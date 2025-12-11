MXH xôn xao vì trào lưu chữa lành bằng cách cắt bỏ không cho trẻ uống sữa vì cho rằng "sữa công nghiệp" làm trẻ... ốm thêm

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện những tranh luận quanh hình ảnh quen thuộc, chiếc rổ nhựa đựng những hộp sữa của trẻ tại các trường mầm non. Điều gây tranh cãi không phải là chiếc hộp sữa, mà là các quan điểm trái chiều xoay quanh việc “sữa công nghiệp không tốt”, “nên cắt sữa” hoặc “chuyển sang sữa hạt cho bé”.

Vậy đâu là góc nhìn khoa học? Liệu trẻ có cần thiết phải uống sữa mỗi ngày?

Sữa có phải là bắt buộc với trẻ nhỏ hay không?

Sữa không phải là bắt buộc, nhưng là nguồn dinh dưỡng rất thuận tiện và dễ bổ sung

Đối với trẻ từ 1 đến 6 tuổi, nhu cầu canxi, vitamin D, chất béo và protein khá cao vì giai đoạn này cơ thể phát triển nhanh. Sữa (sữa mẹ, sữa công thức, sữa bò hoặc các sản phẩm sữa) là thực phẩm dễ tiếp cận, dễ hấp thu và phù hợp với khẩu vị của trẻ.

Sữa mang lại:

Canxi + vitamin D hỗ trợ xương cao lớn.

Chất đạm giúp phát triển cơ bắp.

Chất béo cần thiết cho phát triển não bộ.

Năng lượng phù hợp cho trẻ hoạt động cả ngày.

Nhưng trẻ VẪN có thể hoàn toàn khỏe mạnh mà không uống sữa.

Nếu trẻ không uống sữa vì dị ứng đạm bò, không dung nạp lactose, hoặc đơn giản là không thích vị sữa, cha mẹ có thể hoàn toàn thay thế bằng các nguồn thực phẩm khác như: Cá hồi, cá mòi; Rau xanh đậm (cải bó xôi, cải xoăn); Trứng; Các loại đậu, hạt; Sữa chua, phô mai (nếu không dị ứng); Thực phẩm tăng cường canxi.

Tóm lại: Không nhất thiết phải uống sữa, nhưng cần đảm bảo không bị thiếu hụt dinh dưỡng mà sữa thường cung cấp.

Sữa và các chế phẩm từ sữa có phải "sữa công nghiệp" không tốt cho trẻ?

Thông tin “sữa công nghiệp” không tốt đang được nhiều người đưa ra gần đây là hoàn toàn cảm tính.

Sữa hộp tại trường mầm non thường là sữa tiệt trùng hoặc sữa tươi, được kiểm định nghiêm ngặt.

Hàm lượng chất dinh dưỡng vẫn đáp ứng chuẩn dinh dưỡng quốc gia.

Không chứa chất bảo quản (nhiều phụ huynh nghĩ có, nhưng sữa tiệt trùng vốn không cần bảo quản nhờ công nghệ xử lý nhiệt cao).

Tuy nhiên với một số loại có đường hoặc hương vị, nếu cho trẻ uống quá mức có thể dẫn đến sâu răng hoặc thừa năng lượng.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là “cắt sữa”, mà là lựa chọn loại sữa phù hợp, uống lượng vừa phải.

Sữa và các chế phẩm từ sữa trong tháp dinh dưỡng cho trẻ

Giai đoạn 1–6 tuổi là thời điểm vàng cho trẻ phát triển chiều cao, cân nặng, não bộ và hệ miễn dịch. Đây cũng là giai đoạn trẻ hoạt động mạnh, tiêu hao năng lượng lớn và cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cân đối. Trong tháp dinh dưỡng dành cho lứa tuổi này, sữa và các chế phẩm từ sữa là một nhóm không thể thiếu, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trẻ tăng trưởng toàn diện.

Vị trí của sữa trong tháp dinh dưỡng cho trẻ 1–6 tuổi

Trong tháp dinh dưỡng, sữa được xếp vào nhóm cung cấp:

Canxi và vitamin D giúp phát triển hệ xương – răng.

Protein chất lượng cao hỗ trợ xây dựng tế bào, cơ bắp và hệ miễn dịch.

Chất béo trợ giúp phát triển não bộ (đặc biệt quan trọng ở trẻ nhỏ).

Vitamin và khoáng chất cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.

Đối với trẻ 1–6 tuổi, nhu cầu canxi và năng lượng cao hơn nhiều so với người lớn tính theo cân nặng. Vì vậy, sữa trở thành nguồn bổ sung tiện lợi, dễ hấp thu và phù hợp khẩu vị của trẻ.

Vai trò đặc biệt của sữa đối với trẻ 1–6 tuổi

- Phát triển chiều cao: Sữa chứa lượng canxi và vitamin D dồi dào — hai yếu tố cốt lõi cho sự phát triển chiều cao. Khả năng hấp thu canxi từ sữa còn cao hơn so với rau củ hay nhiều thực phẩm thông thường.

- Phát triển não bộ: Chất béo và DHA trong một số loại sữa giúp hỗ trợ cấu trúc và hoạt động của hệ thần kinh, đặc biệt giai đoạn bé 1–3 tuổi khi não bộ phát triển nhanh chóng.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Protein, kẽm, vitamin A và các vi chất trong sữa giúp xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa (đặc biệt từ sữa chua):Sữa chua chứa lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột; giảm táo bón; tăng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất

Các chế phẩm từ sữa phù hợp cho trẻ 1–6 tuổi

1. Sữa tươi: Phù hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên; Cung cấp năng lượng, protein và canxi dồi dào; Có các loại nhưnguyên kem, ít béo tùy nhu cầu.

2. Sữa chua: Dùng được từ 6 tháng nhưng lý tưởng nhất là sau 1 tuổi; Giúp tiêu hóa tốt, tăng hấp thu dinh dưỡng; Phù hợp làm bữa phụ hàng ngày.

3. Phô mai (cheese): Giàu canxi và đạm; Một miếng nhỏ đã cung cấp lượng canxi tương đương 100–150 ml sữa; Hữu ích cho trẻ cần tăng cân hoặc biếng ăn.

4. Sữa công thức: Dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt hoặc không uống đủ sữa tươi; Giúp đảm bảo vi chất khi khẩu phần ăn chưa cân đối.

Lượng sữa khuyến nghị cho trẻ 1–6 tuổi

Theo khuyến nghị dinh dưỡng:

Độ tuổi Lượng sữa/chế phẩm mỗi ngày Ghi chú 1–2 tuổi 400–600 ml/ngày hoặc tương đương Ưu tiên sữa nguyên kem để bổ sung năng lượng 2–6 tuổi 300–500 ml/ngày hoặc tương đương Có thể kết hợp sữa, phô mai, sữa chua

Quy đổi 1 khẩu phần tương đương:

180–200 ml sữa -1 hũ sữa chua 100 g - 1 miếng phô mai 15–20 g

Bố mẹ có thể linh hoạt thay đổi giữa các loại chế phẩm.

Kết

Trong tháp dinh dưỡng cho trẻ, sữa và các chế phẩm từ sữa giữ vai trò quan trọng trong việc:

Phát triển chiều cao

Phát triển não bộ

Tăng cường miễn dịch

Bổ sung năng lượng và vi chất cần thiết

Dù không phải là thực phẩm bắt buộc với mọi trẻ, sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng dễ hấp thu, tiện lợi và phù hợp nhất cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ này. Việc sử dụng hợp lý đúng loại, đúng lượng sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và toàn diện.