Các em bé sinh 5 nổi tiếng đã được 9 tháng tuổi, nhìn cả gia đình chăm các bé, dân tình phải thốt lên: “Chắc nhà khá giả lắm”

Người mẹ sinh 5 con tại Vũ Hán, đã trở về Urumqi, Tân Cương - Trung Quốc. Từ tháng 1 năm nay, vợ chồng cô chuyển đến Vũ Hán chờ sinh. Trải qua thời gian sinh nở, điều trị và phục hồi, sau 9 tháng họ mới thu xếp được chuyến về quê.

Nuôi một đứa trẻ đã tốn kém, cùng lúc chăm sóc 5 con càng khiến nhiều người khó hình dung. Vì vậy, không ít cư dân mạng cho rằng gia đình đôi vợ chồng này hẳn phải rất giàu có. Thực tế, họ làm gì để trang trải cuộc sống và vì sao quyết định giữ cả 5 thai nhi?

Gia đình có điều kiện kinh tế bình thường

Người mẹ tên đầy đủ là Dilihumar Maimaitijiang, năm nay 25 tuổi. Chồng cô, Wuji Abudula Aihaiti, 33 tuổi. Hai người cùng quê ở thị trấn Karakash, huyện Moyu, địa khu Hòa Điền, Tân Cương.

Gia đình người chồng có điều kiện bình thường. Bố anh mở một cửa hàng ở huyện. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Abdullah về phụ giúp bố, mỗi tháng nhận 3.000 nhân dân tệ tiền lương.

Gia đình anh có ba anh em trai. Anh cả đã kết hôn, em út đang học lớp 12. Bởi vậy, không thể chỉ nhìn vào cửa hàng của bố rồi cho rằng Abdullah có sẵn khối tài sản lớn để thừa kế.

Humar từng học trường y tế, sau khi tốt nghiệp làm việc tại một hiệu thuốc trong huyện. Sau khi kết hôn, cô ở nhà chăm lo gia đình. Trong quan niệm của gia đình, có thêm con cũng là có thêm phúc.

Quen nhau ở lớp học tiếng phổ thông

Đầu năm 2022, Humar và Abdullah gặp nhau tại một lớp học tiếng Hán. Công việc thường xuyên phải tiếp xúc với người Hán nên cả hai đều muốn cải thiện khả năng nói tiếng phổ thông.

Trong quá trình học, hai người dần trở nên thân thiết và kết hôn vào tháng 6/2022.

Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, Humar mãi chưa mang thai. Abdullah vốn mong sớm được làm bố nên rất sốt ruột. Anh đưa vợ đến một bệnh viện lớn tại Urumqi kiểm tra. Kết quả cho thấy Humar mắc hội chứng buồng trứng đa nang, gặp khó khăn trong việc thụ thai và có nguy cơ sảy thai.

Bác sĩ dặn hai vợ chồng cần theo dõi cẩn thận nếu có thai. Vì vậy, trong lần mang thai đầu tiên, Humar nghe lời gia đình, nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Abdullah cũng chủ động chăm sóc vợ.

Dù vậy, đến tháng thứ 5 của thai kỳ, Humar vẫn bị sảy thai. Biến cố khiến hai vợ chồng chịu cú sốc lớn, cô từng có thời gian tinh thần suy sụp.

Suốt một năm sau đó, họ tiếp tục mong con nhưng chưa có tin vui. Abdullah lại đưa vợ đến bệnh viện tại Urumqi điều trị.

Lần này, Humar được tiêm thuốc kích thích rụng trứng. Sau quá trình điều trị, cô mang thai lần nữa.

Từ mang thai 4 chuyển thành mang thai 5

Tháng 8/2025, Humar có thai trở lại. Hai vợ chồng vô cùng vui mừng và đi khám thai đúng hẹn.

Ở tuần thứ 5, bác sĩ thông báo cô mang 4 thai. Tin này khiến họ vừa vui vừa lo, bởi mang đa thai đồng nghĩa với nhiều rủi ro hơn trong thai kỳ. Bác sĩ đề nghị cân nhắc giảm thai để hạn chế nguy cơ.

Tuy nhiên, thủ thuật giảm thai cũng có nguy cơ sảy thai. Bên cạnh đó, vì niềm tin tôn giáo, hai vợ chồng không muốn từ bỏ bất kỳ đứa con nào.

Trong lúc còn phân vân, kết quả khám ở tuần thứ 6 tiếp tục khiến họ bất ngờ: Humar mang 5 thai.

Bài gốc nêu xác suất mang thai 5 tự nhiên vào khoảng một trên 60 triệu, hiếm hơn hơn ba lần so với trúng giải độc đắc xổ số Song Sắc Cầu của Trung Quốc.

Khi biết tin, hai vợ chồng lập tức báo cho gia đình. Ai cũng lo lắng vì chưa từng biết trường hợp nào mang 5 thai rồi sinh nở an toàn.

