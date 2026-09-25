Bé Gạo đi du lịch vẫn ăn uống ngon lành, mới 1 tuổi đã “ăn cả phần của mẹ”: Mẹ Vân cũng phải bất ngờ vì nết ăn của con gái

Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần đang có chuyến trở về Na Uy thăm nhà ngoại. Chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần cũng đánh dấu lần đầu tiên bé Gạo được cùng ba mẹ xuất ngoại. Ở tuổi 13 tháng, cô bé lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, làm quen với khí hậu, không gian và rất nhiều điều mới mẻ, nhưng dường như những thay đổi ấy chẳng ảnh hưởng nhiều đến nếp sinh hoạt, đặc biệt là nết ăn uống của em.

Bé Gạo ăn uống vẫn rất "trộm vía" khi đi du lịch dài ngày cùng ba mẹ.

Điều khiến mọi người theo dõi clip của bé Gạo mê nhất chính là nết ăn của bé vẫn rất trộm vía dù đang ở nhà hay đi du lịch. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã được ba mẹ tập làm quen với nhiều loại thực phẩm và rèn khả năng ăn thô, ăn uống chủ động. Nhờ vậy, khi cùng ba mẹ khám phá một đất nước mới, chuyện ăn uống của em vẫn khá nhẹ nhàng.

Đi du lịch cùng em bé thường đồng nghĩa với việc ba mẹ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó chuyện ăn uống luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Với bé Gạo, Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng chuẩn bị đồ ăn dặm khá cẩn thận, đầy đủ để con có thể duy trì việc ăn uống trong suốt chuyến đi.

Thế nhưng, bên cạnh sự chuẩn bị của ba mẹ, điều đáng yêu là bản thân bé Gạo cũng rất hợp tác. Dù lần đầu đến một nơi xa lạ, cô bé vẫn giữ nguyên "phong độ" ăn uống quen thuộc. Ba Huy có thể nấu những món khác nhau, hoặc trong những lúc bận rộn chỉ chuẩn bị nhanh một món đơn giản cho con, bé Gạo vẫn vui vẻ thưởng thức. Thậm chí có những lúc em còn khiến mẹ Vân phải bất ngờ vì ăn tốt hơn cả dự kiến của ba mẹ.

Mẹ Vân từng chia sẻ một khoảnh khắc rất đáng yêu trong chuyến đi: "Hôm nay e ăn hết cái pancake khẩu phần ngang ngửa mẹ. Ăn hết phần ẻm ăn qua phần mẹ. Sợ quá mẹ phải đem cất. Ăn xong no quá chơi hong nổi lăn đùng ra ngủ".

Một cô bé mới 13 tháng tuổi nhưng khẩu phần ăn đã "ngang ngửa mẹ", thậm chí còn ăn sang phần của mẹ khiến Ngô Thanh Vân vừa bất ngờ vừa thích thú. Ăn xong no căng, cô bé chẳng còn sức chơi mà "lăn đùng ra ngủ" - một khoảnh khắc rất đời thường nhưng cũng khiến mẹ bỉm không khỏi bật cười.

Đằng sau việc bé Gạo có thể thoải mái ăn uống khi đi du lịch là cả quá trình được ba mẹ rèn luyện từ khi còn nhỏ. Ngô Thanh Vân từng chia sẻ quan điểm về việc tập cho con ăn thô và làm quen với nhiều loại thực phẩm trước 1 tuổi:

"Trước 1 tuổi. Hãy tập cho con ăn thô thật tốt, để có thể mang con đi du lịch hoặc đi khám phá thế giới. Điều đó sẽ giúp ba mẹ đỡ áp lực và mệt hơn về khâu ăn uống của con. Cứ dần dần giới thiệu cho con nhiều mùi vị khác nhau. Như vậy bé sẽ không kén ăn mà ăn tự chủ hơn…".

Với mẹ Vân, việc tập cho con ăn không chỉ đơn thuần là đảm bảo con đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Đó còn là cách để bé từng bước làm quen với nhiều mùi vị, kết cấu thức ăn và hình thành thói quen ăn uống chủ động.

Có lẽ chính vì được làm quen từ sớm nên bé Gạo hiện tại khá "dễ tính" trong chuyện ăn uống. Ở nhà hay đi chơi, món ba Huy nấu cầu kỳ hay một món được chuẩn bị nhanh trong những ngày bận rộn, cô bé vẫn giữ nết ăn rất ổn định. Ngay cả khi lên máy bay, bé Gạo vẫn thoải mái uống sữa, ăn đồ ăn dặm như bình thường.

Với một em bé 13 tháng tuổi, việc đi xa trong khoảng thời gian 2 tuần chắc chắn cần nhiều sự chuẩn bị hơn một chuyến du lịch thông thường. Từ đồ dùng cá nhân, lịch sinh hoạt cho đến những món ăn phù hợp với độ tuổi của con đều được ba mẹ chú ý.

Tuy nhiên, khi nền tảng ăn uống của bé đã khá tốt, áp lực của ba mẹ cũng phần nào được giảm bớt. Bé có thể tiếp tục khám phá những món ăn mới trong khả năng phù hợp, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào những món quen thuộc được chuẩn bị sẵn từ nhà.

Và điều đáng yêu nhất là cô bé dường như đang chứng minh rằng: đi đâu không quan trọng, miễn là có đồ ăn ngon thì Gạo vẫn ăn rất nhiệt tình!

Giữa những khung cảnh mới, món ăn mới và những trải nghiệm mới ở Na Uy, cô bé vẫn giữ được nếp sinh hoạt quen thuộc, đặc biệt là một "nết ăn" trộm vía khiến ba mẹ vừa nhàn hơn khi đi du lịch, vừa có thêm những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu để lưu giữ trong hành trình lớn lên của con.