Trong nhiều thế hệ, quan niệm "phải có con trai để nối dõi tông đường" từng ăn sâu vào tư duy của không ít gia đình Á Đông. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của xã hội hiện đại, suy nghĩ này đang dần thay đổi. Ngày càng nhiều bậc cha mẹ cho rằng điều quan trọng không phải con trai hay con gái, mà là nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc và trưởng thành.

Theo một số nghiên cứu và khảo sát tại Trung Quốc, đặc biệt ở một số khu vực nông thôn phía Đông Bắc, nhiều gia đình hiện nay không còn đặt nặng việc sinh con trai như trước. Thậm chí, không ít cặp vợ chồng cho biết họ cảm thấy hài lòng khi chỉ có một con gái.

Khi quan niệm "trọng nam" dần thay đổi

Trong xã hội truyền thống, con trai thường được xem là người nối dõi dòng họ, gánh vác công việc gia đình và chăm sóc cha mẹ khi về già. Chính vì vậy, nhiều gia đình từng cố gắng sinh bằng được con trai.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Cơ hội học tập, việc làm và khả năng tự chủ tài chính của nữ giới ngày càng được nâng cao, khiến khoảng cách về vai trò giữa con trai và con gái trong gia đình dần thu hẹp.

Nhiều bậc cha mẹ trẻ ngày nay cho rằng con cái, dù là trai hay gái, đều có thể trở thành chỗ dựa tinh thần và chăm sóc cha mẹ khi tuổi già.

Áp lực nuôi dạy con ngày càng lớn

Một nguyên nhân khác được cho là góp phần làm thay đổi quan niệm sinh con là chi phí nuôi dạy trẻ ngày càng cao.

Từ giáo dục, y tế cho đến các nhu cầu phát triển cá nhân, việc nuôi một đứa trẻ trưởng thành đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và nguồn lực tài chính.

Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn sinh ít con hơn để có điều kiện chăm sóc và đầu tư tốt nhất cho con. Trong bối cảnh đó, giới tính của đứa trẻ không còn là yếu tố được đặt lên hàng đầu như trước.

Con gái ngày càng trở thành niềm tự hào của gia đình

Trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng con gái thường có xu hướng quan tâm đến cảm xúc gia đình, gần gũi và chăm sóc cha mẹ nhiều hơn khi trưởng thành.

Dù đây không phải là đặc điểm chung của tất cả mọi người, nhưng những trải nghiệm thực tế đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của nhiều gia đình về việc sinh con trai hay con gái.

Ngày nay, thay vì mong muốn có con trai bằng mọi giá, nhiều người cho rằng điều quý giá nhất là có một đứa con biết yêu thương, sống tử tế và trưởng thành.

Điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu dành cho con

Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong quan niệm sinh con phản ánh bước tiến của xã hội hiện đại, nơi giá trị của một đứa trẻ không còn được đánh giá dựa trên giới tính.

Dù là bé trai hay bé gái, mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và tạo điều kiện phát triển bình đẳng.

Bởi cuối cùng, điều khiến cha mẹ hạnh phúc không nằm ở việc con là trai hay gái, mà là nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh, sống hạnh phúc và trở thành người có ích cho gia đình cũng như xã hội.

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