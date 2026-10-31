"Vợ quốc dân" Đào Lê Phương Hoa gây tranh cãi với chia sẻ "Sinh con không phải điều gì quá kinh khủng"!

Sinh con có những vất vả, nhưng cũng có thể là trải nghiệm tuyệt vời. Một người mẹ chia sẻ niềm vui của mình không có nghĩa cô ấy phủ nhận những khó khăn mà người khác từng trải qua.

Đào Lê Phương Hoa trở thành tâm điểm tranh luận khi chia sẻ quan điểm về chuyện sinh con. Trong hình ảnh bài đăng được lan truyền, trước bình luận khen ngoại hình sau sinh, nữ TikToker trả lời rằng sinh em bé không phải điều quá kinh khủng hay nhất thiết phải đánh đổi nhan sắc của phụ nữ.

Cách diễn đạt này khiến một số người không đồng tình, bởi trải nghiệm mang thai, sinh nở và hồi phục của mỗi người rất khác nhau.

Sau đó, Phương Hoa đăng lời giải thích và xin lỗi vì ý kiến cá nhân có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Cô cho biết bản thân cũng từng nghén nặng đến mức phải nhập viện, từng mệt mỏi và thay đổi ngoại hình trong thai kỳ. Việc hồi phục sau sinh, theo cô, còn tùy cơ địa, thời gian và điều kiện chăm sóc của từng người.

Nữ TikToker khẳng định cô không có ý coi nhẹ việc sinh nở. Điều cô muốn chia sẻ là trải nghiệm của bản thân: dù vất vả, cô vẫn thấy hạnh phúc khi có con và không muốn nhìn hành trình ấy chỉ qua những điều đáng sợ.

Bên cạnh những ý kiến phản đối, cũng có quan điểm bênh vực cô: “Cổ nói đúng mà, sinh con là điều tuyệt vời chứ có gì kinh khủng đâu”.

Là một người mẹ đã trải qua ba lần sinh nở, tôi đồng tình với tinh thần tích cực trong lời bênh vực ấy. Tôi cũng muốn nói thêm rằng: một hành trình có thể rất vất vả mà vẫn tuyệt vời đối với người đã đi qua nó.

Ba lần sinh con không khiến tôi muốn kể về việc làm mẹ chỉ bằng những khó khăn

Tôi hiểu vì sao câu nói của Phương Hoa có thể khiến một số bà mẹ chạnh lòng. Khi vừa trải qua một cuộc sinh nhiều đau đớn, khi cơ thể chưa hồi phục và cuộc sống bị xáo trộn, người ta rất dễ thấy câu “không quá kinh khủng” chưa diễn tả hết những gì mình phải chịu đựng.

Nhưng tôi cũng hiểu điều Phương Hoa muốn nói.

Với tôi, ba lần sinh con đều là những dấu mốc đáng quý. Những vất vả có thật, nhưng niềm vui cũng có thật. Tôi không muốn khi nhớ về những ngày ấy, mình chỉ còn nhớ đến đau đớn, mệt mỏi hay những điều phải từ bỏ.

Tôi còn nhớ cảm giác mong được gặp con, sự nhẹ nhõm khi biết con đã chào đời, niềm vui nhìn một thành viên mới xuất hiện trong gia đình. Những cảm xúc ấy là một phần quan trọng trong trải nghiệm làm mẹ của tôi.

Vì thế, nếu một người phụ nữ hỏi tôi sinh con có tuyệt vời không, câu trả lời vẫn là có. Đó là cảm nhận của tôi sau ba lần sinh nở, cũng như Phương Hoa đang nói về cảm nhận của cô ấy.

Tôi không nghĩ phụ nữ cần phải kể hết mọi vất vả trước rồi mới được phép nói mình hạnh phúc.

