Giáng sinh của gia đình Pam Yêu Ơi: Trang phục “không đụng hàng” và status gây chú ý của mẹ Salim

Không khí Giáng sinh năm nay của gia đình Pam Yêu Ơi đang khiến cộng đồng mạng "tan chảy" vì quá đỗi đáng yêu. Mới đây, mẹ Salim đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau diện một set đồ Giáng sinh đặc biệt, được thiết kế riêng và không "đụng hàng" với bất kỳ ai.

Nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại đến từ một dòng trạng thái đầy hài hước của Salim: "Chiếc áo làm từ Việt Nam qua tới Mỹ chỉ để mặc đi siêu thị các bác ạ".

Đây cũng năm Giáng sinh đặc biệt của bé Pam, cô công chúa nhỏ mới gần 4 tuổi, được bố mẹ đưa đi đón Giáng Sinh tại Mỹ. Trước đó không lâu, Pam và bố mẹ vừa có chuyến du lịch Nhật Bản. Ở độ tuổi mà nhiều em bé chỉ quen với sân chơi gần nhà, Pam đã sớm được bố mẹ đưa đi khám phá thế giới, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau.

Không hổ danh là ái nữ tập đoàn may mặc, chưa tròn 4 tuổi, Pam đã đặt chân đến rất nhiều quốc gia châu Á như như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore… cho tới những chuyến đi xa hơn sang châu Âu hay Mỹ, mỗi hành trình đều được bố mẹ Salim - Hải Long ghi lại bằng những hình ảnh, video đầy cảm xúc.

Mẹ Salim từng khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về sinh nhật 3 tuổi của Pam Yêu Ơi, một sinh nhật "xuyên biên giới" đúng nghĩa. Theo chia sẻ của Salim, bé Pam đã đón tuổi mới liên tiếp tại Jeju, Hong Kong rồi trở về Việt Nam, biến sinh nhật lần thứ 3 trở thành một kỷ niệm khó quên trong hành trình tuổi thơ của cô bé.

"3/4/2025 - Xin chào Nguyễn An Hải Đường 3 tuổi. Mẹ viết mấy dòng mừng ngày này 3 năm trước có một em bé đáng yêu như cục bánh trôi tới bên mẹ. Năm nay sinh nhật em thật đặc biệt vì đón sinh nhật từ Jeju qua tới Hong Kong rồi về tới Việt Nam" - Salim chia sẻ trên trang cá nhân.

Quay trở lại với set đồ Giáng sinh năm nay, nhiều người không khỏi trầm trồ khi nhận ra sự "độc nhất vô nhị" đúng nghĩa. Không chỉ đơn thuần là đồ Noel đỏ - trắng quen thuộc, bộ trang phục của cả gia đình được thiết kế đồng bộ, mang đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần gia đình, thậm chí còn có đèn nhấp nhánh để phát sáng trong đêm tối.

Thực tế, đây không phải lần đầu Salim khiến dân mạng xuýt xoa vì những bộ đồ Giáng sinh dành cho con gái. Trước đó, mẹ Pam từng nhiều lần "lên đồ" Noel cho công chúa nhỏ với đủ phong cách: khi thì đáng yêu như búp bê, lúc lại xinh xắn đúng chuẩn "em bé mùa đông".

Mỗi mùa Giáng sinh trôi qua, Pam lại lớn thêm một chút, còn khán giả thì được chứng kiến trọn vẹn hành trình trưởng thành đầy yêu thương ấy.