “ăn bù” vào ngày chủ nhật. Đây là kiểu vòng lặp quen thuộc với nhiều người bị ám ảnh cân nặng: nhịn đói kéo dài để giảm số cân tạm thời, sau đó ăn quá mức vì cơ thể bị thiếu năng lượng nghiêm trọng.

Seeun chia sẻ từng nhịn ăn cả tuần để có cân nặng thấp vào mỗi thứ 7. (Ảnh: Koreaboo)

Đáng nói, chế độ này không những không giúp cô giảm cân bền vững mà còn phản tác dụng. Sau những ngày nhịn ăn, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt năng lượng, khiến cảm giác thèm ăn tăng mạnh. Kết quả là vào ngày được ăn "xả láng”, nữ idol thường ăn nhiều hơn mức cần thiết khiến cân nặng nhanh chóng quay lại, thậm chí tăng nhanh hơn trước. Câu chuyện của nữ idol khiến nhiều người liên tưởng đến hiệu ứng yo-yo – hiện tượng cân nặng giảm nhanh do ăn kiêng cực đoan, sau đó tăng trở lại (thường cao hơn trước) khi ăn uống bình thường, tạo ra chu kỳ giảm - tăng cân liên tục giống như chuyển động của con quay yoyo.

Vóc dáng của Seeun hiện tại đã mảnh mai hơn thấy rõ. (Ảnh: Instagram)

Chia sẻ của Seeun nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự cảm thông khi một thần tượng trẻ dám nói ra mặt trái của việc ép cân trong ngành giải trí Hàn Quốc. Song song đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng câu chuyện của cô phản ánh thực tế đáng buồn: đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo trên sân khấu là áp lực ngoại hình mà phần lớn idol nữ phải đối mặt mỗi ngày.

Thực tế, đây không phải lần đầu khán giả nghe những câu chuyện như vậy từ Kpop. Trước đó, nhiều thần tượng cũng có những chia sẻ sốc về phương pháp giảm cân như: Momo (TWICE) chỉ uống nước đá hay IU ăn 1 quả táo vào bữa sáng.

và Momo đều từng gây sốc khi chia sẻ phương pháp giảm cân khắc nghiệt. (Ảnh: Instagram)

Điều đáng nói là trong vài năm gần đây, làn sóng phản đối những chuẩn mực quá khắt khe đang dần xuất hiện. Nhiều người hâm mộ cho rằng thần tượng không nên bị đánh giá chỉ qua con số trên bàn cân, đặc biệt khi việc ép cân có thể kéo theo rối loạn ăn uống, suy nhược hoặc ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Chính vì vậy, sự thẳng thắn của Seeun được xem như một lời cảnh báo, cho thấy những phương pháp giảm cân cấp tốc có thể để lại hậu quả lớn hơn những gì người ngoài nhìn thấy.

Seeun tên thật là Yoon Se Eun, sinh năm 2003, là một trong những thành viên nổi bật của STAYC. Sở hữu gương mặt thanh tú, visual nhẹ nhàng cùng phong cách trẻ trung, Seeun nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ từ khi debut. Với vóc dáng cân đối, thon gọn hiện tại, nhiều người hâm mộ mong rằng nữ idol sẽ không phải áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan như vậy nữa.