2 tuần sau sinh đã giảm 8kg, 6 tháng sau mẹ bỉm Mai Ngọc "về dáng" thon gọn như thời son rỗi, nhờ kiên trì tập bộ môn này

Sinh con là một bước ngoặt lớn đối với bất cứ người mẹ nào – cơ thể thay đổi, nhịp sống đảo lộn, có khi chẳng nhận ra mình trong gương. Nhưng với MC Mai Ngọc, hành trình sau sinh trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho rất nhiều mẹ bỉm. Chỉ sau khoảng 6 tháng, cô đã gần như lấy lại vóc dáng như thời chưa bầu bí và bí quyết của cô không phải là cách ép cân khắc nghiệt mà là những bước đi có chọn lọc, lâu dài và có kế hoạch rõ ràng.

Tập Pilates nhẹ nhàng xuyên suốt giai đoạn bầu bí

Ngay từ khi mang bầu, Mai Ngọc đã duy trì thói quen vận động. Cô chọn Pilates là bộ môn chính để hỗ trợ trong thai kỳ, một lựa chọn khôn ngoan vì Pilates giúp tăng tính linh hoạt cơ thể, giảm đau lưng, mỏi vai, những "giai đoạn mệt mỏi" mà hầu hết phụ nữ mang thai đều gặp.

Trong giai đoạn những tháng đầu của thai kỳ, Mai Ngọc có chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Vẫn rãnh lưng, thật ra đến 4 tháng bụng mình vẫn còn chút rãnh, đúng là bõ công tập luyện mà".

Có thể thấy trong bất kỳ khoảnh khắc nào, nhất là giai đoạn bầu bí, nhìn Mai Ngọc vẫn luôn tươi trẻ, rạng rỡ và thon thả. Dù bụng bầu vượt mặt, vóc dáng của nữ MC vẫn khiến các chị em phải ngưỡng mộ.

Một lợi thế lớn của Mai Ngọc là trước khi mang bầu, cô đã có thói quen vận động đều đặn, tập gym, Pilate, đi bộ hay các hoạt động nhẹ nhàng khác. Khi mang thai, cô điều chỉnh giảm cường độ, ưu tiên những bài phù hợp. Nhờ vậy, sau sinh cô không phải bắt đầu từ con số 0 mà vẫn về dáng nhanh gọn.

Sau khi sinh con: Về dáng một cách từ tốn, dành 30 phút mỗi ngày để tập luyện

Khoảng 3 tháng sau khi sinh, MC Mai Ngọc bắt đầu quay lại phòng tập. Mẹ bỉm chủ yếu tập Pilates để giãn cơ, khôi phục cơ lõi, cải thiện tư thế và lưu thông máu.

Mai Ngọc vừa mới chia sẻ vóc dáng sau 6 tháng sinh con khiến chị em không khỏi xuýt xoa.

Không chỉ tập luyện, Mai Ngọc rất chú trọng đến chế độ ăn, cô hạn chế đồ chiên, nhiều dầu mỡ, thức quá ngọt, tăng cường rau xanh, trái cây, protein chất lượng. Trong vài ngày đầu sau sinh, cô cũng giảm được khá nhanh cân phần là nhờ chăm sóc dinh dưỡng kỹ lưỡng và tập luyện đều đặn.

Nhờ kết hợp tập luyện và duy trì chế độ ăn khoa học, MC Mai Ngọc từng khiến các mẹ bỉm khác phải ngưỡng mộ khi thông báo đã "hồi" lại vóc dáng như thời son rỗi. Cô giảm được 8kg trong vòng hơn 2 tuần. "18 ngày sau sinh giảm tròn 8kg, về lại chỉ số 1m72 - 58kg. 35 tuổi làm mẹ nên làm gì cũng nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chưa hề tập luyện, chỉ hàng ngày chăm em bé và ăn uống đúng cách các bác ạ" - nữ MC chia sẻ.

Có một điều quan trọng Mai Ngọc luôn nhấn mạnh: không vội vàng "ép dáng" quá sớm. MC Mai Ngọc khuyên các mẹ bỉm dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, vết mổ lành, sức khỏe ổn định, rồi mới tăng dần mức độ tập luyện.

MC Mai Ngọc từng tâm sự: "Cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khoẻ mạnh ngày trước. Sau khi sinh con, phụ nữ cần 6 tháng để chữa lành vết mổ, 12 tháng để phục hồi thể chất, 2 năm để cân bằng nội tiết tố và tận 5 năm để tìm lại danh tính của cô ấy".

Lời khuyên cho các mẹ bỉm đang muốn giảm cân thật nhanh:

- Chọn đúng bộ môn phù hợp, cần nhẹ nhàng trong thai kỳ, vừa sức trong giai đoạn hồi phục sau sinh (Pilates là ví dụ điển hình).

- Nghe theo cơ thể, tham khảo ý kiến bác sĩ, không nên tập nặng quá sớm đặc biệt nếu sinh mổ.

- Ăn uống lành mạnh, đủ chất; đừng bỏ bữa hay cố gắng ăn kiêng khắt khe ngay sau sinh có thể ảnh hưởng tới sữa mẹ và sức khỏe.

- Thói quen lâu dài tốt hơn sự thay đổi nhanh chóng, cái gì tốt thì duy trì, cái gì chưa được thì từ từ cải thiện.

- Tâm lý cũng rất quan trọng: sự kiên nhẫn, tự tin, không so sánh với người khác, mà chỉ so sánh với bản thân ngày hôm qua.