Người có trải nghiệm tích cực cũng cần được lắng nghe

Chúng ta đã nói nhiều hơn về những khó khăn của người mẹ. Đó là điều cần thiết, bởi có những mệt mỏi từng bị bỏ qua chỉ vì người ta cho rằng phụ nữ nào sinh con cũng vậy, chịu đựng một chút là xong.

Nhưng khi đã muốn mọi trải nghiệm được tôn trọng, chúng ta cũng nên dành chỗ cho những câu chuyện tích cực.

Một người có thai kỳ thuận lợi, hồi phục tốt hoặc được gia đình hỗ trợ chu đáo có thể cảm thấy việc làm mẹ nhẹ nhàng hơn mình từng tưởng. Cô ấy được quyền vui và kể lại điều đó.

Nghe một bà mẹ nói mình hạnh phúc, tôi không cảm thấy những vất vả của mình bị phủ nhận. Tôi chỉ thấy cô ấy đang có một trải nghiệm khác.

Điều cần tránh là lấy trải nghiệm của một người để áp lên tất cả. Từ câu chuyện hồi phục tốt của Phương Hoa, không thể kết luận người mẹ nào cũng sẽ như vậy. Nhưng cũng không thể vì nhiều người từng trải qua khó khăn mà yêu cầu cô phải nhìn việc sinh con bằng cùng một cảm xúc.

Một câu nói có thể cần diễn đạt rõ hơn. Lời giải thích sau đó cũng cần được đọc đầy đủ.

Đừng lấy hình ảnh của cô ấy để gây áp lực cho những người mẹ khác

Điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là cách những chia sẻ như vậy đôi khi bị sử dụng trong đời sống.

Một người mẹ đăng ảnh sau sinh tươi tắn, lập tức có thể trở thành ví dụ để người khác so sánh: “Sao người ta đẻ xong vẫn đẹp?”, “Sao người ta chăm con vẫn vui mà em lúc nào cũng mệt?”.

Những câu hỏi ấy mới thực sự tạo áp lực.

Không ai biết đầy đủ phía sau một bức ảnh là bao nhiêu người hỗ trợ, bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, hay chính người mẹ đã trải qua những gì trước khi có được khoảnh khắc ấy.

Phương Hoa cũng đã nói việc hồi phục phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy, có thể đón nhận năng lượng tích cực từ cô mà không biến hình ảnh của cô thành tiêu chuẩn cho người khác.

Tôi vui khi thấy một bà mẹ khỏe mạnh, tự tin sau sinh. Đồng thời, tôi cũng muốn người mẹ đang mệt mỏi được nghỉ ngơi và giúp đỡ, thay vì phải nghe những lời so sánh.

Hai điều ấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

Sinh con là trải nghiệm tuyệt vời với tôi, nhưng lựa chọn vẫn thuộc về mỗi phụ nữ

Tôi bênh Phương Hoa vì tôi không muốn những người mẹ có trải nghiệm hạnh phúc phải ngại ngần khi nói về niềm vui của mình.

Những phụ nữ chưa có con cần được biết về khó khăn để chuẩn bị. Họ cũng có thể lắng nghe những câu chuyện ấm áp, những trải nghiệm thuận lợi và niềm vui mà việc làm mẹ mang lại. Sau đó, mỗi người tự cân nhắc mong muốn, sức khỏe và hoàn cảnh của mình.

Kể chuyện sinh con một cách tích cực không nhất thiết là tô hồng. Kể về khó khăn cũng không có nghĩa đang khiến người khác sợ hãi. Điều quan trọng là người kể nói rõ đó là trải nghiệm của mình, còn người nghe không vội biến nó thành kết luận cho tất cả.

Sau ba lần sinh nở, tôi vẫn thấy việc đón các con đến với gia đình là điều tuyệt vời. Tôi trân trọng cảm nhận ấy của mình và cũng muốn dành sự tôn trọng tương tự cho Phương Hoa.

Một người mẹ nói mình hạnh phúc, điều đầu tiên tôi muốn làm là mừng cho cô ấy.