Trên trang cá nhân, Thanh Huyền (biệt danh Mít) - vợ của nam rapper đình đám Rhymastic (Vũ Đức Thiện) - đã khiến bạn bè và người hâm mộ vỡ òa khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào của tổ ấm nhỏ sau ca sinh nở. Kèm theo bức ảnh cả gia đình rạng rỡ bên thiên thần nhỏ vừa chào đời, cô viết:

“Vậy là từ nay, nhà cháu có 4 thành viên rồi. Chào mừng em bé Ma Di đã đến với gia đình mình. Ma Bư và Ma Di hãy luôn là hai em bé ngoan ngoãn, mạnh khỏe và hạnh phúc của bố Thiện mẹ Mít nhé”.

Qua chia sẻ của Thanh Huyền, em bé thứ hai của cặp đôi có tên thân mật ở nhà là Ma Di. Trước đó, vợ chồng Rhymastic đã có một cậu con trai đầu lòng tên Ma Bư (sinh năm 2020) vô cùng kháu khỉnh và lém lỉnh. Như vậy, sau 4 năm lên chức bố mẹ, tổ ấm của nam giám khảo Rap Việt nay đã chính thức "đủ nếp đủ tẻ" (hoặc gia tăng quân số) trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả.

Bên cạnh việc thông báo tin vui, cựu hot girl Hà thành cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành cùng cô trong hành trình "vượt cạn" lần này. "Gia đình em xin chân thành cảm ơn bác sĩ Lê Văn Hiền và đội ngũ ê-kíp các y bác sĩ của Bệnh viện AIH - American International Hospital đã giúp 2 mẹ con vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông ạ" - Thanh Huyền chia sẻ.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều nghệ sĩ trong giới Underground, bạn bè thân thiết cùng người hâm mộ đã để lại hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận chúc mừng gia đình nhỏ. Ai nấy đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn của "mẹ bỉm" Thanh Huyền dù vừa trải qua ca sinh nở, đồng thời chúc em bé Ma Di hay ăn chóng lớn.

Rhymastic và Thanh Huyền kết hôn vào năm 2019 sau nhiều năm hẹn hò. Trái ngọt đầu tiên của cặp đôi là bé Ma Bư. Trên mạng xã hội, gia đình Rhymastic luôn nhận được sự yêu mến lớn từ công chúng nhờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình dị và không kém phần hài hước. Sự xuất hiện của thành viên mới Ma Di chắc chắn sẽ khiến tổ ấm của nam rapper thêm phần rộn ràng và ngập tràn tiếng cười trong thời gian tới.