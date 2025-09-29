"Con cao khoẻ hơn khi bà ngoại chăm nhưng chậm phát triển hẳn khi ở với mẹ": Nguyên nhân được tiết lộ khiến nhiều phụ huynh giật mình

"Con tôi lớn nhanh, ăn khỏe khi bà ngoại chăm, nhưng lại chậm phát triển hẳn khi ở với mẹ" - một bà mẹ đã than thở như vậy với bác sĩ, và câu trả lời khiến nhiều phụ huynh giật mình: vấn đề nằm ở những giấc ngủ trưa.

Trong nhiều gia đình, giấc ngủ trưa được coi như “chìa khóa vàng” cho sự phát triển. Không ít cha mẹ tin rằng cứ ngủ trưa đầy đủ là con sẽ cao lớn, thông minh hơn. Nhưng sự thật không hẳn là vậy.

Một người mẹ từng chia sẻ: khi con trai mới lên 2, ngày nào chị cũng ép bé phải leo lên giường ngủ đúng 12h30, bất kể con có khóc lóc hay không. Chị tin rằng thói quen ngủ trưa sẽ nuôi dưỡng não bộ và giúp con phát triển tốt hơn. Nhưng kết quả lại không như mong đợi: bé ngày càng sợ ngủ trưa, thậm chí khó chịu, quấy khóc chỉ cần nghe nhắc đến "giờ ngủ".

Một câu chuyện khác còn rõ ràng hơn. Cậu bé được bà ngoại chăm sóc thì cao lớn, ăn uống khỏe mạnh. Nhưng khi về với mẹ, mọi thứ lại chững lại: chiều cao không tăng, ăn uống kém ngon. Khám xong, bác sĩ giải thích: nguyên nhân không nằm ở chế độ dinh dưỡng, mà ở những giấc ngủ ngắn buổi trưa.

Bà ngoại sẽ thường linh hoạt hơn, nếu bé không buồn ngủ thì đưa ra ngoài chơi, tắm nắng, để bé tự ngủ khi mệt. Ngược lại, người mẹ lại kiên quyết bắt con phải ngủ trưa hằng ngày. Sự ép buộc ấy khiến bé hình thành cảm giác chống đối, căng thẳng tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.

Ngủ trưa thực sự có lợi, nhưng chỉ khi nó đến tự nhiên. Khi bị ép buộc, trẻ không chỉ mất đi nhịp sinh học vốn có mà còn dễ rơi vào trạng thái lo lắng, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng điều hòa cảm xúc và sức khỏe thể chất.

Ngủ trưa là cần thiết, nhưng cũng phụ thuộc vào tuổi và nhu cầu từng bé. Với trẻ sơ sinh, mới biết đi và mẫu giáo: ngủ trưa gần như là bắt buộc, giúp não bộ và cơ thể phát triển. Khi lớn hơn, đặc biệt ở độ tuổi đi học, nhu cầu ngủ trưa giảm dần. Có trẻ năng động cả ngày mà vẫn không cần ngủ thêm.

Lúc này, cha mẹ có thể áp dụng một vài cách để điều chỉnh giấc ngủ trưa của trẻ khéo léo và nhẹ nhàng hơn:

1. Quản lý thời lượng hợp lý: Trẻ mẫu giáo nên ngủ từ 1–2 tiếng, trẻ lớn thì không nên quá 1 tiếng.

2. Tạo môi trường dễ chịu: Phòng yên tĩnh, thoáng đãng, ánh sáng dịu nhẹ giúp trẻ ngủ nhanh hơn.

3. Không để quá muộn: Nên kết thúc giấc ngủ trước 3 giờ chiều để tránh ảnh hưởng buổi tối.

4. Lắng nghe mong muốn của con: Nếu con không buồn ngủ, hãy thay bằng hoạt động thư giãn khác. Ép buộc chỉ khiến mọi thứ phản tác dụng.

Thay vì biến giấc ngủ trưa thành "nhiệm vụ bắt buộc", cha mẹ nên biến nó thành khoảng thời gian dễ chịu. Bởi lẽ, sự phát triển khỏe mạnh của trẻ không chỉ đến từ thói quen đều đặn, mà còn từ sự thấu hiểu và tôn trọng của cha mẹ.

