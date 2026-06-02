Joyce Phạm - ái nữ của Minh Nhựa, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi bất ngờ hé lộ tin vui mang thai lần thứ 5. Chỉ bằng một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường cùng ông xã Tâm Nguyễn phơi 5 chiếc áo nhỏ xinh của các con, cô đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chúc mừng từ người hâm mộ.

Nhiều người tinh ý nhận ra rằng số lượng quần áo trẻ em xuất hiện trong clip không phải ngẫu nhiên. Nếu như hiện tại Joyce Phạm đã là mẹ của 4 nhóc tỳ thì việc xuất hiện thêm chiếc áo thứ 5 được xem như lời xác nhận ngọt ngào cho việc gia đình cô sắp đón thêm thành viên mới. Sau đó không lâu, nhiều nguồn tin và cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm ngày càng đông vui của ái nữ nhà Minh Nhựa.

Lên xe hoa vào tháng 9/2019 khi mới 20 tuổi, Joyce Phạm và ông xã Tâm Nguyễn từng khiến nhiều người bất ngờ vì kết hôn khá sớm. Thế nhưng sau gần 8 năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân viên mãn, luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn việc chăm sóc con cái. Từ một rich kid nổi tiếng, Joyce Phạm dần xây dựng hình ảnh người vợ, người mẹ trẻ hiện đại, dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

Ở tuổi 27, Joyce Phạm đang chuẩn bị bước vào hành trình làm mẹ lần thứ 5. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là việc cô liên tiếp sinh con mà còn bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Dù đã trải qua nhiều lần mang thai và sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ cùng vóc dáng cân đối.

Mỗi lần xuất hiện, Joyce đều nhận về vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều chị em còn hài hước "xin vía bầu bí" vì cho rằng cô là minh chứng cho câu nói "càng đẻ càng xinh". Những hình ảnh đời thường hay các bộ ảnh bầu được chia sẻ trên mạng xã hội luôn nhận được lượng tương tác lớn bởi thần thái tươi tắn và gu thời trang sành điệu của hot mom sinh năm 1999.

Trước khi công bố mang thai lần thứ 5, Joyce Phạm từng khiến MXH sốt rần rần khi chính thức lên chức mẹ 4 con vào là vào khoảng tháng 7/2025, và đặt biệt danh cho con là Jayric. Như vậy chỉ sau 1 năm, sau khi sinh con thứ 4, ái nữ của đại gia Minh Nhựa đã mang bầu lần thứ 5.

Hiện tại, gia đình nhỏ của Joyce Phạm có 4 người con. Con trai đầu lòng là Jayden, chào đời vào tháng 4/2020. Tiếp đó là cô công chúa nhỏ Jayla, sinh năm 2022. Năm 2024, gia đình đón thêm bé trai Jayson. Đến năm 2025, vợ chồng cô tiếp tục chào đón cậu út Jayric. Với việc đang mang thai lần thứ 5, tổ ấm của Joyce Phạm và Tâm Nguyễn sắp sửa có thêm tiếng cười trẻ thơ trong thời gian tới.

Từ một cô tiểu thư nổi tiếng của giới rich kid Việt, Joyce Phạm giờ đây được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh người mẹ trẻ đầy năng lượng. Dù bận rộn với việc chăm sóc các con, cô vẫn luôn xuất hiện với tinh thần tích cực, truyền cảm hứng về cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Chính vì vậy, mỗi tin vui liên quan đến gia đình Joyce Phạm đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Và lần mang thai thứ 5 này cũng không ngoại lệ khi hàng triệu người đang háo hức chờ ngày gia đình đông con của ái nữ Minh Nhựa chính thức đón thêm thành viên mới.



