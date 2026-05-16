Vợ JustaTee chơi pickleball sau 2 tháng sinh con, bạn thân khuyên đừng đẻ nữa

Bà xã JustaTee tự tin khoe dáng sau 2 tháng sinh nhóc tỳ thứ 3.

Sau khoảng 2 tháng sinh con thứ 3, Trâm Anh - bà xã của JustaTee đã nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường khiến nhiều người chú ý bởi visual tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ sau sinh.

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Trâm Anh diện áo tank top ôm sát phối cùng quần jeans, tự tin khoe vòng eo nhỏ gọn. Dù những vết rạn sau sinh vẫn hiện rõ ở vùng bụng, bà xã JustaTee không ngần ngại để lộ một cách thoải mái. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho tinh thần tích cực cũng như sự tự tin của mẹ bỉm sau hành trình mang thai và sinh nở.

Không chỉ nhanh chóng về dáng, Trâm Anh còn khiến netizen bất ngờ khi đã quay lại sân pickleball cùng hội bạn thân. Trong đoạn clip được chia sẻ trên story, cô di chuyển linh hoạt, phản xạ nhanh và chơi đầy năng lượng. Bạn thân Hạt Mít còn hài hước đăng story chào mừng màn comeback của Trâm Anh, đồng thời trêu: "Chuyến này đừng đẻ nữa để debut nhé".

Màn tái xuất pickleball của Trâm Anh nhanh chóng nhận được nhiều tương tác. Không ít người dành sự ngưỡng mộ cho khả năng hồi phục thể trạng của bà xã JustaTee chỉ sau thời gian ngắn sinh em bé.

Trước khi trở lại sân pickleball, Trâm Anh cũng sớm quay lại tập luyện với pilates - bộ môn được nhiều mẹ bỉm yêu thích vì vừa nhẹ nhàng vừa hỗ trợ phục hồi vóc dáng hiệu quả sau sinh.

Qua loạt hình ảnh đăng tải, dễ dàng nhận ra bà xã JustaTee đã lấy lại phong độ hình thể khá nhanh với vòng eo gọn, phần cơ bụng săn chắc hơn và tổng thể vóc dáng thanh thoát. Dù mới sinh em bé chưa lâu, Trâm Anh vẫn giữ được body cân đối cùng thần thái rạng rỡ, visual mẹ 3 con khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Tháng 3 vừa qua, hôn nhân của JustaTee và Trâm Anh trở thành tâm điểm vì loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí nhiều tin tức cho rằng nam ca sĩ vắng mặt trong ngày bà xã "vượt cạn". Không để drama thêm căng thẳng, JustaTee sau đó có màn đáp trả cực mượt.

Sau 1 ngày ồn ào bùng nổ, JustaTee xuất hiện và đăng tải hình ảnh trực tiếp bồng bế, chăm sóc em bé thứ 3 vô cùng ấm áp, nâng niu. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lời chúc mừng thì hình ảnh trong bệnh viện của JustaTee cũng kéo theo không ít tranh cãi khi một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn đây là ảnh AI hoặc đã bị cắt ghép, chỉnh sửa quá đà đến mức lưu lại dấu vết. Trước những bàn tán này, JustaTee đã nhanh chóng lên tiếng giải thích bức ảnh thực chất được ghép từ nhiều khoảnh khắc khác nhau để chọn ra tấm đẹp nhất. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn inbox thẳng cho fanpage bệnh viện để xác nhận.

Ngay sau khi JustaTee đăng bài, phía bệnh viện cũng trực tiếp vào bình luận. Tài khoản fanpage gửi lời chúc mừng gia đình nam ca sĩ chào đón thành viên mới, đồng thời khẳng định rõ ràng đây không phải ảnh AI mà là hình ảnh thật. Đại diện bệnh viện còn tiết lộ thêm video hành trình sinh con của gia đình JustaTee đang được "cook", nhấn mạnh yếu tố "người thật, việc thật, cảm xúc thật 100%". Đáp lại, JustaTee cũng để lại bình luận chốt sổ, khẳng định nếu ai còn nghi ngờ thì anh sẵn sàng đến tận nơi để nghe bác sĩ kể lại câu chuyện hôm đó.

Theo Đời sống và pháp luật 05/13/2026 21:04 (GMT +7)
