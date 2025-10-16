Một đứa trẻ gọn gàng, lễ phép chính là “tấm gương” phản chiếu cách cha mẹ nuôi dạy con

Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình lớn lên tự lập, trưởng thành và biết cách sống đúng đắn. Nhưng làm sao để biết rằng mình đã nuôi dạy con tốt?

Một khảo sát mới đây đã chỉ ra rằng, cách hành xử và thói quen của một đứa trẻ chính là thước đo phản ánh rõ nhất công sức nuôi dạy của bố mẹ.

Nuôi con tốt không chỉ là cho con học giỏi

Theo kết quả khảo sát, “tinh thần làm việc nghiêm túc” là dấu hiệu số một chứng tỏ cha mẹ đã dạy con nên người — có đến 66% phụ huynh cho rằng đây là phẩm chất quan trọng nhất.

Tiếp theo là biết tôn trọng người lớn tuổi (64%), tự tin (64%) và tốt bụng (62%).

Những điều này tưởng nhỏ, nhưng lại là nền tảng để trẻ bước ra đời một cách vững vàng, được mọi người yêu quý và tôn trọng.

Thói quen gọn gàng, biết chăm sóc bản thân cũng quan trọng

Ngoài tính cách và thái độ, nhiều phụ huynh cũng đánh giá cao kỹ năng sống thực tế của con.

Hơn một nửa cho rằng trẻ cần biết:

- Quản lý tiền bạc hợp lý (58%)

- Giữ phòng ốc ngăn nắp (57%)

- Thay ga giường thường xuyên (42%)

Một số cha mẹ còn cảm thấy tự hào nếu con biết rời xa điện thoại để tận hưởng cuộc sống thực (49%), hay có tư duy độc lập, dám suy nghĩ khác biệt (52%).

Cha mẹ tốt là người biết để con tự trải nghiệm

Khảo sát do công ty du lịch giáo dục PGL Beyond thực hiện cho thấy, một nửa số cha mẹ cho rằng giải quyết vấn đề là kỹ năng quan trọng nhất mà con cần có.

Đồng thời, 54% phụ huynh tin rằng biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác là yếu tố giúp con hòa nhập xã hội.

Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ sau này tự tin làm cha mẹ, biết chọn bạn đời phù hợp, duy trì tình bạn và tìm được công việc ổn định.

Kỹ năng sống nên được dạy từ nhỏ

Có đến 79% phụ huynh cho rằng các kỹ năng thực tế và kỹ năng sống nên được đưa vào giảng dạy trong trường học, chứ không chỉ học kiến thức sách vở.

Đáng chú ý, 85% cha mẹ thừa nhận rằng họ ước gì mình đã cho con tự làm, tự học hỏi nhiều hơn khi con còn nhỏ.

Và gần như tất cả (96%) đều đồng ý rằng:

“Cách tốt nhất để con trưởng thành là được học qua thử và sai – vấp ngã một chút, tự đứng dậy, và rút ra bài học cho riêng mình.”

Kết lại

Một đứa trẻ gọn gàng, lễ phép, biết kính trên nhường dưới không chỉ là niềm tự hào của cha mẹ – mà còn là thành quả của một hành trình nuôi dạy đầy kiên nhẫn, yêu thương và làm gương mỗi ngày.

Vì con cái không chỉ học từ lời dạy, mà học nhiều hơn từ chính cách sống của bố mẹ.

Nguồn: Dailymail