Mặt đẹp trai hẵng cắt tóc Peaky Blinders hỡi các anh chồng Việt

Mùa mới của bộ phim Peaky Blinders đã trở lại, và số nam giới đòi cắt kiểu tóc này cũng tăng lên.

Nghe thì ngầu. Nhưng vấn đề là từ lúc ngồi lên ghế đến lúc đứng dậy soi gương, khoảng cách từ Tommy Shelby đến Tommy "Xiaomi" cách nhau tích tắc.

Nói thẳng luôn: kiểu tóc này không cứu nhan sắc. Nó chỉ làm lộ rõ nhan sắc.

Ai từng xem Peaky Blinders đều hiểu vì sao kiểu tóc này từng gây sốt. Hai bên và sau gáy cạo rất sát, gần như lộ cả da đầu. Phần tóc trên đỉnh đầu để dài hơn, chải lệch hoặc rũ xuống. Trên đầu Cillian Murphy, kiểu tóc đó đúng là đẹp thật. Lạnh, sắc, nam tính, có chút nguy hiểm. Nhìn phát biết ngay đây là người không thích nói nhiều nhưng nói câu nào cũng khiến người khác im luôn

Nhưng cái đẹp đó nằm ở tổng thể. Nó không chỉ là tóc. Nó là khuôn mặt góc cạnh, xương hàm rõ, gò má đẹp, ánh mắt có chuyện, thần thái có lực, cộng thêm cách ăn mặc và khí chất của nhân vật.

Trong khi đó, nhiều anh Việt Nam lại nghĩ rất đơn giản: cứ cạo sát hai bên là tự nhiên sẽ có phong thái ông trùm.

Xin lỗi, không có chuyện đó.

Đây là kiểu tóc cực kỳ kén mặt. Nó giống như một bài kiểm tra nhan sắc hơn là một kiểu tóc phổ thông. Bình thường tóc có thể che được nhiều thứ: phần đầu hơi tròn, tai hơi vểnh, trán hơi rộng, gương mặt hơi mềm, đường nét chưa rõ. Nhưng với tóc kiểu Peaky Blinders thì gần như mọi nhược điểm đều bị phơi ra hết. Hai bên cạo sát là lộ hình dáng đầu. Phần tóc trên chải lệch là lộ tỷ lệ mặt. Tổng thể càng "phũ", khuôn mặt càng phải đủ sắc để gánh.

Nói dễ hiểu thế này: nếu mặt bạn không có nét sẵn, kiểu tóc này không giúp bạn đẹp hơn. Nó chỉ khiến bạn giống một người đang rất cố tỏ ra nguy hiểm.

Và đó là lý do rất nhiều anh sau khi cắt xong chỉ rơi vào một trong ba cảnh.

Cảnh đầu tiên là kiểu trẻ trâu xem phim xã hội đen hơi nhiều. Cạo hai bên sạch bong, vuốt tóc lên một chút, mặc áo đen ôm ôm, đi đâu cũng nghĩ mình có khí chất bất cần. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống một cậu chuẩn bị nẹt pô ở đầu ngõ.

Cảnh thứ hai là anh chồng đang yên đang lành tự nhiên muốn nổi loạn. Bình thường mặc polo, đi làm, cuối tuần đi siêu thị với vợ, nhưng bỗng một ngày quyết định "đổi vibe". Kết quả là không trẻ ra, cũng chẳng ngầu lên, chỉ thấy hơi… lạc quẻ. Kiểu như tổ trưởng dân phố vừa xem xong phim Anh quốc và muốn làm mới bản thân.

Cảnh thứ ba mới đau nhất: cắt xong mới phát hiện mặt mình không chịu được kiểu tóc này. Lúc tóc chưa cạo, còn có phần nào che chắn. Cạo xong, soi gương thấy lộ hết tai, lộ hết trán, lộ hết hộp sọ, lộ luôn cả sự bối rối trong ánh mắt. Từ đó bắt đầu chuỗi ngày đội mũ, né đám cưới, ngại họp nhóm và cầu nguyện tóc mọc nhanh.

Cái bẫy lớn nhất của kiểu tóc này là đàn ông thường không thật sự mê kiểu tóc, mà đang mê nhân vật. Các anh thích Tommy Shelby. Thích ánh mắt lạnh. Thích suit ba mảnh. Thích vẻ ít nói nhưng có uy. Thích cái cảm giác đàn ông bước vào là người khác phải nhìn.

Thợ cắt tóc có thể cắt cho bạn phần tóc giống nhân vật. Nhưng thợ không thể cắt thêm xương hàm, ánh mắt từng trải, hay gương mặt điện ảnh cho bạn. Đó là lý do rất nhiều người mang ảnh Cillian Murphy ra tiệm tóc, rồi cuối cùng lại đi về với phiên bản "Tommy Shelby hàng nội địa, giao diện hơi lỗi".

Công bằng mà nói, kiểu tóc này không phải lúc nào cũng xấu. Nó vẫn đẹp nếu bạn có gương mặt góc cạnh, trán đẹp, tóc dày, chất tóc ổn và quan trọng nhất là thần thái đủ "chịu". Với một số người, kiểu tóc này giúp gương mặt trông dài hơn, sắc hơn, có lực hơn thật. Nhưng nhóm đó hiếm lắm. Hiếm ngang việc đàn ông tự giác vứt mấy chiếc quần lót đã dão chun từ ba năm trước.

Thế nên, nếu vẫn mê tinh thần của Peaky Blinders, lời khuyên tử tế nhất là: đừng cắt bản gốc, hãy cắt bản giảm nhẹ.

Tức là hai bên đừng cạo sát da đầu. Giữ độ ngắn vừa phải. Có chuyển tầng mềm hơn một chút. Phần tóc trên vẫn có độ dài, vẫn có thể chải lệch, nhưng tổng thể gọn và dễ sống hơn. Nói nôm na là: lấy cảm hứng từ Tommy Shelby, chứ đừng cố cosplay Tommy Shelby.

Vì cái đàn ông Việt cần không phải là một kiểu tóc gây sốc. Cái đàn ông Việt cần là một kiểu tóc giúp mình trông gọn hơn, chững chạc hơn, ra dáng hơn. Chứ không phải một kiểu tóc khiến đồng nghiệp nhìn xong hỏi: "Ủa anh mới đi nghĩa vụ về à?"

Tóm lại, tóc Peaky Blinders là kiểu tóc rất nam tính, rất điện ảnh, rất có dấu ấn. Nhưng nó cực kỳ kén mặt, kén khí chất và kén cả sự tỉnh táo. Không phải ai cạo sát hai bên cũng thành ông trùm. Nhiều người chỉ đang tự làm khó bản thân trong hai tháng chờ tóc mọc lại.

Nói ngắn gọn thế này cho dễ nhớ: đẹp trai thì thử, còn không thì bình tĩnh. Vì Tommy Shelby trên phim là huyền thoại. Còn ngoài đời, nhiều phiên bản lỗi của kiểu tóc đó chỉ khiến người ta nghĩ: "Anh này chắc mới xem xong vài tập phim và quyết định trả thù đời bằng mái đầu."