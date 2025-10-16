Định giá cho thiên chức làm mẹ chẳng khác nào nói với phụ nữ rằng: Thôi nghỉ đi, đừng sinh con nữa!

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia Anh (ONS), phụ nữ tại Anh bị giảm khoảng 65.000 bảng Anh (tương đương gần 2,1 tỷ đồng) thu nhập trong 5 năm sau khi sinh con đầu lòng.

Nếu sinh ba con, con số này có thể lên tới 100.000 bảng (hơn 3,2 tỷ đồng).

Nghe thật đáng sợ, nhưng liệu làm mẹ có thể bị thu gọn thành những con số trên bảng tính?

Tôi – một người mẹ đơn thân hai con – từng trải qua điều đó. Năm 38 tuổi, tôi được bác sĩ thông báo rằng dự trữ trứng của tôi quá thấp, nếu không sinh con sớm thì sẽ không còn cơ hội.

Tin tôi đi, nếu bạn là tôi, lúc ấy chắc chắn sẽ chẳng nghĩ đến chuyện tiền bạc hay công việc. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: ĐƯỢC LÀM MẸ.

Tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tôi biết rằng nếu có con, tôi sẽ chẳng còn đồng nào để phòng thân – nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ muốn lấp đầy bộ đồ sơ sinh nhỏ xinh in hình thỏ mà mình đã mua sẵn.

Giờ đây, tôi có hai cô con gái – Lola (9 tuổi) và Liberty (7 tuổi). Cha của các con mất khi tôi còn đang trong quá trình làm IVF, nên tôi vừa là mẹ, vừa là cha. Dù vất vả, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định ấy.

Nhưng tôi hiểu vì sao nhiều phụ nữ do dự.

Theo ONS, sau khi sinh con đầu lòng, thu nhập trung bình của phụ nữ giảm tới 42% trong vòng 5 năm. Sinh thêm con thứ hai, thứ ba thì gần như là “tự sát tài chính”.

Không ít chuyên gia còn cho rằng làm mẹ giờ đây đã trở thành một “xa xỉ phẩm”, giống như việc phải cân nhắc “có nên bật máy sưởi hay không”.

Tôi tự hỏi – nếu chỉ nhìn việc sinh con qua góc độ tiền bạc, liệu còn ai dám làm mẹ nữa?

Khi tôi sinh bé Liberty, có rất nhiều người nói rằng tôi điên rồ. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản: nếu một ngày tôi không còn, ít nhất hai chị em sẽ có nhau.

Đôi khi, phụ nữ cần một "cú nhảy niềm tin” – sinh con trước, rồi tính tiếp. Vì có những điều vô giá, không thể đo bằng tiền: tiếng cười của con, hơi ấm khi ôm con vào lòng và cảm giác được làm mẹ.

Tất nhiên, tôi không phủ nhận rằng phụ nữ đang chịu thiệt thòi.

Xã hội luôn đòi hỏi phụ nữ phải “làm việc như thể không có con”, nhưng cũng “chăm con như thể không có việc làm”.

Chế độ nghỉ thai sản ở Anh hiện chỉ có 6 tuần hưởng 90% lương, sau đó là 187 bảng/tuần (khoảng 6 triệu đồng); trong khi cha chỉ được nghỉ 2 tuần.

Nếu không có người thân giúp, tiền thuê bảo mẫu có thể lên tới 15–18 bảng/giờ (khoảng 500–600 nghìn đồng/giờ), tức khoảng 25 triệu đồng/tuần.

Mặc dù hiện nay, chính phủ đã hỗ trợ 30 giờ trông trẻ miễn phí mỗi tuần cho trẻ dưới 4 tuổi, nhưng với nhiều gia đình, đó vẫn là gánh nặng.

Một khảo sát quốc gia tại Anh cho thấy những gia đình có thu nhập trên 3 tỷ đồng/năm thường hạnh phúc hơn và cảm thấy việc làm cha mẹ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, chúng ta chỉ nói mãi về chi phí, mất mát, và gánh nặng tài chính, thì chẳng khác nào đang gửi đến phụ nữ thông điệp: “Đừng sinh con.”

Chúng ta quên rằng, cái giá của việc không có con đôi khi còn lớn hơn – đó là nỗi trống trải, sự cô đơn và tiếc nuối khi đã qua tuổi sinh nở.

Theo khảo sát của YouGov, trong nhóm người 18–40 tuổi không muốn sinh con, 28% nói rằng lý do chính là vì không đủ khả năng tài chính.

Nhưng cũng theo khảo sát này, 91% những người đã có con nói rằng họ hoàn toàn không hối hận.

Làm mẹ chắc chắn không rẻ, nhưng nếu chỉ coi đó là một “thương vụ kinh tế”, ta đã đánh mất ý nghĩa thật sự của thiên chức này.

Bởi một đứa trẻ có thể khiến bạn tốn tiền – nhưng cũng chính là điều khiến cuộc đời bạn trở nên giàu có nhất.

