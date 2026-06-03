Mẹ bầu mất ngủ có ảnh hưởng đến em bé không?

Mang thai là hành trình đầy hạnh phúc nhưng cũng đi kèm không ít thay đổi về thể chất và tâm lý. Trong đó, mất ngủ là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt từ tam cá nguyệt thứ hai trở đi.

Nhiều mẹ bầu chia sẻ rằng dù cơ thể mệt mỏi nhưng đêm đến lại trằn trọc khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc thức giấc nhiều lần trong đêm. Điều này khiến không ít người lo lắng: Nếu mẹ mất ngủ kéo dài, em bé trong bụng có bị ảnh hưởng không?

Vì sao mẹ bầu dễ mất ngủ?

Theo các chuyên gia sản khoa, có rất nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai khó có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể là nguyên nhân hàng đầu. Nồng độ progesterone tăng cao có thể khiến mẹ buồn ngủ vào ban ngày nhưng lại ngủ không sâu giấc vào ban đêm.

Bên cạnh đó, khi thai nhi lớn dần, cơ thể người mẹ cũng phải đối mặt với hàng loạt khó chịu như:

Tiểu đêm nhiều lần. Đau lưng, đau hông. Chuột rút chân. Khó tìm được tư thế ngủ thoải mái. Thai máy liên tục vào ban đêm. Lo lắng về việc sinh nở hoặc sức khỏe của em bé.

Tất cả những yếu tố này đều có thể khiến mẹ bầu mất ngủ.

Mất ngủ một vài đêm có ảnh hưởng đến thai nhi?

Tin vui là những đêm mất ngủ ngắn hạn hoặc thi thoảng thức giấc không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé.

Trên thực tế, thai nhi được bảo vệ khá tốt trong tử cung. Một vài đêm ngủ không ngon của mẹ không đồng nghĩa với việc em bé sẽ thiếu oxy, chậm phát triển hay gặp nguy hiểm.

Các bác sĩ cho biết cơ thể người mẹ có khả năng thích nghi rất tốt trong giai đoạn mang thai. Vì vậy, nếu chỉ là tình trạng mất ngủ thỉnh thoảng xảy ra, mẹ bầu không cần quá hoang mang.

Khi nào mất ngủ bắt đầu ảnh hưởng đến thai kỳ?

Vấn đề xuất hiện khi tình trạng mất ngủ kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng liên tục.

Theo một số nghiên cứu, thiếu ngủ kéo dài trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ:

1. Tăng căng thẳng và lo âu

Khi ngủ không đủ giấc, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone căng thẳng hơn.

Điều này khiến mẹ bầu dễ cáu gắt, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và có nguy cơ cao gặp các vấn đề về tâm lý như lo âu hoặc trầm cảm thai kỳ.

2. Tăng nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ

Một số nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai ngủ quá ít có nguy cơ cao hơn đối với tăng huyết áp thai kỳ và tiền sản giật.

Đây là những biến chứng cần được theo dõi chặt chẽ vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

3. Tăng nguy cơ sinh non

Một số công trình nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng với nguy cơ sinh non hoặc chuyển dạ kéo dài.

Tuy nhiên, đây là mối liên hệ mang tính thống kê và không có nghĩa rằng cứ mất ngủ là chắc chắn sinh non.

4. Ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của mẹ

Khi cơ thể liên tục thiếu ngủ, hệ miễn dịch có thể suy giảm, khả năng hồi phục giảm đi, khiến mẹ dễ mệt mỏi và kiệt sức hơn trong những tháng cuối thai kỳ.

Em bé có "thức theo mẹ" không?

Đây là thắc mắc của rất nhiều phụ nữ mang thai.

Câu trả lời là không hoàn toàn.

Thai nhi có chu kỳ ngủ và thức riêng. Trong bụng mẹ, em bé ngủ rất nhiều và không phụ thuộc hoàn toàn vào việc mẹ đang thức hay đang ngủ.

Tuy nhiên, khi mẹ bị căng thẳng kéo dài do mất ngủ, lượng hormone stress tăng lên có thể gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường phát triển của thai nhi.

Đó cũng là lý do các chuyên gia luôn khuyến khích mẹ bầu cố gắng duy trì chất lượng giấc ngủ tốt nhất có thể.

Làm gì khi mất ngủ trong thai kỳ?

Nếu thường xuyên khó ngủ, mẹ bầu có thể thử một số biện pháp đơn giản:

Đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày. Hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ. Tránh uống trà đặc, cà phê hoặc nước ngọt chứa caffeine vào buổi tối. Kê gối hỗ trợ cho bụng và lưng. Tập các bài vận động nhẹ nhàng dành cho bà bầu. Nghe nhạc thư giãn hoặc đọc sách trước khi ngủ. Giữ phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát.

Nếu mất ngủ kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hoặc đi kèm các triệu chứng như lo âu, hồi hộp, khó thở, mẹ nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Điều quan trọng nhất: Đừng quá lo lắng vì một vài đêm mất ngủ.

Nhiều mẹ bầu càng lo sợ mất ngủ ảnh hưởng đến con thì lại càng khó ngủ hơn.

Các bác sĩ sản khoa cho biết đây là vòng luẩn quẩn rất thường gặp.

Một vài đêm trằn trọc không khiến em bé gặp nguy hiểm. Điều quan trọng là mẹ giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ và cố gắng nghỉ ngơi bất cứ khi nào cơ thể cần.

Bởi trong thai kỳ, không phải người mẹ nào cũng có những giấc ngủ hoàn hảo. Nhưng một người mẹ biết chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình mới chính là món quà tốt nhất dành cho em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng.