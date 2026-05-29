Mẹ bầu tuần thứ 38 giữ vóc dáng thon gọn nhờ tập yoga xuyên suốt thai kỳ, bụng bầu vượt mặt vẫn tự tin diện quần jeans khoe dáng

Ở tháng cuối thai kỳ, khi nhiều mẹ bầu bắt đầu bước vào giai đoạn nặng nề, mất ngủ và mệt mỏi vì cơ thể thay đổi quá nhiều, Hiền Phạm vẫn xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, gọn gàng và đầy năng lượng tích cực.

Phía sau vẻ ngoài ấy không phải là câu chuyện "giữ dáng khi mang thai" như nhiều người nghĩ, mà là cả một hành trình học cách lắng nghe cơ thể, duy trì sức khỏe tinh thần và chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ bằng sự dịu dàng với chính mình.

Một thai kỳ nhẹ nhàng nhờ nền tảng vận động từ trước

Hiền Pham đang bước vào tuần thứ 38, cô là giáo viên yoga, đồng thời hoạt động trong vai trò KOL và mẫu ảnh tự do. Trước đó, mẹ bầu từng có nhiều năm theo đuổi múa chuyên nghiệp, vì thế việc vận động đã trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.

"Công việc của mình gắn liền với sức khỏe, hình ảnh và lối sống tích cực, cũng là những điều mình luôn yêu thích và muốn lan tỏa đến mọi người. Hiện tại mình đang ở tuần thứ 38 của thai kỳ, trong giai đoạn vừa hồi hộp vừa háo hức để chuẩn bị chào đón em bé đầu lòng của mình" - HIền Phạm chia sẻ.

Nếu theo dõi Hiền Phạm trong suốt thai kỳ, điều khiến nhiều người quan tâm có lẽ là việc mẹ bầu vẫn giữ được thần thái tươi tắn và cơ thể nhẹ nhàng ở những tháng cuối. Không đau lưng quá nhiều, không phù nề nặng nề, cũng không mang cảm giác kiệt sức như nhiều mẹ bầu thường gặp.

"Mình nghĩ yoga là một trong những điều giúp mình có một thai kỳ khá nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Trước khi trở thành giáo viên yoga, mình từng là diễn viên múa nên cơ thể đã quen với việc vận động và có nền tảng tốt về độ dẻo dai, sức bền cũng như sự kiểm soát cơ thể.

Trong suốt thai kỳ mình vẫn duy trì tập luyện đều đặn, đặc biệt là các bài yoga dành riêng cho mẹ bầu. Đến tam cá nguyệt thứ 3 thì mình tập nhẹ nhàng hơn, ưu tiên các bài giúp cơ thể thư giãn, mở hông, cải thiện hơi thở và giữ năng lượng tích cực mỗi ngày".

Việc vận động không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn mà còn giúp tinh thần thoải mái và kết nối với em bé rõ ràng hơn từng ngày.

"May mắn là cơ địa mình khá khỏe nên đến hiện tại mình không bị đau lưng hay phù nề nhiều. Mình cảm thấy việc duy trì vận động đúng cách trong thai kỳ không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn mà còn giúp tinh thần mình thoải mái và kết nối với em bé nhiều hơn" - Hiền Phạm tâm sự.

Mang thai không có nghĩa là phải ngừng vận động

Theo Hiền, một trong những hiểu lầm lớn nhất của nhiều mẹ bầu chính là suy nghĩ "mang thai thì phải nằm nghỉ hoàn toàn".

"Theo mình, nhiều người nghĩ rằng vận động sẽ ảnh hưởng em bé nên gần như ngưng tập luyện hoàn toàn. Nhưng thật ra nếu có thai kỳ khỏe mạnh và được bác sĩ theo dõi ổn định thì vận động đúng cách lại mang đến rất nhiều lợi ích".

Bài tập Yoga mà mẹ bầu Hiền Phạm duy trì tập luyện khi mang thai con đầu lòng.

Cô cho biết, đặc biệt trong những tháng đầu, các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hay giãn cơ phù hợp có thể giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thay đổi hormone, cải thiện tuần hoàn và giảm cảm giác uể oải.

Còn ở những tháng cuối thai kỳ - giai đoạn mà nhiều mẹ bầu lựa chọn nằm nghỉ nhiều hơn, Hiền lại cho rằng cơ thể càng cần sự linh hoạt để chuẩn bị cho quá trình sinh nở.

"Đây là giai đoạn vùng hông, cột sống và hơi thở cần được vận động đúng cách để cơ thể mềm mại và dễ chịu hơn" - mẹ bầu chia sẻ.

