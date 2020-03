Ngay cả làn da đụng tí lên mụn cũng hóa mịn mướt, đẹp mãi không thôi nhờ 5 sản phẩm skincare Hàn Quốc sau đây

Đối với những nàng sở hữu làn da nhạy cảm, đụng tí là mẩn đỏ, kích ứng hay lên mụn, chuyện lựa chọn các sản phẩm skincare hay chăm da lại càng thêm khó nhọc. Tuy nhiên, nếu bạn lấp đầy gia tài skincare của mình với toàn những sản phẩm thực hiện tốt nhiệm vụ làm dịu, chống kích ứng, đã vậy còn cải thiện da tuyệt vời thì sớm thôi, bạn sẽ có được làn da đẹp như mơ. Và theo chuyên gia skincare gốc Hàn Charlotte Cho, dưới đây là những sản phẩm skincare Hàn Quốc lý tưởng nhất cho da nhạy cảm.

1. Tẩy da chết: Neogen A-Clear Soothing Essence Pad (Khoảng 454.000 VNĐ)

Những miếng pad tẩy tế bào chết của Neogen sẽ xoa dịu tình trạng da kích ứng, đồng thời giải phóng làn da khỏi tế bào chết và cặn bẩn gây hại. Mỗi miếng pad được cấu thành bởi 3 lớp cotton mang đến trải nghiệm tuyệt vời khi dùng, đồng thời chứa salicylic acid cùng allantoin để hô biến làn da thêm sạch sẽ, mịn màng và tươi sáng.

2. Toner làm dịu da: Round Lab Mugwort Calming Toner (Khoảng 627.000 VNĐ)

Thành phần đắt giá của lọ toner chính chiết xuất ngải cứu có vai trò kháng viêm, chống kích ứng. Do đó, làn da nhạy cảm, thậm chí đang nổi mụn của bạn sẽ được xoa dịu, làm mát và theo thời gian sẽ trở nên khỏe khoắn, tự bảo vệ tốt hơn trước các tác nhân gây hại.

3. Mặt nạ: Thank You Farmer Back To Relax Soothing Gel Mask (Khoảng 625.000 VNĐ)

Hũ mặt nạ dạng gel mát lành của Thank You Farmer sẽ vỗ về làn da mẩn đỏ, kích ứng, nổi mụn nhờ những thành phần như chiết xuất rau má, quả sung, cam thảo, lô hội… Bên cạnh đó, hũ mặt nạ còn chứa chiết xuất quả lựu giàu vitamin C giúp chữa lành và ngăn ngừa những tổn thương, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ gây lão hóa.

4. Kem dưỡng: SkinRX MadeCera Cream (Khoảng 836.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng đa nhiệm này không chỉ xử lý êm đẹp tình trạng kích ứng da, mà còn sửa chữa, củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên với những thành phần như ceramide hay chiết xuất rau má. Bên cạnh đó, hai thành phần này sẽ cùng nhau cấp ẩm, bơm căng làn da, trong khi adenosine sẽ là phẳng các nếp nhăn, còn niacinamide thì hô biến làn da xỉn màu trở nên tươi sáng, rạng ngời. Tóm lại, đây là lọ kem dưỡng cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo, đặc biệt là đối với những làn da mỏng manh, dễ vỡ.

5. Tinh chất dưỡng: Missha Time Revolution Artemisia Treatment Essence (Khoảng 1.000.000 VNĐ)

Lọ essence này chứa 100% chiết xuất ngải cứu – loại thực vật được đánh giá cực cao về khả năng chống kích ứng, lại giàu chất chống oxy hóa. Kết thân với lọ essence này, bạn sẽ thấy tình trạng kích ứng, mẩn đỏ được giải quyết như chưa hề xảy ra. Bên cạnh đó, da dẻ cũng thêm căng mọng, lớp màng bảo vệ được "nâng cấp" để làn da khỏe đẹp, tự duy trì độ ẩm tốt hơn.

Nguồn: Marie Claire