Cả nhà cùng tìm cách giúp đỡ. Qua lời giới thiệu của một người mẹ sinh tư quen trên mạng, họ biết Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán có nhiều kinh nghiệm xử trí thai kỳ nguy cơ cao.

Tháng 10 và tháng 12/2025, Abdullah đưa vợ đến Vũ Hán khám, gặp giáo sư Lý Gia Phúc.

Ngay lần đầu xem hồ sơ và kết quả siêu âm, giáo sư Lý cũng đề nghị giảm thai để giảm đáng kể những nguy cơ trong thai kỳ. Nhưng Humar và Abdullah kiên quyết muốn giữ cả 5 con.

Tôn trọng quyết định của sản phụ, bác sĩ tìm cách bảo đảm an toàn cho mẹ và các thai nhi. Sau đó, hai vợ chồng mỗi tháng đều bay từ Tân Cương đến Vũ Hán khám thai.

Chuyển đến Vũ Hán chờ sinh

Đến tháng 1/2026, bụng Humar đã rất lớn, việc đi lại bắt đầu khó khăn. Nhận thấy việc tiếp tục ở quê xa bệnh viện có thể tiềm ẩn rủi ro, phía bệnh viện khuyên hai vợ chồng chuyển hẳn đến Vũ Hán để thuận tiện kiểm tra và theo dõi thai nhi.

Không lâu sau Tết Dương lịch, hai vợ chồng cùng cô ruột của Humar đến Vũ Hán, thuê một căn nhà gần Bệnh viện Trung Nam để ở tạm.

Humar đến bệnh viện kiểm tra mỗi tuần. Thời gian đầu, các chỉ số khám thai vẫn tương đối bình thường.

Với khoa Sản của bệnh viện, đây là thử thách chưa từng có vì trước đó họ chưa tiếp nhận trường hợp mang 5 thai.

Trước ngày sinh, bệnh viện hoàn thiện phương án cấp cứu và tổ chức diễn tập phẫu thuật. Ê-kíp thậm chí đã tập dượt tình huống cả 5 trẻ cùng bị ngạt và cần đặt nội khí quản đồng thời.

Bệnh viện cũng lập một nhóm hỗ trợ gồm chuyên gia sản khoa, sơ sinh và các chuyên khoa liên quan để tư vấn y tế trực tuyến cho Humar, kể cả khi cô trở về Tân Cương.

Vỡ ối khi thai mới 28 tuần 6 ngày

Ngày 20/2/2026, trong một lần khám định kỳ, Humar được phát hiện cổ tử cung chỉ còn dài khoảng 1 cm. Trong khi đó, bài gốc nêu chiều dài thông thường cần trên 2,5 cm.

Cổ tử cung ngắn, đồng thời đã mở khoảng 1 cm, cho thấy nguy cơ sinh non. Khi ấy, thai kỳ mới được khoảng 28 tuần.

Sau lần khám đó, Humar chưa nhập viện mà trở về nhà thuê.

Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 25/2, khi thai được 28 tuần 6 ngày, cô bất ngờ vỡ ối. Humar khóc liên tục vì sợ không giữ được các con. Abdullah cũng vô cùng căng thẳng, lập tức gọi cho giáo sư Lý Gia Phúc, lúc này đã hết giờ làm và về nhà.

Giáo sư bình tĩnh yêu cầu anh đưa vợ đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đồng thời cho biết sẽ trực tiếp phẫu thuật.

Khi hai vợ chồng đến nơi, giáo sư Lý đã có mặt tại phòng mổ chờ họ.

Ca mổ bắt đầu lúc 2 giờ 50 sáng. Hơn 20 nhân viên y tế thuộc các bộ phận sản khoa, sơ sinh, gây mê và phẫu thuật phối hợp thực hiện. Khoảng 3 giờ sáng, trong vòng 15 phút, cả 5 em bé lần lượt chào đời.

Bé đầu là con trai, nặng 990 gram. Bốn bé gái lần lượt nặng 1.020 gram, 970 gram, 1.030 gram và 870 gram.

Cả 5 bé đều có cân nặng thấp hơn nhiều so với trẻ sinh đủ tháng. Dù các dấu hiệu sinh tồn ban đầu ổn định, các con vẫn cần được chăm sóc trong lồng ấp suốt thời gian dài.

Sau sinh, Humar chưa được trực tiếp nhìn thấy các con. Abdullah liên tục động viên vợ, trấn an rằng các bé vẫn ổn.

Nổi tiếng trên mạng và phải lên tiếng trước tin đồn kêu gọi quyên góp

Thông tin đôi vợ chồng Tân Cương sinh 5 con tại Vũ Hán nhanh chóng được truyền thông đưa tin, khiến họ được nhiều người biết đến.

Bên cạnh sự ngạc nhiên về ca sinh hiếm gặp, nhiều người quan tâm đến việc hai vợ chồng sẽ nuôi 5 con như thế nào. Không ít bình luận cho rằng gia đình họ chắc hẳn rất giàu.