Ngoài yoga, Hiền vẫn duy trì thêm một vài hoạt động nhẹ khác, tất cả đều được điều chỉnh cường độ phù hợp với thể trạng của cô và từng giai đoạn thai kỳ.

"Mình nghĩ điều quan trọng nhất là phải hiểu cơ thể mình. Có những mẹ bầu cơ địa rất khỏe, nhưng cũng có những mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Không nên so sánh bản thân với người khác".

Áp lực lớn nhất không phải là cân nặng, mà là tinh thần của mẹ bầu

Là một người hoạt động trong trên MXH khá nhiều, Hiền hiểu rất rõ áp lực ngoại hình mà phụ nữ hiện đại thường gặp phải khi mang thai. Đặc biệt trong thời đại mạng xã hội, nơi liên tục xuất hiện những hình ảnh về các mẹ bầu "hoàn hảo", việc tăng cân hay thay đổi vóc dáng dễ khiến nhiều người cảm thấy áp lực.

"Thật ra mình nghĩ đây là điều khiến rất nhiều mẹ bầu áp lực, đặc biệt khi mạng xã hội có quá nhiều hình ảnh về những thai kỳ hoàn hảo hay việc phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Nhưng từ trải nghiệm của mình, mình nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong thai kỳ không chỉ là ngoại hình, mà còn là sức khỏe tinh thần và cảm xúc của người mẹ. Khi mình căng thẳng, lo lắng hoặc tự áp lực bản thân quá nhiều thì cơ thể cũng sẽ dễ mệt hơn".

Sau 9 tháng mang thai, điều Hiền nhận ra là sức khỏe tinh thần của mẹ mới là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến cả cơ thể lẫn em bé.

Mẹ bầu cùng tâm sự, có những ngày cô cảm thấy rất khỏe và tích cực, nhưng cũng có những ngày cơ thể mệt mỏi hơn bình thường hoặc cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn. Và thay vì ép bản thân phải luôn "ổn", Hiền học cách chấp nhận những thay đổi tự nhiên ấy.

"Khi mang thai, cơ thể phụ nữ sẽ thay đổi rất nhiều về hormone, cảm xúc, vóc dáng và năng lượng. Có những ngày mình cảm thấy rất khỏe và tích cực, nhưng cũng có những ngày cơ thể mệt hơn hoặc cảm xúc nhạy cảm hơn bình thường. Và mình nghĩ điều đó hoàn toàn tự nhiên" - mẹ bầu tâm sự.

Yoga không chỉ giúp cô duy trì thể lực mà còn giúp cô học cách hít thở sâu hơn, thư giãn nhiều hơn và giữ cho tâm lý ổn định hơn trong thai kỳ. Khi bản thân học cách thư giãn, ngủ đủ và giữ tâm lý ổn định thì thai kỳ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mẹ bầu Hiền Phạm thực hiện những động tác yoga nhẹ nhàng.

"Các mẹ bầu hãy dịu dàng với chính mình hơn một chút"

Sau gần 38 tuần mang thai, điều lớn nhất mà Hiền Phạm học được có lẽ chính là sự yêu thương và chấp nhận cơ thể mình. Cô tin rằng mỗi mẹ bầu sẽ có một hành trình hoàn toàn khác nhau. Không có một tiêu chuẩn chung nào cho việc mang thai "đúng" hay "đẹp".

"Mỗi cơ thể và mỗi thai kỳ sẽ hoàn toàn khác nhau. Điều cần nhất là mình học cách lắng nghe cơ thể của chính mình, hiểu giới hạn của bản thân và lựa chọn cách phù hợp nhất".

Với Hiền, yoga đã giúp cô thay đổi góc nhìn về vẻ đẹp của phụ nữ trong thai kỳ:"Yoga dạy mình rằng cơ thể phụ nữ trong thai kỳ không phải đang mất đi vẻ đẹp, mà đang trải qua một hành trình rất mạnh mẽ và kỳ diệu".

Thay vì quá lo lắng về chuyện mất dáng hay tăng cân, Hiền chọn tận hưởng thai kỳ theo cách riêng, nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn và nhiều yêu thương hơn.

"Nên thay vì quá lo lắng về chuyện mất dáng hay tăng cân, mình nghĩ các mẹ hãy dịu dàng với chính mình hơn một chút, lắng nghe cơ thể nhiều hơn và tận hưởng hành trình này theo cách riêng của mình".

Và có lẽ, đó cũng là điều đẹp nhất mà hành trình làm mẹ mang lại.

Nguồn: NVCC