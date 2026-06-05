Chỉ vì một miếng dưa hấu để qua đêm, mẹ bầu suýt mất con

Mới đây, Bệnh viện Phụ sản và Nhi khoa Thâm Quyến (Trung Quốc) tiếp nhận một thai phụ mang thai 34 tuần. Trước đó, mọi kết quả khám thai của chị đều hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, 3 ngày trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã ăn phần dưa hấu còn thừa được bảo quản trong tủ lạnh từ hôm trước.

Hai ngày sau, chị bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau nhức cơ, buồn nôn, đồng thời nhận thấy thai máy giảm rõ rệt.

Đến ngày thứ ba, thai phụ sốt cao 38,5°C. Kết quả theo dõi tim thai cho thấy thai nhi đang trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ đã khẩn cấp chỉ định mổ lấy thai.

Sau khi chào đời, em bé rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Kết quả cấy máu sau đó xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Listeria monocytogenes (Listeria).

"Sát thủ trong tủ lạnh" đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai

Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp cá biệt.

Listeria được mệnh danh là "sát thủ ẩn náu trong tủ lạnh" bởi khả năng sinh tồn đặc biệt của nó.

Trong khi phần lớn vi khuẩn bị ức chế hoặc chết ở nhiệt độ từ 0-4°C, Listeria vẫn có thể tồn tại và tiếp tục phát triển chậm trong môi trường lạnh.

Tuy nhiên, loại vi khuẩn này không chịu được nhiệt độ cao. Quá trình tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur hoặc nấu chín thực phẩm ở nhiệt độ lõi trên 70°C có thể tiêu diệt chúng hiệu quả.

Mẹ chỉ sốt nhẹ nhưng thai nhi có thể đã gặp nguy hiểm

Các chuyên gia sản khoa cho biết trong thai kỳ, hệ miễn dịch của người mẹ thường suy giảm tương đối, khiến cơ thể dễ bị tác nhân gây bệnh tấn công hơn.

Điều đáng lo ngại là vi khuẩn Listeria có khả năng vượt qua hàng rào nhau thai để lây nhiễm trực tiếp cho thai nhi.

Nhiều trường hợp, thai phụ chỉ có biểu hiện giống cảm cúm thông thường như:

Sốt nhẹ. Đau nhức cơ. Mệt mỏi. Buồn nôn.

Tuy nhiên, thai nhi bên trong tử cung có thể đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng mức độ nặng nhẹ của triệu chứng ở người mẹ không phản ánh chính xác tình trạng của thai nhi.

Ngay cả khi thai phụ chỉ cảm thấy hơi khó chịu, em bé vẫn có thể đang đối mặt với nguy cơ rất lớn.

Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 70 ngày

Một điểm khiến việc phát hiện bệnh trở nên khó khăn là thời gian ủ bệnh của Listeria khá dài.

Sau khi nhiễm khuẩn, các triệu chứng có thể xuất hiện sau:

Sớm nhất: khoảng 3 ngày. Muộn nhất: tới 70 ngày. Trung bình: khoảng 3 tuần.

Điều này khiến nhiều người không liên hệ được giữa thực phẩm đã ăn trước đó với tình trạng bệnh hiện tại.

Những thực phẩm phụ nữ mang thai nên hạn chế

Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ nên tránh hoặc hạn chế tối đa các thực phẩm có nguy cơ nhiễm Listeria cao như:

Sữa và các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng. Thịt nguội, thực phẩm chế biến sẵn ăn lạnh. Hải sản hun khói như cá hồi xông khói. Salad đóng hộp hoặc chế biến sẵn. Hoa quả đã cắt sẵn để lâu. Thực phẩm bảo quản lạnh nhưng không được hâm nóng kỹ trước khi ăn. Rau củ, trái cây chưa được rửa sạch. Khi nào cần đi khám ngay?

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau:

Sốt từ 38°C trở lên, dù có hay không kèm triệu chứng khác. Đau nhức cơ, ớn lạnh, mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy. Thai máy giảm rõ rệt, đặc biệt trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba.

Khi đi khám, thai phụ nên thông báo với bác sĩ về các loại thực phẩm đã sử dụng trong vòng một tháng gần đây, đặc biệt là các thực phẩm có nguy cơ cao kể trên.

Các chuyên gia nhấn mạnh, để phòng tránh nhiễm khuẩn Listeria trong thai kỳ, phụ nữ mang thai nên ưu tiên ăn thực phẩm được nấu chín kỹ, hạn chế đồ ăn lạnh và theo dõi sát những thay đổi của thai nhi, đặc biệt là tình trạng thai máy.

Nguồn: Shenzhen Evening News (Trung Quốc)