Chuyên gia khẳng định: Cứ dùng 3 sản phẩm skincare sau đây là chống lão hóa thành công mỹ mãn

Chống lão hóa là một hành trình dài và không hề dễ dàng. Bởi vậy, việc chọn cho mình những trợ thủ đắc lực và mang đến hiệu quả mạnh mẽ là vô cùng quan trọng. Và theo chuyên gia Anjali Mahto tại London, Anh, đây là 3 sản phẩm không thể thiếu trong quy trình chống lão hóa, những cái tên này không chỉ giúp làn da của bạn được cải thiện ngoạn mục ở thời điểm hiện tại, mà còn trẻ mãi khó già trong tương lai.

1. Sản phẩm chứa vitamin C

"Vitamin C có thể mang đến nhiều lợi ích khác cho làn da, bên cạnh khả năng chống oxy hóa. Thành phần này giúp làm sáng da và kích thích sản sinh collagen để bạn có được kết cấu da khỏe mạnh hơn", theo chuyên gia Mahto. Tuy nhiên, dù vitamin C là một trong những thành phần quan trọng trong quá trình chống lão hóa, rất cần thêm vào quy trình, bạn cũng nên lắng nghe phản ứng của làn da khi kết thân với thành phần này. Nếu công thức sản phẩm chứa vitamin C quá mạnh, nó sẽ khiến làn da nhạy cảm bị kích ứng và nếu điều này xảy ra, bạn nên dừng lại và chuyển sang sản phẩm chứa vitamin C có công thức dịu nhẹ hơn.

Ngoài ra, bạn cần nhớ thời điểm lý tưởng nhất để thoa sản phẩm chứa vitamin C chính là vào buổi sáng, trước khi thoa kem chống nắng. Và vitamin C sẽ không chỉ cải thiện làn da, mà còn giúp gìn giữ thanh xuân của bạn tốt hơn trước sự tác động tiêu cực từ phía môi trường.

2. Sản phẩm chứa retinol

Không phải ngẫu nhiên, retinol nổi tiếng đến vậy trong cộng đồng tín đồ skincare. Các bác sĩ, chuyên gia cũng phải công nhận khả năng chống lão hóa của retinol và đích thân dùng sản phẩm chứa thành phần tuyệt diệu này. "Retinol cực kỳ xuất sắc trong khoản làm đều màu da, giúp lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn, cải thiện kết cấu da sần sùi, hay là phẳng các nếp nhăn", chuyên gia Mahto cho hay.

Tuy nhiên, không dễ dàng để bạn thêm retinol vào quy trình bởi thành phần này dễ kích ứng. Cách tốt nhất để làm thân với retinol chính là bắt đầu với tần suất 1 lần/tuần vào buổi tối, sau vài tuần thì dùng 2 lần/tuần và cứ thế tăng tần suất để làn da của bạn có thời gian làm quen với retinol.

3. Kem chống nắng

Không có gì phải bàn cãi khi nhận định, kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu trong hành trình chống lão hóa. Sản phẩm này sẽ bảo vệ bạn khỏi kẻ thù lớn nhất của làn da – ánh nắng mặt trời và từ đó, làn da của bạn sẽ tránh được những đốm thâm nám, nếp nhăn, tình trạng da khô, mụn... và rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Tóm lại, dù chuyện gì xảy ra, thoa kem chống nắng vẫn là điều bắt buộc.

