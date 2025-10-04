Nếu đã nằm vùng trong hội mẹ bỉm sữa thì không ai là không biết đến Nguyễn Thị Trà My, thường được biết với biệt danh Helen Nguyễn, là một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng mẹ bỉm sữa tại Việt Nam.

Không chỉ là mẹ của bốn đứa con, cô còn được nhiều mẹ trẻ, các chị em nổi tiếng như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, diễn viên Ngô Thanh Vân, Nhật Kim Anh… tin tưởng nhờ khả năng "gọi sữa mẹ" - hỗ trợ, tư vấn để các bà mẹ sau sinh có được nguồn sữa đủ và tốt cho con của hotmom Helen Nguyễn.

Ngoài vai trò hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, hotmom Helen Nguyễn là người sáng lập chuỗi Cordy Café Take Away, thương hiệu Yến sào Tuệ Tâm. Cô cũng là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng (healthy coach), truyền động lực cho các bà mẹ sau sinh - không chỉ về nuôi con mà cả việc phục hồi vóc dáng, yêu bản thân, giữ gìn sức khỏe.

Mẹ bỉm 4 con còn điều hành nhóm "kích sữa" phi lợi nhuận với hơn 50.000 thành viên, nơi các mẹ chia sẻ kinh nghiệm, hỏi đáp, tìm hỗ trợ khi gặp khó khăn về sữa mẹ. Cô tích cực chia sẻ kiến thức để mẹ bỉm sữa hiểu rõ về dinh dưỡng, cơ chế tạo sữa mẹ, kỹ thuật cho bú, hút sữa, phòng chống tắc tia, viêm vú, đồng thời giáo dục để phá bỏ những định kiến sai về việc cho con bú, áp lực về nguồn sữa...

Không chỉ vậy, hotmom Helen Nguyễn còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động thiện nguyện: Hiến tặng sữa mẹ cho ngân hàng sữa mẹ, hỗ trợ các bé sinh non, bé mồ côi hoặc các em có hoàn cảnh khó khăn cần được nuôi bằng sữa mẹ... Và mới đây, mẹ bỉm 4 con chia sẻ về hoạt động thiện nguyện "Bếp ăn 0 đồng" có sự đồng hành của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

"Trạng thái viên mãn là khi có một người chồng luôn ủng hộ vợ đi làm việc giúp đời, các con ngoan khoẻ mạnh, có chị em tốt luôn đồng hành với dự án của cuộc đời, có những học trò thiện tâm, có những nhân viên tốt bụng nhiệt thành. 800 suất ăn cho bệnh nhân UT (ung thư) cùng phong bì gửi đến các bé UT hôm nay. Biết ơn vì Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là tết của những tấm lòng thiện nguyện và tình yêu đồng bào! Biết ơn vì tất cả" - hotmom Helen Nguyễn chia sẻ.

Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu nấu 80 suất ăn 0 đồng được hotmom Helen Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân.

Từng bị nói là làm màu, phông bạt trên MXH, hotmom Helen Nguyễn từng thẳng thắn chia sẻ: "Nếu là làm màu thì hãy cứ làm màu đi các bạn. Vì mỗi ngày mình đều làm màu để giúp các mẹ sữa thoát cảnh thiếu sữa tắc sữa, mỗi tháng đều nấu 300 - 350 suất ăn cho bệnh nhân ung thư. Từ năm 2014 dù có một mình hay cho đến khi có đồng đội, thì 10 năm qua mình vẫn làm màu như thế. Từ covid đến thời hết dịch bệnh vẫn làm màu. Làm màu để cuộc sống màu hồng hơn, tươi đẹp rực rỡ hơn. Ủng hộ làm màu".

Không chỉ dừng lại ở vai trò "bàn tay vàng trong làng gọi sữa", hotmom Helen Nguyễn còn âm thầm lan tỏa tình yêu thương qua các hoạt động thiện nguyện. Từ việc hiến sữa cho ngân hàng sữa mẹ, mở lớp chia sẻ miễn phí cho hàng chục nghìn bà mẹ... đến những suất ăn 0 đồng mà cô và bạn bè tự tay chuẩn bị, tất cả đều xuất phát từ trái tim của một người mẹ từng trải qua nhiều áp lực và khó khăn trên hành trình làm mẹ của mình.

Và cũng từ những khó khăn của mình, mẹ bỉm 4 con đã biến nó thành động lực để giúp đỡ người khác, truyền cảm hứng, tạo ra cộng đồng hỗ trợ sữa mẹ ngày cảm vững mạnh.