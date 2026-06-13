Nghỉ thai sản hay tiền hỗ trợ thai sản là phúc lợi cố định của người lao động. Đó là điều ai cũng biết. Nhưng bên cạnh các đãi ngộ cơ bản này, một tập đoàn tại Hàn Quốc lại có nước đi cao tay hơn.

Với tình trạng tỷ lệ sinh thuộc nhóm thấp nhất thế giới, một chính sách phúc lợi đặc biệt của tập đoàn xây dựng Booyoung Group (Hàn Quốc) đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Chỉ trong vòng 3 năm, số trẻ em được sinh ra trong gia đình các nhân viên của tập đoàn này đã tăng từ 23 lên 36 - Một xu hướng hiếm thấy tại môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc hiện nay.

Thưởng 1,8 tỷ đồng cho mỗi “thế hệ F1” của nhân sự trong tập đoàn

Sự thay đổi này diễn ra sau quyết định của Chủ tịch Lee Joong-keun khi triển khai chương trình hỗ trợ sinh con từ năm 2024. Theo đó, mỗi nhân viên sinh con sẽ nhận được khoản thưởng lên tới 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ đồng). Mức hỗ trợ lớn chưa từng có này nhanh chóng trở thành một trong những chính sách phúc lợi được nhắc đến nhiều nhất trong giới doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại sự kiện chào mừng năm mới của tập đoàn diễn ra vào đầu tháng 2/2026, Booyoung Group cho biết đã chi tổng cộng 3,6 tỷ won (khoảng 64,8 tỷ đồng) trong năm 2025 để hỗ trợ cho các nhân viên đã sinh con trong năm 2024. Con số này tăng khoảng 29% so với mức 2,8 tỷ won (khoảng 50,4 tỷ đồng) của năm trước đó.

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Ngay trong năm đầu tiên áp dụng chương trình đãi ngộ này vào năm 2024, Booyoung đã chi tổng cộng 7 tỷ won (khoảng 126 tỷ đồng) cho các nhân viên có con trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023. Trong khoảng thời gian này, số trẻ được sinh ra trong gia đình nhân viên của tập đoàn đạt trung bình 23 em bé/năm.

Sau khi chính sách được triển khai, số lượng trẻ chào đời bắt đầu tăng lên rõ rệt. Năm 2024 ghi nhận 28 nhân sự có thêm con, đến năm tiếp theo, con số này tăng lên 36, cho thấy tỷ lệ tăng liên tục trong bối cảnh tỷ lệ sinh của Hàn Quốc nhìn chung vẫn ở mức rất thấp.

Booyoung cũng cho biết trong năm 2026, đã có 11 nhân viên nhận được khoản thưởng lên tới 200 triệu won (khoảng 3,6 tỷ đồng) mỗi người sau khi có hai con. Những trường hợp này bao gồm các gia đình sinh đôi hoặc có hai lần sinh con trong khoảng thời gian từ hai đến ba năm gần đây.

Tính đến nay, tổng số tiền mà tập đoàn đã chi cho chương trình khuyến khích sinh con đã đạt 13,4 tỷ won (khoảng 241,2 tỷ đồng).

Một trong những người được hưởng lợi từ chính sách này là một nữ nhân viên họ Dong đang làm việc tại O2 Resort, đơn vị trực thuộc Booyoung Group. Người phụ nữ này sinh con thứ hai vào năm ngoái, sau khoảng 9 năm kể từ lần sinh con đầu lòng.

Chia sẻ về quyết định sinh thêm con, cô cho biết chính sách của công ty đóng vai trò quan trọng. Theo lời nữ nhân viên, do cả hai vợ chồng đều đi làm nên họ đã bỏ lỡ thời điểm phù hợp để sinh thêm con trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi công ty bắt đầu tích cực khuyến khích nhân viên sinh con và tạo điều kiện thuận lợi hơn về cả thời gian lẫn tài chính cho việc chăm con, vợ chồng cô mới có thể lên kế hoạch đón thêm thành viên mới.

“Vì cả tôi và chồng đều đi làm nên chúng tôi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để có con thứ hai. Nhưng khi công ty bắt đầu tích cực khuyến khích sinh con và giúp việc nghỉ chăm con trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi đã có thể lên kế hoạch sinh thêm em bé. Điều khiến tôi yên tâm nhất là không phải quá lo lắng về chi phí sinh hoạt trong thời gian nghỉ làm” - Nữ nhân viên họ Dong chia sẻ.

Theo Chủ tịch Lee Joong-keun, để các chính sách khuyến khích sinh con thực sự phát huy hiệu quả, mức hỗ trợ cần đủ lớn để người lao động cảm nhận được giá trị thực tế.

“Phải trao ít nhất 100 triệu won (1,8 tỷ đồng), đó mới là khoản tiền đủ để nhân viên cảm thấy hài lòng về mặt tinh thần và nhận thấy tính hữu ích thực sự của khoản hỗ trợ” - Chủ tịch Lee nói.

Ông cũng khẳng định không có kế hoạch giảm mức thưởng hiện tại và cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì chương trình này cho đến khi tỷ suất sinh của Hàn Quốc đạt mức 1,5 con trên mỗi phụ nữ.

Chủ tịch Lee Joong-keun

Tạo điều kiện tối đa cho nhân sự trong giai đoạn thai sản

Không chỉ Booyoung Group, nhiều doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc cũng đang bắt đầu triển khai các chính sách nhằm khuyến khích nhân viên sinh con trong bối cảnh quốc gia này đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài.

Các tập đoàn như Posco, Hyundai Motor và Kumho Petrochemical hiện áp dụng hình thức thưởng tiền mặt theo thứ tự sinh con. Mức thưởng phổ biến là 5 triệu won (khoảng 90 triệu đồng) cho con đầu lòng, 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) cho con thứ hai và 15 triệu won (khoảng 270 triệu đồng) cho con thứ ba.

Trong khi đó, Doosan lựa chọn cách tiếp cận khác khi hỗ trợ 500.000 won (khoảng 9 triệu đồng) mỗi tháng cho các đồng nghiệp làm cùng bộ phận với nhân viên đang nghỉ chăm con. Chính sách này nhằm giảm bớt áp lực công việc phát sinh cho những người ở lại.

Ảnh minh họa

Tập đoàn Hanmi Global cũng đưa ra chính sách đáng chú ý khi cho phép nhân viên sinh con thứ ba được thăng một bậc chức vụ mà không phụ thuộc vào kết quả đánh giá thành tích hay số năm công tác.

Theo ước tính, tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong năm ngoái chỉ ở mức khoảng 0,8 con trên mỗi phụ nữ, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, những chương trình như của Booyoung Group đang được xem là một trong những nỗ lực đáng chú ý của khu vực doanh nghiệp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình trẻ và khuyến khích người lao động tự tin hơn trong việc sinh và nuôi dạy con cái.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)