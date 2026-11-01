Mối nguy hại từ virus RSV đối với trẻ em

Từ đầu tháng 10 đến nay, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ghi nhận số trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) tăng so với cùng kỳ năm 2025. Một số trẻ có biểu hiện sốt cao kéo dài, kèm triệu chứng hô hấp, bú kém và mệt mỏi.

RSV là tác nhân thường gặp gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Virus có thể lưu hành quanh năm, thường gia tăng vào mùa đông - xuân, gây viêm đường hô hấp trên, viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bệnh có thể diễn biến nặng, dẫn đến suy hô hấp và phải điều trị tại bệnh viện.

Trẻ nhiễm RSV thường khởi phát với các triệu chứng như sổ mũi, nghẹt mũi, ho, sốt, bú kém hoặc quấy khóc. Khi bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới, trẻ có thể ho nhiều, thở nhanh, khò khè, rút lõm lồng ngực, co kéo cơ hô hấp. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng bỏ bú, mệt lả, thậm chí ngừng thở.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh tim phổi mạn tính hoặc có bệnh lý nền là những đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng. Khi trẻ khó thở, tím tái, ngừng thở, li bì hoặc bú kém rõ rệt, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Trẻ sốt cao kéo dài cũng cần được thăm khám và đánh giá.

Sau khi nhiễm RSV, cơ thể không hình thành miễn dịch bảo vệ bền vững nên trẻ vẫn có thể mắc bệnh nhiều lần. Vì vậy, cha mẹ không nên chủ quan ngay cả khi trẻ từng nhiễm virus này.

Hiện nay, một số kháng thể đơn dòng được sử dụng để dự phòng bệnh đường hô hấp dưới do RSV ở những nhóm trẻ phù hợp. Việc sử dụng kháng thể đơn dòng cần được bác sĩ đánh giá dựa trên độ tuổi, cân nặng, tình trạng sức khỏe và nguy cơ của từng trẻ. Cha mẹ nên trao đổi với cơ sở y tế để được tư vấn biện pháp dự phòng phù hợp.

Bên cạnh đó, cần duy trì các biện pháp phòng lây nhiễm như rửa tay thường xuyên, vệ sinh bề mặt và vật dụng trẻ hay tiếp xúc, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp, tránh khói thuốc lá và giữ môi trường sống thông thoáng. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đi khám, không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.