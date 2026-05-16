Sau khoảng 2 tháng sinh con thứ 3, Trâm Anh - bà xã của JustaTee đã nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường khiến nhiều người chú ý bởi visual tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ sau sinh.

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Trâm Anh diện áo tank top ôm sát phối cùng quần jeans, tự tin khoe vòng eo nhỏ gọn. Dù những vết rạn sau sinh vẫn hiện rõ ở vùng bụng, bà xã JustaTee không ngần ngại để lộ một cách thoải mái. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho tinh thần tích cực cũng như sự tự tin của mẹ bỉm sau hành trình mang thai và sinh nở.

Không chỉ nhanh chóng về dáng, Trâm Anh còn khiến netizen bất ngờ khi đã quay lại sân pickleball cùng hội bạn thân. Trong đoạn clip được chia sẻ trên story, cô di chuyển linh hoạt, phản xạ nhanh và chơi đầy năng lượng. Bạn thân Hạt Mít còn hài hước đăng story chào mừng màn comeback của Trâm Anh, đồng thời trêu: "Chuyến này đừng đẻ nữa để debut nhé".

Màn tái xuất pickleball của Trâm Anh nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Không ít người dành sự ngưỡng mộ cho khả năng hồi phục thể trạng của bà xã JustaTee chỉ sau thời gian ngắn sinh em bé.

Trước khi trở lại sân pickleball, Trâm Anh cũng sớm quay lại tập luyện với pilates - bộ môn được nhiều mẹ bỉm yêu thích vì vừa nhẹ nhàng vừa hỗ trợ phục hồi vóc dáng hiệu quả sau sinh.

Qua loạt hình ảnh đăng tải, dễ dàng nhận ra bà xã JustaTee đã lấy lại phong độ hình thể khá nhanh với vòng eo gọn, phần cơ bụng săn chắc hơn và tổng thể vóc dáng thanh thoát. Dù mới sinh em bé chưa lâu, Trâm Anh vẫn giữ được body cân đối cùng thần thái rạng rỡ, visual mẹ 3 con khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.