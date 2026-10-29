Mẹ bắt con gái học piano suốt 8 năm trời mà chẳng bận tâm con có muốn hay không, biết lý do càng khiến con thêm buồn lòng

Mẹ muốn con chỉn chu mỗi khi chơi đàn. Tóc phải gọn, quần áo phải lịch sự, lưng phải thẳng. Khi đánh sai, con cũng phải giữ nét mặt bình thường. Con biết mẹ muốn con có tác phong đẹp, nhất là những lúc đứng trước mọi người. Nhưng lâu dần, con bắt đầu để ý đến từng cử động của mình. Có hôm con vừa chạy chơi về, muốn ngồi xuống đàn một đoạn cũng được mẹ nhắc đi chải tóc, thay áo trước. Con đã quen với việc chuẩn bị cho thật đúng, đến mức nhiều lần ngồi trước đàn, con chỉ lo mẹ sẽ nhắc mình điều gì tiếp theo.