Chiêu Thư: Sao nhí tài năng chuyên "săn" giải quán quân, 11 tuổi liên tiếp chinh phục các đấu trường trong nước lẫn quốc tế

Sinh năm 2015, mang hai dòng máu Đài Loan - Việt Nam, Chiêu Thư sớm làm quen với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cô bé bắt đầu theo đuổi nhảy múa từ năm 6 tuổi, từng bước tiếp cận những bộ môn đòi hỏi kỹ thuật và tính kỷ luật cao như ballet, múa đương đại và khiêu vũ thể thao.

Sở hữu bảng thành tích đáng chú ý ở lĩnh vực vũ đạo

Một trong những điểm nổi bật trong hành trình nghệ thuật của Chiêu Thư là thành tích tại các cuộc thi nhảy múa. Cô bé từng giành giải Vô địch cuộc thi Ba lê TGP năm 2021, Vô địch cuộc thi Nhảy Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 và Vô địch cuộc thi Nhảy Sinh viên Quốc gia năm 2024.

Tại Asia Pacific Cup - Autumn International Music & Dance Competition 2023 và Asia Pacific Cup - Spring International Music & Dance Competition 2024, Chiêu Thư cũng được ghi nhận giành hạng nhất ở nội dung múa cổ điển và ballet dành cho học sinh lớp 3. Những kết quả này cho thấy cô bé đã sớm làm quen với môi trường thi đấu nghệ thuật và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.

Đến năm 2026, Chiêu Thư tiếp tục mở rộng trải nghiệm với dancesport ở đấu trường quốc tế. Theo bảng kết quả của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF), tại giải WDSF Open tổ chức ở TP.HCM ngày 9/7/2026, cô bé xếp hạng 6 nội dung Solo Latin nữ, nhóm tuổi Juvenile II, với 198 điểm. Ngày 10/7, em tiếp tục tham gia nội dung Solo Latin nhóm tuổi Junior I.

Không dừng lại ở đó, những tháng cuối năm 2026 còn chứng kiến Chiêu Thư liên tiếp đạt thêm các giải thưởng tại những cuộc thi nghệ thuật quốc tế.

Ngày 30/8/2026, tại cuộc thi Ngôi Sao Châu Á, tiết mục múa đương đại của Chiêu Thư được trao một giải Vàng, một giải Kim Cương và giải Nhất Biên đạo múa. Cô bé đồng thời nhận học bổng 100% từ chương trình.

Tiếp đó, ngày 20/9/2026, Chiêu Thư tiếp tục tham gia cuộc thi Ngôi Sao Châu Á với tiết mục múa kỹ thuật cổ điển, giành thêm một giải Vàng, một giải Kim Cương cùng học bổng 50% từ chương trình. Việc được ghi nhận ở cả múa đương đại lẫn múa cổ điển cho thấy cô bé đang thử sức với những phong cách biểu diễn khác nhau.

Ngày 28/9/2026, tại Cuộc thi Quốc tế Cúp Đào Nghề mùa thu lần thứ 5 tổ chức ở Đài Bắc, Đài Loan, Chiêu Thư tiếp tục dự thi với tiết mục ballet và giành giải Kim Cương, đồng thời nhận học bổng 100% từ chương trình.

Chuỗi thành tích liên tiếp trong tháng 8 và tháng 9 cho thấy hành trình nghệ thuật của Chiêu Thư không chỉ gói gọn trong một bộ môn. Mỗi cuộc thi là một cơ hội để cô bé rèn luyện kỹ thuật, nâng cao khả năng biểu diễn và tích lũy thêm kinh nghiệm trên sân khấu quốc tế.

Quán quân Tinh hoa Vũ đạo nhí 2026

Tháng 8/2026, Chiêu Thư ghi dấu ấn tại sân chơi trong nước khi giành ngôi vị Quán quân bảng 10-15 tuổi của cuộc thi Tinh hoa Vũ đạo nhí 2026. Đêm chung kết diễn ra tối 9/8 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

Cuộc thi có ba bảng tranh tài, gồm bảng 5-10 tuổi, bảng 10-15 tuổi và bảng dành cho các nhóm. Sau các phần trình diễn, ban giám khảo lựa chọn Chiêu Thư là thí sinh xuất sắc nhất ở bảng 10-15 tuổi.

Danh hiệu này là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình theo đuổi vũ đạo của cô bé. Nếu những cuộc thi quốc tế giúp Chiêu Thư tích lũy kinh nghiệm thi đấu, thì sân chơi trong nước tạo cơ hội để em thể hiện kỹ thuật, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu trước khán giả.

Trước đó, Chiêu Thư cũng tham gia chương trình Siêu Tài Năng Nhí 2026, tiếp tục giới thiệu khả năng biểu diễn đến công chúng truyền hình.

Không chỉ nhảy múa, còn thử sức với ca hát và người mẫu

Bên cạnh vũ đạo, Chiêu Thư còn hoạt động với vai trò người mẫu và ca sĩ nhí. Trên sàn diễn thời trang, cô bé có cơ hội thể hiện phong thái trình diễn, khả năng tạo dáng và biểu cảm trước ống kính. Những trải nghiệm này cũng bổ trợ cho kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, nơi thần thái và khả năng truyền tải cảm xúc là những yếu tố quan trọng.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là khi Chiêu Thư thử sức với ca hát. Đầu năm 2026, tại chung kết Tinh hoa Nhí Việt Nam - Phiên bản Ngôi sao nhí 2025, cô bé trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và giành ngôi Quán quân.

Thành tích này giúp hình ảnh Chiêu Thư không còn chỉ gắn với những bước nhảy. Việc thể hiện một ca khúc giàu cảm xúc trước khán giả đòi hỏi khả năng làm chủ giọng hát, biểu cảm và sự tự tin trên sân khấu. Với cô bé, ca hát mở ra một hướng phát triển mới bên cạnh những thành tích đã có ở lĩnh vực múa và khiêu vũ.

Ở độ tuổi còn nhỏ, theo đuổi nhiều bộ môn nghệ thuật cũng đòi hỏi tính kỷ luật và khả năng cân bằng thời gian. Đằng sau những lần xuất hiện trên sân khấu là quá trình học tập, luyện tập và chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu khác nhau của từng lĩnh vực.

Từ ballet đến dancesport, từ múa đương đại đến sàn diễn thời trang và sân khấu ca nhạc, Chiêu Thư đang xây dựng hình ảnh một gương mặt Gen Alpha giàu năng lượng, ham khám phá. Những danh hiệu đã đạt được là dấu ấn đáng ghi nhận, nhưng hành trình phía trước vẫn còn rộng mở để cô bé tiếp tục học hỏi, hoàn thiện kỹ năng và tìm ra thế mạnh riêng.

Với nền tảng nghệ thuật được tích lũy từ sớm cùng chuỗi giải thưởng liên tiếp trong năm 2026, Chiêu Thư là gương mặt nhí đáng chú ý trong nhóm những tài năng đang thử sức ở nhiều lĩnh vực biểu diễn. Điều khán giả có thể chờ đợi ở cô bé không chỉ là những chiếc cúp mới, mà còn là sự trưởng thành qua từng sân khấu và khả năng phát triển bền vững với niềm đam mê nghệ thuật.