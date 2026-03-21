Giày thể thao đang "hóa" giày lười như thế nào?

Có những xu hướng giày nhìn một cái là hiểu ngay. Nhưng cũng có những xu hướng khiến người ta phải đứng khựng vài giây rồi tự hỏi: "Rốt cuộc đôi này là giày gì?"

Nói nôm na cho dễ hình dung: đây là đôi giày dành cho những anh chưa muốn bỏ giày thể thao, nhưng cũng đã bắt đầu thấy mình cần ăn mặc đĩnh đạc hơn.

Nghe buồn cười, nhưng đó lại là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất của thời trang nam hiện tại: đàn ông đang dần rời khỏi thế giới chỉ có sneaker, để tiến gần hơn tới loafer.

Từ món đồ không ai nghĩ tới, thành kiểu giày ai cũng muốn thử

Thực ra kiểu giày này không hẳn mới. Vài thương hiệu đã thử nghiệm từ nhiều năm trước. Nhưng phải đến khi New Balance 1906L xuất hiện, cơn sốt mới thực sự bùng lên.

Một đôi giày mang phần trên kiểu loafer, nhưng lại đặt trên bộ đế của dòng giày thể thao hiện đại. Nghe qua tưởng rất "lạc quẻ", vậy mà lại nhanh chóng thành đề tài nóng trên Instagram, TikTok, Xiaohongshu và khắp các diễn đàn giày.

Bản màu bạc của New Balance 1906L từng cháy hàng rất nhanh. Sau đó, hàng loạt thương hiệu khác cũng nhập cuộc. Hoka, Nike, Crocs, rồi cả những nhà mốt lớn cũng bắt đầu tung ra những phiên bản riêng. Công thức gần như giống nhau: phần thân bằng da hoặc da lộn kiểu giày lười, đi cùng đế cao su hoặc đế thể thao dày, tạo nên một kiểu giày vừa lạ mắt, vừa gây tranh cãi.

Nhưng nếu nhìn kỹ, đằng sau cơn sốt này không chỉ là một món đồ "quái quái cho vui". Nó phản ánh một sự thay đổi rất thật trong cách đàn ông ăn mặc.

Vì sao giày thể thao lại muốn "làm giày lười"?

Câu trả lời nằm ở chính gu mặc của đàn ông bây giờ.

Nhiều năm qua, giày thể thao gần như thống trị mọi thứ. Đi làm mang sneaker, đi chơi mang sneaker, đi du lịch mang sneaker, mặc quần âu vẫn cố ghép với sneaker. Nó tiện, êm chân, dễ phối, không cần nghĩ nhiều.

Nhưng sau một thời gian dài, rất nhiều đàn ông bắt đầu thấy một vấn đề: đi sneaker mãi thì dễ bị trẻ quá, casual quá, hoặc đơn giản là thiếu cảm giác chững chạc.

Trong khi đó, loafer lại là kiểu giày đại diện cho sự trưởng thành. Nó gọn, đẹp, lịch sự, có chiều sâu, và chỉ cần xỏ vào là bộ đồ trông "có tuổi" hơn theo hướng tích cực. Nhưng loafer truyền thống cũng có một rào cản: không phải ai cũng quen. Nhiều người vẫn thấy nó hơi đứng tuổi, hơi nghiêm, hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng bỏ hẳn sự êm ái của sneaker.

Thế là xuất hiện một kiểu giày ở giữa. Không hoàn toàn là giày thể thao, nhưng cũng chưa hẳn là giày lười cổ điển.

Nói cho dễ hiểu: đây là kiểu giày dành cho người muốn mặc đẹp hơn, nhưng chưa muốn thay đổi quá đột ngột.

Xu hướng thật sự không nằm ở đôi giày, mà nằm ở tâm lý đàn ông

Điều đáng nói không phải là đôi snoafer đẹp tới đâu, mà là vì sao đàn ông lại bắt đầu bị hấp dẫn bởi nó.

Vì thật lòng mà nói, không phải đôi nào cũng đẹp.

Có đôi nhìn rất thời trang, rất mới, rất đúng tinh thần đương đại. Nhưng cũng có đôi trông như giày lười bị gắn nhầm đế ở xưởng. Đây là kiểu giày rất dễ rơi vào tình huống "ngắm thì thấy hay, mua về lại không biết mặc với gì".

Nó không hợp hẳn với đồ quá xuề xòa như quần nỉ, hoodie, đồ tập. Nhưng nếu mặc quá nghiêm kiểu suit chỉnh tề, nó cũng lại bị chỏi. Thành ra, đây là món đồ khá khó mang đẹp nếu không có gu rõ ràng.

Thế nhưng dù khó, nó vẫn hot. Vì thứ đàn ông đang bị thu hút không chỉ là kiểu dáng, mà là ý tưởng phía sau nó.

Đó là ý tưởng về một đôi giày vừa thoải mái như sneaker, vừa khiến bản thân trông ra dáng hơn một chút.

Và đây mới là điều đáng chú ý nhất: đàn ông hiện đại vẫn muốn dễ chịu, nhưng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sự chỉn chu và vẻ trưởng thành trong cách ăn mặc.

Thực chất, đây là câu chuyện "giày thể thao đang lớn lên"

Nếu nhìn rộng hơn, snoafer chỉ là phần nổi.

Xu hướng lớn hơn đang diễn ra là: giày thể thao ngày càng bớt hầm hố, bớt quá thể thao, bớt phô trương, và tiến gần hơn tới vẻ gọn gàng, thanh lịch của giày lười.

Ta thấy điều đó ở rất nhiều nơi:

- sneaker dáng thấp, gọn hơn

- giày da đế cao su tối giản

- loafer đế thể thao

- giày slip-on mang tinh thần nửa tây nửa thể thao

- những đôi sneaker trông ngày càng ít "chạy bộ", và ngày càng nhiều "mặc đẹp"

Tức là, kể cả bạn không mua snoafer, bạn vẫn sẽ thấy tủ giày nam đang dịch chuyển theo hướng đó.

Giày thể thao không biến mất. Nó chỉ đang trưởng thành hơn.

Vậy có nên mua kiểu giày này không?

Nếu trả lời thật, thì: không bắt buộc.

Đây không phải món đồ cơ bản kiểu một đôi giày trắng tối giản, một đôi loafer đen, hay một đôi sneaker retro dễ mặc. Nó không phải thứ "ai cũng nên có".

Nhưng nếu bạn là người thích thử cái mới, đã có gu tương đối rõ, và muốn tủ giày của mình có thêm một món thú vị, thì hoàn toàn đáng để thử.

Còn nếu bạn vẫn đang trong giai đoạn xây tủ đồ nền tảng, lời khuyên chân thành là: hãy mua một đôi loafer đẹp hoặc một đôi sneaker thật gọn trước đã. Vì nhiều khi thứ bạn cần không phải một đôi giày lai, mà là một cú chuyển mình rõ ràng hơn trong gu mặc.

Kết luận: đàn ông không chán giày thể thao, họ chỉ không muốn mãi trông như con trai

Nếu phải nói ngắn gọn về xu hướng này, tôi sẽ nói thế này: đây không chỉ là một kiểu giày lạ mắt, mà là dấu hiệu cho thấy đàn ông đang muốn ăn mặc trưởng thành hơn.