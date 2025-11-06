Thêm lý do nữa để mẹ bổ sung vitamin D khi mang thai: Giúp bảo vệ thận cho em bé

Một phát hiện đáng chú ý trong lĩnh vực y học đã được một nhóm nghiên cứu tại Đại học Goryeo (Hàn Quốc) công bố, đem lại hy vọng mới cho sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Theo đó, việc tiêu thụ vitamin D trong thời kỳ mang thai có khả năng giảm thiểu tổn thương thận do tác động của ô nhiễm không khí, không chỉ ở phụ nữ mang thai mà còn ở cả con cái của họ.

Nhóm nghiên cứu, dưới sự dẫn dắt của giáo sư Lim Hyung-Eun, đã thực hiện thí nghiệm trên 9 con chuột đang mang thai và chia chúng thành ba nhóm: nhóm được tiêm dung dịch muối sinh lý, nhóm tiếp xúc với bụi mịn PM2.5, và nhóm tiếp xúc với bụi mịn kết hợp với việc bổ sung vitamin D. PM2.5 là các hạt có đường kính nhỏ hơn 2.5 micromet, được biết đến với khả năng gây hại cho sức khỏe con người.

Các chất này đã được cung cấp cho các con chuột từ ngày thứ 11 của thời kỳ mang thai cho đến ngày thứ 21 sau khi sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những con chuột mẹ và con cái tiếp xúc với PM2.5 có tổn thương nghiêm trọng ở cả glomerulus và tubulointerstitial - hai bộ phận chính của thận. Đáng chú ý, các tổn thương này đã được giảm bớt đáng kể khi vitamin D được bổ sung, qua đó chứng minh được tác dụng bảo vệ thận của vitamin D.

Thậm chí, ở nhóm chuột được bổ sung vitamin D, các chỉ số về việc điều chỉnh lưu lượng máu và kiểm soát viêm nhiễm đã được cải thiện, giảm thiểu hậu quả của ô nhiễm không khí đối với thận. Giáo sư Lim nhấn mạnh: "Sự bổ sung vitamin D của người mẹ có thể giảm bớt tổn thương thận do ô nhiễm không khí gây ra cho cả mẹ và con. Nghiên cứu này cung cấp manh mối quan trọng cho việc bảo vệ sức khỏe mẹ và thai nhi trong tương lai".

Đặc biệt, công trình nghiên cứu này đã được Hội Nephrology Hàn Quốc ghi nhận về tính chất đột phá và trao giải KRCP 2025 cho bài báo xuất sắc. Sự ghi nhận này không chỉ khẳng định giá trị khoa học của nghiên cứu mà còn mở ra hướng đi mới cho các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe mẹ và bé, đồng thời cảnh báo về tác động tiềm ẩn của ô nhiễm không khí đối với thế hệ tương lai.

Nguồn: Naver