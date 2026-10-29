Mẹ bắt con gái học piano suốt 8 năm trời mà chẳng bận tâm con có muốn hay không, biết lý do càng khiến con thêm buồn lòng

Con nói con thật sự thích guitar. Mẹ bảo con mới học được mấy hôm, chỉ thấy bạn chơi rồi đua theo. Nghe vậy, con không biết nói tiếp thế nào. Những buổi tập, những đầu ngón tay đau, cả niềm vui khi chơi được một đoạn khó, con đều nhớ rất rõ. Nhưng hình như bấy nhiêu vẫn chưa đủ để mẹ tin. Tối ấy, con ngồi gõ rồi xóa tin nhắn cho bạn mãi mới gửi được: “Có thể tớ không diễn được nữa…”. Con thấy có lỗi với bạn, tiếc những buổi tập của hai đứa và buồn vì điều mình háo hức nhất lại không thể kể với mẹ cho trọn vẹn.