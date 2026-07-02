Mới 12 tuổi, con gái của hotmom Helen Nguyễn đã cao 1m65, mẹ tiết lộ chế độ dinh dưỡng giúp con phát triển vượt trội

Tuổi dậy thì được xem là giai đoạn "vàng" quyết định sự phát triển về chiều cao, cân nặng cũng như nền tảng sức khỏe lâu dài của trẻ. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn này.

Mới đây, hotmom Helen Nguyễn đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ thực đơn và phương pháp chăm sóc con gái trong tuổi dậy thì, không chỉ hướng đến mục tiêu cải thiện thể chất mà còn xây dựng sự gắn kết giữa mẹ và con thông qua những bữa cơm gia đình.

Con gái lớn của hotmom Helen Nguyễn: Từ cô bé ốm yếu, còi cọc, giờ bước vào tuổi 12 đã cao 1m65

Nhân vật chính trong câu chuyện là bé Na - con gái lớn của hotmom Helen Nguyễn, năm nay 12 tuổi, sở hữu chiều cao ấn tượng 165,5cm và cân nặng 49kg. Theo Helen Nguyễn, dù con phát triển rất tốt về chiều cao nhưng cân nặng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng. Vì vậy, mục tiêu hiện tại của gia đình là giúp Na tăng thêm khoảng 5–6kg để đạt mức cân đối hơn với vóc dáng.

Ít ai biết rằng trước khi có được chiều cao nổi bật như hiện nay, bé Na từng trải qua giai đoạn suy dinh dưỡng và thiếu cân.

Helen Nguyễn chia sẻ: "Nếu các mẹ đã theo dõi mình hơn 10 năm nay thì cũng biết hành trình bé Na phải gây mê nhiều lần để bắn u bướu, hành trình mẹ nuôi con sai lầm nhiều, con yếu ớt, nhẹ cân, suy dinh dưỡng còi cọc ra sao. Trường hợp của bé Na là một case mà mẹ thực hành dinh dưỡng xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mẹ Len.

Hai mẹ con lội ngược dòng từ một người mẹ thiếu kiến thức một đứa trẻ nhẹ cân ốm đau suốt. Để rồi bạn cao lớn, bạn không còn đi viện dùng kháng sinh nhiều như xưa, để rồi bạn lớn lên như hiện tại. Cái mình yêu thích ở ngành này đó là con thừa hưởng lối sống, kiến thức từ mẹ. Con xây dựng tư duy từ nhỏ về dinh dưỡng đúng và khoa học. Con học hành giỏi chăm ngoan vì con khoẻ".

Mua hè là thời điểm lý tưởng để các mẹ điều chỉnh dinh dưỡng, thể chất cho trẻ

Quá trình tìm hiểu, học tập và áp dụng kiến thức vào thực tế đã giúp cô xây dựng được chế độ ăn phù hợp với thể trạng của con theo từng giai đoạn phát triển. Theo Helen Nguyễn, mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để điều chỉnh dinh dưỡng cho trẻ bởi các con có nhiều thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt và ăn uống theo lịch trình ổn định hơn.

"Hè đến cũng là lúc mà mẹ đưa bé Na đi làm cùng với mẹ, làm bánh và nấu cơm cùng mẹ luôn. Bởi vì mẹ muốn nuôi dưỡng bé Na cho cơ thể mà còn nuôi dưỡng tâm hồn cho con" - hotmom chia sẻ.

Hotmom Helen Nguyễn chia sẻ thực đơn giúp tăng chiều cao, tăng cân cho con gái lớn ở tuổi dậy thì.

Trong thực đơn được chia sẻ, Helen Nguyễn đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát khẩu phần theo từng đơn vị thực phẩm. Cô cho biết bữa trưa và bữa tối của Na đều được bổ sung 3 đơn vị đạm.

Để dễ theo dõi, mỗi miếng thịt hoặc cá đều được cắt với trọng lượng khoảng 28-30g. Việc chia nhỏ theo từng đơn vị giúp phụ huynh dễ dàng cân đối khẩu phần, nhất là khi nấu chung cho cả gia đình mà vẫn đảm bảo lượng dinh dưỡng riêng của trẻ.

Ngoài các nhóm thực phẩm chính, rau xanh vẫn là thành phần không thể thiếu. Trong mỗi bữa, Na ăn thêm khoảng 80g rau salad để bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất. Helen Nguyễn cho rằng sự cân bằng giữa đạm, tinh bột và rau củ sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, đồng thời hình thành thói quen ăn uống khoa học ngay từ nhỏ.

"So với lại chiều cao phát triển rất là nhanh của bé Na thì cân nặng đang đuổi theo không có kịp á. Bởi vậy cho nên là Mẹ Len đã làm cho con là tăng năng lượng lên 200calo. Con sẽ có ba bữa chính và ba bữa phụ. Nói là ba bữa phụ nhưng mà thực tế là chỉ có uống thêm sữa, ăn thêm phô mai. Có một cái bữa xế là bổ sung thêm năng lượng và đạm thôi" - hotmom chia sẻ.

Để hỗ trợ mục tiêu tăng cân, Helen Nguyễn cũng điều chỉnh tổng năng lượng khẩu phần của con tăng thêm khoảng 200kcal mỗi ngày. Thay vì chỉ tập trung vào ba bữa chính, cô xây dựng thực đơn gồm ba bữa chính kết hợp ba bữa phụ.

Tuy nhiên, các bữa phụ khá đơn giản, chủ yếu là sữa, phô mai hoặc một bữa xế bổ sung thêm năng lượng và protein, tránh để trẻ ăn quá nhiều đồ ăn vặt nhưng vẫn đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Helen Nguyễn cũng chia sẻ rằng thực đơn hiện tại khá phù hợp với những trẻ có thể trạng tương tự Na, đặc biệt là các bé phát triển chiều cao nhanh nhưng cân nặng chưa theo kịp. Tuy nhiên, cô cũng cho thấy sự linh hoạt khi luôn theo dõi quá trình phát triển của con để điều chỉnh lượng thực phẩm và năng lượng phù hợp, thay vì áp dụng cứng nhắc một chế độ cố định.

Việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tuổi dậy thì không chỉ dừng lại ở việc ăn đủ mà còn cần xây dựng chế độ ăn hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và thể trạng riêng.

Quan trọng hơn, những bữa cơm được chuẩn bị cùng nhau còn trở thành cầu nối giúp cha mẹ đồng hành với con trong quá trình trưởng thành, nuôi dưỡng cả sức khỏe, kỹ năng sống và tình cảm gia đình. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với nhiều phụ huynh đang mong muốn giúp con phát triển toàn diện trong giai đoạn dậy thì.

Nguồn: @vanphuongtramy7811

