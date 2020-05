Mẹ đã biết chưa: Vaccine ngừa viêm não mô cầu mới giúp phòng được nhiều chủng hơn, tiêm ít liều hơn

Bệnh do não mô cầu khuẩn có thể khiến trẻ tử vong trong 24h



Viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis. Bệnh diễn biến nhanh chóng trong vòng 24 giờ với các biểu hiện như sốt cao, buồn nôn và nôn, đau đầu, chóng mặt và hôn mê.

Với các triệu chứng sớm rất dễ nhầm lẫn với bệnh cúm thông thường nên bệnh do não mô cầu khuẩn đặc biệt nguy hiểm do khó chẩn đoán, diễn tiến trầm trọng, có thể gây tử vong nhanh – chỉ trong 24 giờ sau khi phát hiện triệu chứng đầu tiên.

Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,2 triệu ca mắc viêm màng não do vi khẩu não mô cầu, trong số đó, có khoảng 135.000 ca tử vong.

Vi khuẩn não mô cầu có tối thiểu 13 nhóm huyết thanh, trong đó có 6 nhóm là A, B, C, W-135, X, Y... gây bệnh thường gặp nhất.

Tiêm phòng là cách phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu được các chuyên gia khuyến cáo. Tuy nhiên, trong những năm trước đây, có 2 loại vaccine phòng bệnh não mô cầu tuýp A+C và B+C được lưu hành ở Việt Nam. Hiện nay đã có vaccine mới phòng bệnh gây ra do vi khuẩn não mô cầu ngừa được nhiều chủng hơn đó là vaccine Menactra, phòng bệnh vi khuẩn não mô cầu tuýp A, C, W và Y.

Tiêm phòng vaccine Menactra phòng bệnh vi khuẩn não mô cầu tuýp ACWY như thế nào?

Vaccine Menactra do Sanofi Pasteur sản xuất.

Vaccine Menactra phòng bệnh do vi khuẩn não mô cầu do 4 tuýp A, C, Y, W-135 gây ra. So với vaccine Meningococcal A+C cũ, vaccine này có bổ sung phòng bệnh thêm 2 tuýp là Y và W-135. Vaccine Menactra do hãng dược uy tín thế giới Sanofi Pasteur sản xuất tại Mỹ, vừa được đưa vào Việt Nam khoảng 3 tháng.

Khác với Meningococcal A+C dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, Menactra có thể tiêm cho trẻ từ lúc 9 tháng tuổi, trẻ từ 2 tuổi trở lên chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất.

- Trẻ từ 9 tháng đến dưới 2 tuổi: Tiêm 2 liều cách nhau ít nhất 3 tháng.

- Trẻ Từ 2 tuổi đến 55 tuổi: Tiêm 1 liều duy nhất.

Như vậy, so với Meningococcal A+C trẻ từ 2 tuổi trở lên mới tiêm mũi đầu tiên và cần tiêm nhắc sau mỗi 3 – 5 năm, vaccine Menactra có thể tiêm sớm hơn, khả năng phòng bệnh sớm hơn, đồng thời ít mũi tiêm nhắc hơn.

Trẻ đã tiêm vaccine phòng viêm màng não mô cầu A+C, B+C có thể tiêm vaccine Menactra hay không?

Menactra là vaccine phòng các bệnh do não mô cầu với 4 tuýp A, C, Y, W, do đó nếu đã tiêm vaccine Meningococcal A + C hoặc vắc xin VA-Mengoc-BC, bố mẹ vẫn nên cho con tiêm vaccine Menactra.

Giá tham khảo: 1,1 triệu đồng - 1,26 triệu đồng/mũi.