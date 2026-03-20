Nam thần “có tuổi” là cực phẩm khiến Quốc Trường phải rén, clip mặc sơ mi trắng hút ngay 2 triệu lượt xem

Không chỉ ở Hàn Quốc hay Trung Quốc, Việt Nam cũng không thiếu những nam thần càng có tuổi càng phong độ, cuốn hút. Một trong những cái tên tiêu biểu chính là diễn viên Quốc Huy. Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên sinh năm 1986 xuất hiện tại lễ khai máy phim Thám Tử Kiên phần 2 đã nhanh chóng gây sốt cõi mạng, hút gần 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ở ngưỡng tuổi gần 40, Quốc Huy gây ấn tượng với diện mạo điển trai, nam tính cùng thần thái đĩnh đạc, thậm chí được so sánh với không ít tài tử đình đám châu Á.

Nam diễn viên Quốc Huy gây sốt với diện mạo đầy bảnh bao, chuẩn bị trở lại trong Thám Tử Kiên phần 2. (Nguồn: thamtukien.movie)

Xuất hiện với outfit tối giản, Quốc Huy vẫn khiến cộng đồng mạng khó rời mắt nhờ phong độ đỉnh cao. Nam diễn viên lựa chọn combo quen thuộc: sơ mi trắng dáng basic phối cùng quần âu tối màu, toát lên vẻ lịch lãm, nam tính rất riêng. Chiếc áo sơ mi được mở nhẹ vài cúc đầu tạo cảm giác phóng khoáng. Mái tóc vuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh cùng ánh nhìn điềm tĩnh càng khiến giao diện "thám tử Kiên" càng thêm cuốn hút. Chính sự giản đơn, không phô trương này lại là “vũ khí” giúp Quốc Huy ghi điểm tuyệt đối, vừa phong trần vừa lãng tử khó trộn lẫn trong Vbiz.

Chỉ cần mặc sơ mi trắng đơn giản, Quốc Huy vẫn gây ấn tượng với vẻ điển trai, nam tính.

Cộng đồng mạng "đổ gục" hoàn toàn trước nhan sắc phong độ của nam diễn viên. Không ít ý kiến ví von Quốc Huy mang vibe của các tài tử Hong Kong, Jang Dong Gun.

Gần đây, Quốc Huy còn khiến mạng xã hội dậy sóng với khung hình "tổng tài hội ngộ" khi đứng cạnh Quốc Trường. Cả hai cùng xuất hiện trong những bộ suit được cắt may chuẩn chỉnh, làm nổi bật vóc dáng cao ráo và thần thái tự tin, tạo nên màn “đọ visual” bùng nổ. Nhiều khán giả còn nhận xét đây là màn hội tụ hiếm hoi của hai cực phẩm nam thần màn ảnh Việt khi cả 2 chỉ cần đứng im cũng tạo nên khung hình khó rời mắt. Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng Quốc Huy còn khiến Quốc Trường "lu mời" với vẻ đẹp nam tính và chiều cao nổi bật.

Đúng là chỉ có Quốc Huy mới "cân" được vibe tổng tài của Quốc Trường. Vẻ đẹp tuổi U40 của 2 nam thần đình đám Vbiz khiến công chúng phải tấm tắc. (Nguồn: TikTok)

Trong 1 lần khác, nam diễn viên ghi điểm với diện mạo bảnh bao, lịch lãm và trẻ trung bên Trâm Anh - đàn em kém 10 tuổi. (Nguồn: TikTok)

Sở hữu diện mạo nam tính, đậm chất điện ảnh, Quốc Huy từ lâu đã được khán giả ưu ái ví von như phiên bản Việt của Jang Dong Gun hay Huỳnh Tông Trạch. Gương mặt anh nổi bật với đường nét góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu cùng ánh nhìn trầm tĩnh, tạo nên cảm giác vừa điềm đạm vừa có chút bí ẩn. Càng lớn tuổi, nam diễn viên càng thêm phần thu hút với vẻ đẹp phong trần – kiểu visual càng nhìn càng cuốn. Bên cạnh đó, vóc dáng vạm vỡ, săn chắc cũng cũng cố thêm hình ảnh chuẩn nam thần của ngôi sao "thám tử Kiên".