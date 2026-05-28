Những ngày cuối thai kỳ, nhiều mẹ bầu thường được động viên bằng những câu quen thuộc như: “Cố lên, sắp về đích rồi”, “Đẻ xong là nhẹ người ngay thôi”… Nhưng chỉ những người từng bước qua hành trình mang thai và sinh nở mới hiểu, “về đích” đôi khi lại là khởi đầu của một chặng đường hoàn toàn khác, vừa hạnh phúc, vừa kiệt sức, vừa đau đến không biết phải diễn tả thế nào.

Mới đây, một mẹ bỉm đã chia sẻ loạt hình ảnh chiếc bụng ở những ngày cuối thai kỳ cùng câu chuyện sau sinh khiến rất nhiều người không khỏi xót xa và đồng cảm.

Điều khiến dân mạng chú ý nhất chính là chiếc bụng bầu khổng lồ của cô trước ngày sinh. Phần bụng căng tròn đến mức gần như chiếm trọn cơ thể, da bụng bị kéo giãn tối đa với những vết rạn chằng chịt cùng đường thâm kéo dài từ ngực xuống bụng dưới. Nhiều người thừa nhận chỉ nhìn hình thôi cũng đủ cảm nhận được sự nặng nề mà mẹ bầu phải mang suốt những tháng cuối thai kỳ.

Đặc biệt, vì mang song thai nên bụng của người mẹ lớn hơn rất nhiều so với thai kỳ thông thường. Ở những góc chụp nghiêng, chiếc bụng nhô hẳn ra phía trước khiến ai nhìn cũng vừa thương vừa nể. Có cư dân mạng còn bình luận rằng:

“Nhìn bụng thôi đã thấy đau lưng giùm mẹ rồi.”

Không ít mẹ bỉm từng mang đa thai cũng để lại chia sẻ rằng những tháng cuối gần như là chuỗi ngày “thở thôi cũng mệt”. Từ việc đi lại khó khăn, nằm ngủ không yên, đau lưng, tức xương sườn cho đến cảm giác da bụng như sắp “nứt ra” vì em bé lớn lên từng ngày bên trong.

Người mẹ viết: “Lúc bầu tháng cuối mọi người bảo trông nặng nề nhỉ, thôi cố lên sắp về đích rồi. Vâng, em về đích rồi, nhẹ bụng hẳn… nhưng ngoài nhẹ bụng em còn được cả combo đau.”

Sau sinh chưa đầy nửa tháng, mẹ bỉm này cho biết bản thân gần như đang phải “chịu đau toàn tập”. Từ cơn đau đầu sau sinh mổ do không nằm yên đủ 24 tiếng theo chỉ định bác sĩ, đến đau cổ vai gáy vì liên tục bế và cho hai em bé bú luân phiên.

“Bác sĩ dặn nằm im không được ngóc đầu lên, không sau này dễ đau đầu. Nhưng đứa hóng hớt như em thì cứ theo phản xạ mà ngóc suốt”, cô hài hước kể lại.

Không chỉ vậy, việc hai bé bú liên tục cách nhau khoảng 2–2,5 tiếng khiến gần như cả ngày của cô chỉ xoay quanh chuyện cho con ăn. Mỗi bé bú khoảng 30 phút, hết bé này tới bé kia, chưa kịp nghỉ lưng thì lại đến cữ tiếp theo.

Áp lực sau sinh không dừng lại ở thiếu ngủ hay mệt mỏi. Người mẹ còn phải đối mặt với tình trạng tắc sữa gây đau tức ngực, nỗi ám ảnh quen thuộc với rất nhiều mẹ bỉm.

“Đau vì hai thằng hút không hết nên em bị tắc sữa. Ai từng đau rồi chắc sẽ hiểu”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó là những cơn đau kéo dài ở vùng lưng, xương cụt, dạ con và cả vết mổ sau sinh. Có những lúc cơn đau nhói lên “tận tim gan”, cộng thêm tiếng khóc của hai em bé khiến người mẹ gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.

Thế nhưng giữa hàng loạt cơn đau ấy, điều khiến nhiều người xúc động nhất lại là cách cô kết thúc dòng chia sẻ:

“Em ổn. Em chịu qua bao nhiêu cái đau rồi mà hôm nay mới được nửa tháng.”

Không than trách quá nhiều, không bi lụy, chỉ là một câu nói nửa đùa nửa thật nhưng đủ để nhiều mẹ từng trải qua giai đoạn hậu sản phải lặng người đồng cảm.

Dưới phần bình luận, rất nhiều mẹ bỉm cũng để lại lời chia sẻ về hành trình sau sinh của mình. Có người nói đau nhất không phải vết mổ mà là cảm giác cơ thể hoàn toàn không còn thuộc về mình. Có người nhớ mãi những đêm thức trắng, vừa cho con bú vừa khóc vì quá mệt. Cũng có mẹ thú nhận từng nghĩ “đẻ xong là xong”, nhưng thực tế chăm con sơ sinh mới là thử thách lớn nhất.

Bức ảnh chiếc bụng đầy vết rạn được chia sẻ không chỉ đơn thuần là hình ảnh của thai kỳ, mà còn giống như một “tấm huy chương” đặc biệt ghi lại tất cả hy sinh, đau đớn và sự mạnh mẽ của người mẹ trên hành trình mang con đến với thế giới này.