Phụ nữ 40+ nên làm 5 điều này để tăng dự trữ collagen cho da

Từ thực phẩm bổ sung collagen cho tới các liệu trình thẩm mỹ, có nhất thiết phải bổ sung collagen theo những cách “mạnh tay” như vậy không? Chuyên gia đưa ra 5 phương pháp tuần tự, dễ áp dụng để cải thiện lượng collagen trong da.

Bạn cảm thấy da mặt bắt đầu chùng nhão, thiếu đàn hồi? Muốn giải quyết tận gốc tình trạng hao hụt collagen? Bác sĩ da liễu Emma Craythorne, nhà sáng lập Klira cho biết: “Collagen là khung đỡ của làn da, một loại protein giúp da săn chắc. Hãy thử ấn nhẹ vào má một em bé, bạn sẽ thấy làn da bật lại ngay lập tức – đó là nhờ collagen dồi dào”.

Đáng tiếc là từ sau tuổi 20, lượng collagen bắt đầu giảm khoảng 1% mỗi năm, khiến da lỏng lẻo hơn, lỗ chân lông và nếp nhăn cũng rõ rệt hơn.

5 cách phòng ngừa và tăng cường collagen cho da

1. Ngăn chặn sự phân hủy collagen

Ngay cả khi tuổi tác tăng lên, vẫn có thể hạn chế tác động lên da. Bác sĩ Craythorne cho biết: "Nguyên nhân lớn nhất khiến collagen mất đi là do tiếp xúc nhiều với tia UV từ ánh nắng. Vì vậy, mọi bác sĩ da liễu đều khuyên dùng kem chống nắng quang phổ rộng SPF 30 trở lên, không chỉ để ngừa ung thư da và thâm nám, mà còn giúp duy trì mức collagen".

2. Tăng dự trữ collagen

Khi đã biết cách bảo vệ, hãy chủ động bổ sung collagen. Cách đơn giản nhất là dùng retinol, đóng vai trò như hormone gửi tín hiệu cho nguyên bào sợi trong lớp bì sản xuất thêm collagen và hyaluronic acid. Nếu retinol không phù hợp, vitamin C cũng là dưỡng chất đã được chứng minh hỗ trợ tổng hợp collagen.

3. Tăng cường dinh dưỡng

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter khuyến nghị bổ sung đầy đủ vitamin C, kẽm, mangan và đồng - những dưỡng chất thiết yếu cho quá trình tạo collagen.

4. Thực phẩm và đồ uống bổ sung collagen có hiệu quả không?

Thị trường có vô số loại collagen, khiến nhiều người bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Anna Lahey, nhà sáng lập Vida Glow giải thích: “Collagen được hấp thụ vào máu, phân phối tới các cơ quan và đến lớp bì, kích thích nguyên bào sợi tạo ra collagen mới”. Cô nhấn mạnh rằng collagen thủy phân từ cá biển chất lượng cao có thể hữu ích. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ da liễu vẫn hoài nghi vì chưa có bằng chứng mạnh mẽ rằng collagen uống thực sự đi vào da. Dù vậy, bác sĩ Craythorne đồng ý rằng dùng đều đặn có thể cải thiện độ ẩm tổng thể cho da.

5. Các liệu trình thẩm mỹ hỗ trợ sản sinh collagen

Trong y học thẩm mỹ, có nhiều phương pháp kích thích sản sinh collagen như:

+ Vi kim

+ Công nghệ siêu âm nâng cơ

+ Laser tái tạo bề mặt, tạo các vi tổn thương nhỏ trên da, khi lành sẽ thúc đẩy sản xuất collagen.

Ngoài ra, các phương pháp tiêm như tiêm filler hyaluronic acid hoặc Sculptra (loại filler chuyên kích thích collagen) vừa cho hiệu ứng đầy tức thì, vừa thúc đẩy cơ thể sản xuất thêm collagen tự nhiên.

Bác sĩ Shotter còn chia sẻ một loại tiêm phối hợp mới mang tên HarmonyCa (Allergan), kết hợp với Volite liệu pháp hyaluronic acid cải thiện cấu trúc da để cấp ẩm, làm mịn và tăng độ rạng rỡ cho làn da chỉ sau 2 buổi điều trị.

