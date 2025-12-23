Mùa đông nhưng nửa nóng nửa lạnh khiến nhiều mẹ bỉm hoang mang không biết mặc đồ ngủ thế nào cho con

Những ngày mùa đông nhưng nhiệt độ chỉ se lạnh, không quá thấp như hiện nay đang khiến rất nhiều bà mẹ rơi vào trạng thái… bối rối. Buổi tối nhìn con ngủ, mẹ đứng trước tủ quần áo mà phân vân: mặc đồ hè thì sợ con lạnh bụng, lạnh lưng; mặc đồ đông thì mới ngủ được một lúc đã thấy mồ hôi lấm tấm, lưng ướt đẫm. Giữ ấm cho con tưởng là việc đơn giản, nhưng trong kiểu thời tiết “nửa đông nửa hè” này lại trở thành bài toán khó với không ít gia đình.

Vì sao kiểu thời tiết này khiến trẻ dễ ốm?

Nhiệt độ ban ngày không quá lạnh, ban đêm lại hạ nhẹ, độ ẩm cao khiến cơ thể trẻ khó thích nghi. Trẻ nhỏ có hệ điều nhiệt chưa hoàn thiện, rất dễ toát mồ hôi khi ngủ. Nếu mặc quá ấm, mồ hôi thấm ngược vào da, gặp gió lạnh từ quạt hoặc điều hòa sẽ làm trẻ dễ cảm lạnh hơn so với việc mặc hơi mát một chút.

1. Nguyên tắc vàng: Giữ ấm vừa đủ, không phải càng ấm càng tốt

Trong thời tiết này, mục tiêu không phải là làm con thật ấm, mà là giữ thân nhiệt ổn định. Mẹ nên ưu tiên quần áo chất liệu cotton, thấm hút mồ hôi, tay dài quần dài mỏng, thay vì đồ nỉ, bông dày. Một lớp áo nhẹ kết hợp với chăn mỏng sẽ linh hoạt hơn so với mặc đồ dày kín người.

2. Quan sát con đừng quan tâm quá nhiều đến thời tiết

Đừng chỉ nhìn nhiệt độ ngoài trời. Mẹ hãy kiểm tra lưng, cổ và ngực con khi ngủ. Nếu da ấm, khô ráo là phù hợp; nếu lưng ướt mồ hôi, cổ nóng rịn thì rõ ràng con đang bị mặc quá ấm. Ngược lại, tay chân hơi mát nhưng thân mình ấm vẫn là trạng thái bình thường của trẻ.

Đừng quá cứng nhắc, nếu phòng quá nóng, mẹ cứ mạnh dạn bật điều hòa ở chế độ phù hợp để con dễ ngủ hơn.

3. Điều chỉnh môi trường ngủ

Phòng ngủ nên thông thoáng, tránh gió lùa trực tiếp. Nếu dùng quạt hay điều hòa, chỉ nên để chế độ nhẹ, không thổi thẳng vào người trẻ. Một chiếc chăn mỏng phủ ngang bụng hoặc ngực sẽ an toàn hơn là mặc nhiều lớp áo.

Lời kết

Trong những ngày đông không lạnh hẳn như thế này, điều khiến trẻ dễ ốm không phải là thiếu áo, mà là mặc sai cách. Thay vì lo con lạnh hay nóng, mẹ hãy học cách quan sát cơ thể con và điều chỉnh linh hoạt. Giữ ấm cho con không nằm ở số lớp quần áo, mà ở sự vừa vặn và thấu hiểu nhịp sinh học của trẻ.