Gội đầu 1, 2 hay 3 lần? Chuyên gia khẳng định: Không phải nhiều hay ít, mà là gội đúng cách

Vì sao các chuyên gia khuyến nghị nên gội 2 lần?

Bởi vì số lần gội cần thiết mỗi lần không cố định, mà phụ thuộc vào loại tóc, loại dầu gội, tần suất ra mồ hôi, độ nhạy cảm của da đầu, và cả các sản phẩm tạo kiểu bạn sử dụng. Gội một lần chỉ giúp làm sạch lớp bụi bẩn, mồ hôi và dầu nhẹ trên bề mặt tóc. Nhưng nếu bạn vừa dùng gel, xịt tạo kiểu, vừa tập gym, hay vài ngày chưa gội đầu, thì chỉ một lần là không đủ.

Lần gội đầu tiên có vai trò làm sạch lớp bẩn bề mặt, lần thứ hai mới giúp phát huy hiệu quả của các hoạt chất trong dầu gội, làm sạch sâu hơn và mang lại lợi ích thực sự cho da đầu.

Điều gì xảy ra nếu bạn chỉ gội một lần?

Có thể bạn sẽ không thấy sự khác biệt ngay lập tức, nhưng về lâu dài, gội đầu một lần sẽ khiến cặn bẩn tích tụ trên da đầu, dẫn đến ngứa, tóc nhanh bết, thiếu độ bồng bềnh. Dù bạn dùng dầu gội chất lượng cao, nhưng nếu không làm sạch lớp màng sản phẩm tạo kiểu hoặc bụi bẩn môi trường, hiệu quả vẫn không đạt được.

Cách chọn số lần gội phù hợp với kiểu tóc

1. Tóc thẳng hoặc tóc mỏng

Dễ bị nhờn do dầu từ da đầu lan nhanh, nên gội 2 lần mỗi khi gội đầu.

Lần 1: Loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn.

Lần 2: Làm sạch sâu, giúp tóc bồng bềnh hơn.

Lưu ý: Chọn dầu gội dịu nhẹ, không chứa sulfate. Không cần tạo bọt nhiều, chỉ cần massage kỹ và xả sạch.

2. Tóc xoăn hoặc tóc uốn

Do cấu trúc xoắn, dầu từ da đầu khó lan đến ngọn tóc, dễ khô xơ. Nếu tóc không quá bẩn, chỉ cần gội 1 lần với dầu gội dưỡng ẩm hoặc chuyên dụng cho tóc xoăn.

Khi nào cần gội 2 lần?: Nếu tóc có dùng gel, mousse hoặc chưa gội trong nhiều ngày.

Lưu ý: Massage nhẹ nhàng, không chà mạnh. Không bôi dầu xả trực tiếp lên da đầu, chỉ dùng từ thân tóc trở xuống.

Sau khi vận động mạnh, đi biển hay dùng nhiều sản phẩm tạo kiểu thì sao?

Trong các tình huống tóc bám nhiều mồ hôi, muối, clo, sản phẩm dưỡng, bạn nên gội đầu 2 lần:

Lần 1: Loại bỏ lớp bẩn bề mặt.

Lần 2: Làm sạch sâu, tránh cặn bẩn gây bí tắc lỗ chân lông.

Trường hợp bạn dùng dầu gội khô, thì càng nên gội 2 lần để tránh cặn sản phẩm gây ngứa, gàu hoặc rụng tóc. Sau những lần dùng nhiều dưỡng chất hoặc đi nắng lâu, cũng nên gội 2 lần kỹ để chuẩn bị cho bước ủ tóc hoặc hấp dầu hiệu quả hơn.

Có nên gội đầu 3 lần?

Câu trả lời là: còn tùy. Thông thường, gội 2 lần là đủ. Gội đến lần thứ ba có thể khiến da đầu khô hơn, mất dầu tự nhiên, làm tóc xỉn màu, khô xơ.

Tuy nhiên, nếu tóc bạn bị bám bẩn nặng do bùn đất, khói bụi, dầu mỡ hoặc thực hiện các liệu trình chăm sóc tóc đặc biệt, gội 3 lần là cần thiết.

Lưu ý: Nếu phải gội 3 lần, hãy dùng dầu gội dưỡng ẩm cao và ủ tóc kỹ sau đó bằng mặt nạ tóc.

Gội đầu đúng cách là gì?

Dù gội mấy lần, quan trọng vẫn là kỹ thuật: Làm ướt tóc hoàn toàn trước khi thoa dầu gội; Dùng lượng dầu gội vừa đủ (cỡ đồng xu); Massage bằng đầu ngón tay, không dùng móng tay; Xả kỹ, tránh để cặn sản phẩm còn lại trên tóc; Có thể dùng dụng cụ massage da đầu để kích thích tuần hoàn máu.

Tóm lại:

Việc gội đầu không phải chỉ là “gội bao nhiêu lần” mà là “gội như thế nào cho đúng và hiệu quả”. Với phương pháp gội đầu có chiến lược, bạn sẽ có mái tóc: Sạch sâu hơn, bóng khỏe hơn, giữ được độ sạch lâu hơn Chỉ cần hiểu rõ tóc mình và điều chỉnh tần suất hợp lý – 1, 2 hoặc 3 lần – là bạn đang chăm sóc mái tóc của mình đúng cách và thông minh hơn mỗi ngày.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Kerastase

Nơi mua: Moroccanoil Official Store