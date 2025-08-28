Hướng dẫn đọc thành phần, bao bì, cách lựa chọn sữa để các mẹ không bị “hoa mắt” khi đứng trước kệ sữa

Đọc bao bì và nhãn sữa

Độ tuổi: Trên nhãn luôn ghi rõ “0–6 tháng”, “6–12 tháng”, “trên 1 tuổi”, “trên 2 tuổi”,… Mẹ phải chọn đúng độ tuổi, vì từng giai đoạn nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.

Tên sản phẩm: Cùng 1 thương hiệu có thể có nhiều dòng: sữa tăng cân, sữa tăng chiều cao, sữa thủy phân cho bé dị ứng, sữa cho bé tiêu hóa kém… Mẹ đừng chọn theo cảm tính, mà hãy xem đúng mục đích của con.

NSX – HSD & xuất xứ: Luôn kiểm tra hạn dùng còn dài, vỏ lon không móp méo, tem chống giả còn nguyên.

Đọc bảng thành phần

Đây là phần quan trọng nhất mà nhiều mẹ hay bỏ qua. Một số nhóm chất mẹ cần lưu ý theo nhu cầu thực tế của con:

1. Bé cần tăng cân / kém hấp thu

→ Chọn sữa có: năng lượng cao, chất béo dễ hấp thu (MCT), đạm whey nhiều hơn casein, bổ sung Lysine, kẽm, vitamin nhóm B.

2. Bé cần tăng chiều cao

→ Chọn sữa giàu Canxi, Vitamin D3, K2, Arginin, Photpho, Magie, bổ sung DHA/ARA và thường có ghi rõ “grow” hay “height”.

3. Bé hay táo bón, tiêu hóa nhạy cảm

→ Ưu tiên có FOS, GOS (chất xơ hòa tan), probiotics (men vi sinh như Bifidobacterium, Lactobacillus).

4. Bé dị ứng đạm sữa bò / bất dung nạp lactose

→ Cần sữa thủy phân (HA, extensively hydrolyzed), hoặc sữa không lactose, hoặc nguồn đạm thực vật (đậu nành).

5. Bé học tập nhiều, cần hỗ trợ trí não

→ Tập trung vào DHA, ARA, Choline, Taurine, Omega-3, Omega-6.

6. Bé cần tăng đề kháng

→ Tips chọn sữa tăng đề kháng cho bé:

HMO: có trong sữa mẹ, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Probiotics: cân bằng hệ vi sinh, ngăn vi khuẩn có hại, từ đó tăng sức đề kháng.

Prebiotics: nuôi lợi khuẩn phát triển, duy trì tiêu hóa khỏe mạnh – nền tảng của miễn dịch.

Sữa non Colostrum / Colos Immunel: chứa kháng thể IgG bảo vệ niêm mạc hô hấp và tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh / Immunel kết hợp với sữa non 24h (chứa kháng thể IgG) và 2'-FL HMO (một prebiotics) tạo nên công thức ba lớp bảo vệ.

Vitamin & khoáng chất (A, C, D, E, kẽm, selen): hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh.

Nguyên tắc lựa chọn

Chọn dựa trên nhu cầu thực tế của bé, không chạy theo quảng cáo hay FOMO.

Không đổi sữa liên tục nếu bé vẫn tăng trưởng và không gặp vấn đề tiêu hóa.

Nếu bé có bệnh lý đặc biệt (dị ứng, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng), tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đổi.

Checklist 5 bước chọn sữa công thức cho con

Bước Mẹ cần kiểm tra Ghi chú quan trọng 1. Độ tuổi Trên nhãn: 0–6 tháng, 6–12 tháng, trên 1 tuổi, trên 2 tuổi… Phải đúng độ tuổi, vì thành phần dinh dưỡng thiết kế riêng cho từng giai đoạn. 2. Nhu cầu thực tế của bé - Tăng cân? - Tăng chiều cao? - Hệ tiêu hóa nhạy cảm? - Dị ứng đạm bò? - Tăng đề kháng? Đừng chọn theo quảng cáo. Hãy dựa trên tình trạng và nhu cầu riêng của con. 3. Thành phần chính - Đạm (Whey, Casein, đạm thủy phân) - Chất béo (MCT, DHA, ARA) - Canxi, Vitamin D3 - Chất xơ (FOS, GOS) - Tăng đề kháng: HMO; Probiotics; Prebiotics; Bộ ba dưỡng chất bảo vệ Immunel, Sữa non 24h và 2’-FL HMO (có trong Sữa non Immunel) Mỗi nhóm chất sẽ phù hợp với một mục tiêu: tăng cân, tăng chiều cao, hỗ trợ tiêu hóa, phát triển trí não, tăng sức đề kháng. 4. Bao bì & hạn sử dụng - HSD còn dài - Vỏ lon nguyên vẹn, không móp méo - Tem chống giả rõ ràng Tránh mua hàng trôi nổi, xách tay không rõ nguồn gốc. 5. Giá thành & khả năng duy trì - Giá có phù hợp để dùng lâu dài? - Có sẵn tại nhiều cửa hàng/siêu thị không? Sữa tốt nhất là loại bé hợp, mẹ duy trì được lâu dài.

Mẹ chỉ cần nhớ: Đúng tuổi – Đúng nhu cầu – Đúng thành phần – Đúng an toàn – Đúng khả năng kinh tế → đó chính là hộp sữa phù hợp nhất.