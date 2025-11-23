Mẹ 4 con Helen Nguyễn: "Kỷ luật cũng cần mềm mỏng, vừa để con được vui chơi, vừa hướng con theo nề nếp"

Được cộng đồng mẹ bỉm ví von là "bàn tay vàng trong làng gọi sữa", hot mom 4 con Helen Nguyễn đã đang và luôn đồng hành cùng các mẹ bỉm trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Với sự am hiểu về dinh dưỡng cũng như những chia sẻ thực tế từ chính bản thân mình, từ những điều mà cô trải qua sau 4 lần sinh nở, Helen Nguyễn là chuyên gia đồng hành cùng rất nhiều mẹ bỉm nổi tiếng tại Vbiz như: Ngô Thanh Vân, Võ Hoàng Yến, Nhật Kim Anh...

Lịch làm việc dày đặc từ các hoạt động kinh doanh, chia sẻ cộng đồng, các hoạt động từ tiện... chưa kể cô còn tự tay chăm sóc gia đình nhỏ với 4 bé con ở các độ tuổi khác nhau, thế nhưng mỗi buổi sáng, hay tối muộn căn bếp nhà Helen vẫn sáng đèn để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các con.

Trẻ con như trang giấy trắng, bé sẽ nhìn từ bố mẹ và học theo

Mẹ 4 con tự tay chuẩn bị bữa ăn cho các con, sắp xếp lịch sinh hoạt từng ngày và luôn có mặt khi con cần. Không phải vì cô dư dả thời gian, mà vì Helen biết cách tổ chức cuộc sống dựa trên một nguyên tắc rất rõ ràng: Bố mẹ có kỷ luật, thì con mới có nếp sống. Cô luôn quan niệm: "Trẻ con là tờ giấy trắng. Con nhìn hành vi của bố mẹ mỗi ngày để học theo, chứ không chỉ nghe chúng ta nói".

Chính nhờ sự chủ động sắp xếp và nề nếp trong nhịp sinh hoạt của bản thân cũng như của các con, Helen Nguyễn mới có thể vừa làm việc hiệu quả, vừa chăm lo cho gia đình, vừa đồng hành cùng hành trình trưởng thành của từng bé và của cộng đồng các mẹ bỉm sữa.

Có một câu nói rất hay mà mình hay truyền cảm hứng tới các mẹ: 'Khi một người phụ nữ học thì cả thế hệ thay đổi'.

Trước kia mình đã từng thiếu kiến thức từng béo phì và đột quỵ khi sinh bé thứ 2. Hơn ai hết đi từ những vấp ngã do thiếu kiến thức ăn uống vô độ nên mình đã học thật sâu vì mình biết có hai thứ quý giá nhất cuộc đời đó chính là: Tri thức và sức khoẻ. Trong gia đình nếu như mình là một người nội trợ nấu nướng, mình có kiến thức về dinh dưỡng, tư duy và lối sống lành mạnh, thì thói quen của mình cũng con cái cũng sẽ theo nếp sống ấy mỗi ngày" - hot mom Helen Nguyễn chia sẻ.

Helen Nguyễn không coi kỷ luật là chiếc roi, mà là tình yêu có giới hạn và nguyên tắc. Cô cười chia sẻ: "Mình nghĩ rằng vấn đề quản lý giờ giấc cũng không khó nếu bạn là người làm gương. Ở nhà, mình thường đặt chuông để báo giờ ngủ, giờ được coi phim, giờ dạy. Bố mẹ nhất quán trong kỉ luật và phương pháp dạy, nên nhà mình đưa con vào nề nấp khá dễ dàng".

Kỷ luật không phải là ép buộc hay làm con sợ mà là dạy con có thói quen tốt từ nhỏ. Quan trọng nhất là mềm mỏng trong cách dạy, nhưng rõ ràng trong nguyên tắc. Bố mẹ phải là người làm gương trước, phải kiên định và nhất quán. Khi bố mẹ sống có nề nếp, biết tôn trọng giờ giấc và trách nhiệm của mình, thì tự nhiên con cũng sẽ noi theo.

* Tạo ra môi trường an toàn và yêu thương: Trẻ cảm thấy được tôn trọng, tin tưởng và an toàn. Môi trường ấm áp, có cấu trúc giúp trẻ tự tin và có động lực phát triển tốt hơn.

* Dạy kỹ năng quản lý cảm xúc: Bố mẹ hướng dẫn con nhận biết và kiểm soát cơn giận, sự thất vọng, và các hành vi bốc đồng một cách lành mạnh. Điều này giúp trẻ có sức khỏe tinh thần tốt hơn, ít lo âu và nổi loạn.

* Xây dựng lòng tự trọng và tự tin: Kỷ luật tích cực tập trung vào khen ngợi, khuyến khích những hành vi tốt, thay vì chỉ trích hành vi sai. Điều này củng cố hình ảnh bản thân tích cực của trẻ, giúp trẻ tự tin và có trách nhiệm.

*Phát triển tự kỷ luật và khả năng giải quyết vấn đề: Bố mẹ dạy con cách chịu trách nhiệm về hành vi của mình và tự đưa ra quyết định hợp lý. Trẻ được trang bị để đối mặt với căng thẳng và thách thức trong cuộc sống.

* Củng cố mối quan hệ bố mẹ và con cái: Khi bố mẹ lắng nghe, thấu hiểu và giải thích lý do (thay vì la mắng), mối quan hệ trở nên gắn kết, tôn trọng và tin tưởng hơn.

Kỷ luật cũng cần mềm mỏng: Vừa để con được vui chơi, vừa hướng con theo nề nếp

Trong gia đình Helen, mọi việc đều được sắp xếp theo một quy tắc rõ ràng nhưng luôn có sự tôn trọng và tinh tế. Trên cửa mỗi phòng ngủ của các con là bảng giờ sinh hoạt: Giờ thức, giờ học, giờ chơi. Ngay tại phòng ăn có bảng điểm thưởng để khuyến khích con thực hiện nội quy.

Và cuối tuần, cả nhà sẽ cùng đón chờ phần thưởng nho nhỏ như một buổi dã ngoại, trò chơi hoặc món quà yêu thích. Điều này giúp con cảm thấy phấn khởi và tự nguyện làm theo, thay vì bị ép buộc.

Hotmom Helen Nguyễn chia sẻ cách dạy con mà không cần quát mắng.

Điều thú vị ở gia đình Helen Nguyễn là mỗi tuần, một bạn nhỏ sẽ làm "đội trưởng". Bạn có nhiệm vụ nhắc nhở anh chị em thực hiện đúng giờ giấc, tự tick điểm và hỗ trợ mọi người. Cách làm này khiến mỗi bé cảm thấy được trao quyền, được tin tưởng và có trách nhiệm hơn, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần lãnh đạo tích cực ngay từ sớm. "Khi con được dẫn dắt một cách mềm mỏng nhưng rõ ràng, con sẽ tự lập và tự tin hơn rất nhiều" - hotmom chia sẻ.

Mẹ 4 con Helen Nguyễn cũng chia sẻ rằng việc nuôi dạy con không cần phải căng thẳng. Chỉ cần gieo cho con thói quen tốt từng chút một, bằng tình yêu và sự kiên nhẫn, thì con sẽ thành những người tự lập, tự tin và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn và nếp sống của mình.