Một số tài khoản còn bịa chuyện đôi vợ chồng than nghèo, kêu gọi quyên góp trên mạng.

Dù khi ấy chưa xuất viện, Humar vẫn đăng video đính chính để tránh mọi người bị lừa.

Hai vợ chồng cho biết chi phí chăm sóc 5 trẻ sinh non rất lớn, nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc kêu gọi quyên góp. Bố mẹ hai bên có thể hỗ trợ một phần; sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, số tiền thực tế cũng không đến mức quá lớn như nhiều người tưởng tượng.

Với họ, điều quan trọng nhất là các con khỏe mạnh. Hai người cho rằng mình còn trẻ, tiền hết vẫn có thể tiếp tục làm việc kiếm lại.

Ba ngày sau ca sinh, Humar được xuất viện. Dù sinh mổ, cô hồi phục khá nhanh và được chồng chăm sóc chu đáo.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Humar cùng chồng đến bệnh viện, lần đầu nhìn thấy 5 con qua lồng ấp. Các bé còn rất nhỏ và yếu ớt. Nhìn những bàn tay, bàn chân khẽ cử động, cô không kìm được nước mắt.

Con trai đầu phải nhiều lần đến Thượng Hải điều trị mắt

Ngày 22/5/2026, bốn bé gái được xuất viện trước. Đến ngày 25/5, bé trai đầu cũng được về nhà.

Tuy nhiên, bé trai được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc ở trẻ sinh non. Sau khi con xuất viện, hai vợ chồng đưa bé đến Thượng Hải tìm phương án phẫu thuật.

Trong quá trình điều trị tại đây, bé bất ngờ bị cảm. Do còn phải thu xếp chăm sóc các con khác, hai vợ chồng đành trở lại Vũ Hán trước.

Sau đó, họ tiếp tục hai lần đưa con trai đến Thượng Hải phẫu thuật. Tuy nhiên, tình trạng mắt của bé sau mổ vẫn chưa khả quan. Một tháng sau, gia đình dự kiến tiếp tục đưa con đến Thượng Hải để thực hiện ca phẫu thuật lần thứ tư.

Đưa 5 con về quê sau 9 tháng xa nhà

Từ tháng 1 đến thời điểm đó, gia đình đã sống tại Vũ Hán khoảng 9 tháng. Hai vợ chồng nhớ người thân, trong khi họ hàng ở quê cũng mong được gặp 5 em bé. Vì vậy, họ muốn tranh thủ khoảng thời gian một tháng trước đợt điều trị tiếp theo để về quê.

Tối 9/10/2026, hai vợ chồng đưa 5 con lên tàu tại ga Vũ Xương, trở về Urumqi.

Trên tàu, gia đình 7 người nhận được nhiều sự quan tâm. Thấy 5 em bé nằm cạnh nhau trong khoang giường nằm, nhiều hành khách dừng lại ngắm. Nhân viên tàu cũng đến thăm hỏi, bế các bé. Các con khá ngoan, gặp người lạ cũng không khóc quấy.

Mỗi tháng dùng 40 hộp sữa, bố mẹ ngủ chưa đến 3 giờ mỗi ngày

Với bất kỳ gia đình nào, nuôi cùng lúc 5 đứa trẻ cũng là áp lực lớn, ngay cả khi chỉ tính những nhu cầu cơ bản.

Ngoài khoản điều trị tại bệnh viện do sinh non, chi phí sinh hoạt sau khi các bé xuất viện cũng không nhỏ.

Hai vợ chồng cho biết 5 con dùng khoảng 40 hộp sữa công thức mỗi tháng. Trong ba tháng, riêng tiền sữa đã hết khoảng 30.000 nhân dân tệ. Cộng thêm bỉm, quần áo và các khoản khác, trung bình gia đình chi hơn 700 nhân dân tệ mỗi ngày.

Dù vậy, cả hai vẫn giữ tinh thần khá lạc quan. Họ bắt đầu làm nội dung trên mạng xã hội, có thêm người theo dõi và thử bán hàng qua livestream. Nhiều người yêu quý các bé cũng muốn hỗ trợ bằng những cách trong khả năng của mình.

Nhưng tiền bạc chưa phải thử thách duy nhất. Việc chăm sóc 5 trẻ nhỏ còn đòi hỏi rất nhiều thể lực và tinh thần.

Sau 7 tháng chăm con, Abdullah giảm khoảng 11 kg, còn Humar giảm khoảng 7 kg. Đặc biệt, từ khi các bé xuất viện, trung bình mỗi ngày hai vợ chồng chỉ ngủ chưa đến 3 giờ.

Gia đình tiếp tục chia sẻ hành trình lớn lên của các con trên Douyin. Mong mỏi của họ là ca phẫu thuật mắt của con trai đầu thành công và cả 5 bé đều khỏe mạnh trưởng thành.

Nguồn: Tổng hợp