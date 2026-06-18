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Theo TS.BS Hoàng Thị Hoạt, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, rạn da gặp ở khoảng 50-90% phụ nữ mang thai. Tình trạng này xảy ra khi da bị kéo căng quá mức khiến các sợi collagen và elastin đứt gãy, tạo thành những vệt rạn ở bụng, ngực, đùi hoặc mông.

Nguy cơ rạn da tăng cao ở những phụ nữ tăng cân quá nhanh, da khô, kém đàn hồi, có tiền sử gia đình bị rạn da, mang đa thai hoặc thai nhi có cân nặng lớn.

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu cần kiểm soát cân nặng hợp lý trong suốt thai kỳ. Việc tăng cân đều đặn và phù hợp với thể trạng trước mang thai giúp giảm áp lực lên da và hạn chế nguy cơ xuất hiện vết rạn.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Mẹ bầu nên bổ sung đầy đủ protein, vitamin C, vitamin E, kẽm và omega-3 từ thực phẩm để hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, duy trì độ đàn hồi của da.

Bên cạnh đó, dưỡng ẩm da từ những tháng đầu thai kỳ là biện pháp được khuyến khích. Các sản phẩm chứa vitamin E, hyaluronic acid, bơ hạt mỡ hoặc chiết xuất rau má có thể giúp tăng độ mềm mại và giữ ẩm cho da. Nên thoa dưỡng ẩm đều đặn hai lần mỗi ngày, đặc biệt sau khi tắm.

Ngoài ra, mẹ bầu cần uống đủ nước, duy trì vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Các chuyên gia lưu ý chưa có phương pháp nào ngăn ngừa rạn da hoàn toàn, nhưng việc chăm sóc da đúng cách ngay từ sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vết rạn sau sinh.