Mặt nạ collagen thuộc Top 2 của chuỗi bán lẻ: Không chỉ dưỡng ẩm mà còn "siết" da căng mịn

Đi du lịch Hàn Quốc, ngoài chuyện check-in ở các quán cà phê xinh xắn hay săn mỹ phẩm, bạn nhất định phải ghé Olive Young – chuỗi bán lẻ quốc dân với đủ món làm đẹp hot hit. Trong vô vàn sản phẩm, mặt nạ luôn là thứ dễ “quét sạch” ví nhất, bởi chỉ cần một miếng mask là bạn có thể mang về cả trải nghiệm chăm sóc da chuẩn gái Hàn.

1. MEDIHEAL Watermide Essential Mask – Cứu tinh cho da khô, nhạy cảm

Đây là chiếc mask mà các cô gái Hàn luôn thủ sẵn khi thức khuya hoặc da mất nước vì giao mùa. Giấy mask mềm mượt như lụa, ôm khít gương mặt, chứa công thức cấp ẩm sâu, làm sáng và đều màu da. Đặc biệt hợp với da khô, da nhạy cảm – sáng hôm sau soi gương thấy da căng bóng, mướt mịn.

Nơi mua: Mediheal Official Mall

2. MEDIHEAL Collagen Essential Mask – “Siết” da, trẻ hóa thần tốc

Phiên bản nâng cấp với collagen hoạt tính gấp 3 lần, giúp da săn chắc, đàn hồi, trông trẻ hơn hẳn. Mọi loại da đều dùng được, nhất là ai muốn cải thiện độ đàn hồi hoặc chuẩn bị da trước sự kiện quan trọng. Cảm giác tinh chất thấm ướt cả mask khiến bạn thấy “xứng đáng từng đồng”.

Nơi mua: Mediheal Official Mall

3. BIODANCE Collagen Real Deep Mask – Đắp một lần, da như uống no nước

Đã bán hơn 2 triệu miếng tại Hàn, mask gel chứa 34g tinh chất collagen này được mệnh danh là “spa thu nhỏ” ngay tại nhà. Đắp càng lâu (1–3 tiếng) càng trong suốt – dấu hiệu tinh chất đã thẩm thấu hết vào da. Một tuần 1 lần là đủ để da ngậm nước, căng bóng như glass skin.

Nơi mua: Quin Shop

4. LINDSAY Modeling Mask Cup Pack – Mask thạch dưỡng sâu

Nhỏ gọn như cốc pudding, bạn chỉ cần trộn bột mask với nước hoặc toner, đắp dày rồi bóc ra như lột một lớp “da em bé”. Có 8 loại cho từng nhu cầu: thảo mộc làm dịu, ngọc trai sáng da, tràm trà giảm mụn, oải hương thư giãn… Một cốc dùng 3–5 lần, siêu kinh tế.

Nơi mua: pickomall

5. Beauty of Joseon Red Bean Refreshing Pore Mask – Làm sạch mà vẫn dịu nhẹ

Nếu ngại các loại mask bùn làm da khô căng, bạn sẽ thích phiên bản red bean của Beauty of Joseon. Kết cấu mịn với hạt đậu đỏ li ti giúp tẩy tế bào chết, làm sáng da mà vẫn ẩm mượt. Sau khi rửa, lỗ chân lông như “thở” được, cảm giác nhẹ bẫng.

Nơi mua: Beauty of Joseon

6. numbuzin No.2 65% Collagen Bounce Firming Mask – Da bật sáng, đàn hồi ngay sau đêm

Dòng mask “đánh số” nổi tiếng của numbuzin, No.2 chứa tới 65% collagen. Miếng mask dày, tinh chất sánh như thạch giúp ôm sát từng đường nét khuôn mặt. Sau một đêm, làn da như được “nâng cơ” nhẹ, tươi sáng và đầy sức sống.

7. MediAnswer Vita Collagen Firming & Brightening Gel Mask – Săn chắc & sáng mịn cùng lúc

Chứa 83% chiết xuất collagen và vitamin, mask này vừa hỗ trợ làm săn chắc, vừa giảm thâm nám, làm sáng da. Thiết kế 2 mảnh (trên – dưới) ôm khít khuôn mặt, thích hợp cho những ai muốn chăm sóc da kỹ lưỡng mà không ra spa.

Nơi mua: damask

8. Abib Centella Calming Mask

Da nhạy cảm, vừa peel, laser hay làm thủ thuật thẩm mỹ? Chỉ cần một miếng Abib Centella là đủ để làm dịu, giảm đỏ, phục hồi hàng rào bảo vệ da. Tinh chất rau má mát lạnh như “tắt” ngay cơn nóng rát, giấy mask ôm sát như lớp da thứ hai.

Nơi mua: BERAV BEAUTY

9. INNISFREE Super Volcanic Pore Clay Mask – Dọn sạch sâu, lỗ chân lông thông thoáng

Là “huyền thoại” làm sạch của INNISFREE, chứa bột tro núi lửa Jeju™, hút dầu thừa, bụi bẩn; kết hợp AHA và bột vỏ óc chó tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Chất kem mịn, dễ tán, tạo cảm giác mát, sạch mà không khô căng.

Nơi mua: Watsons

10. Dewytree AC Control EX Deep Mask – Làm mát & làm dịu da mùa hè

Được thành viên Q (THE BOYZ) làm gương mặt đại diện, mask bạc hà mát lạnh này cấp ẩm, làm dịu da sau nắng. Sợi mask siêu mảnh mỏng hơn sợi tóc 340 lần, ôm khít mọi đường nét – lý tưởng cho cả nam và nữ.