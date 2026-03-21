Bác sĩ thẩm mỹ được đặt lịch ồ ạt tới tận... 50 năm sau nhờ màn cải lão hoàn đồng thành công cho khách hàng

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau những hình ảnh chấn động về cuộc lột xác của một người phụ nữ 70 tuổi. Qua bàn tay của một bác sĩ thẩm mỹ tại Beverly Hills, bà lão từng tự ti vì vẻ ngoài già nua đã biến hình thành một quý cô trung niên đầy rạng rỡ, khiến hàng triệu người phải ngả mũ thán phục.

Video đang thu hút hơn 12 triệu lượt xem về một trường hợp căng da mặt vô cùng thành công tại Mỹ (Nguồn @doctor.truesdale)

Nỗi mặc cảm của người phụ nữ 70 tuổi mang gương mặt bà lão 90 tuổi

Câu chuyện bắt đầu khi bác sĩ Carl Truesdale, người điều hành một phòng khám thẩm mỹ danh tiếng tại Los Angeles, chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc trước khi phẫu thuật của một nữ khách hàng. Trong clip, người phụ nữ 70 tuổi không giấu nổi sự xúc động, thậm chí bà đã rưng rưng nước mắt khi nói về vẻ ngoài của mình. Bà chia sẻ rằng bản thân cảm thấy mình già nua như một bà lão 90 tuổi với những nếp nhăn sâu hoắm bao phủ khắp khuôn mặt và làn da chảy xệ trầm trọng.

Nỗi khao khát được tìm lại chính mình của bà lớn đến mức bà chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị bác sĩ khi được chấp nhận thực hiện ca phẫu thuật. Ở tuổi 70, những dấu vết của thời gian đã khiến bà trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật, và đây chính là hy vọng cuối cùng để bà tìm lại sự tự tin đã mất.

Vị khách hàng 70 có gương mặt 90 tuổi rơi nước mắt trước khi bị bác vị hứa sẽ giúp bà đi "cỗ máy thời gian" (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc lột xác ngoạn mục và màn "ăn gian" 30 tuổi

Bác sĩ Truesdale đã thực hiện một ca căng da mặt toàn phần cho vị khách đặc biệt này. Chỉ vài tuần sau khi phẫu thuật, khi tình trạng sưng tấy đã hoàn toàn biến mất, kết quả hiện ra khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải "há hốc mồm". Người phụ nữ già nua trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một diện mạo mới đầy sức sống.

Chính chủ nhân của gương mặt này cũng phải thốt lên kinh ngạc trước sự thay đổi của mình. Bà kể lại rằng bác sĩ từng hứa sẽ giúp bà trẻ lại 30 tuổi, và ông đã giữ đúng lời hứa một cách xuất sắc. Bà hào hứng chia sẻ rằng giờ đây, nếu ai đó hỏi tuổi, bà sẽ tự tin trả lời mình mới 40, bởi vì bà cảm thấy năng lượng và nhan sắc của tuổi 40 đang thực sự quay trở lại. Làn da chảy xệ đã được cắt bỏ, các nếp nhăn được kéo căng giúp gương mặt trở nên thanh tú, bừng sáng và đầy rạng rỡ.

Kết quả sau ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, bà lão 70 tuổi được nhận xét đã trẻ ra 20-30 tuổi (Ảnh chụp màn hình)

Cơn bão mạng xã hội và những lịch hẹn cho 50 năm tới

Đoạn video ghi lại hành trình "cải lão hoàn đồng" này đã nhanh chóng trở nên viral trên tài khoản TikTok của bác sĩ Truesdale, thu hút hơn 12 triệu lượt xem và 1,3 triệu lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi kỹ thuật khéo léo và gu thẩm mỹ tinh tế của vị bác sĩ này. Nhiều người cho rằng đây là ca căng da mặt tự nhiên nhất mà họ từng thấy, không hề có cảm giác bị đơ cứng hay can thiệp quá đà.

Sự phấn khích của công chúng lớn đến mức có người còn đùa vui nhưng đầy quyết tâm rằng vị bác sĩ nhất định phải giữ gìn sức khỏe để tiếp tục làm nghề vì họ sẽ "đặt lịch hẹn vào 50 năm sau". Một số ý kiến khác khẳng định nếu người phụ nữ này nhuộm tóc tối màu hơn, bà hoàn toàn có thể bị nhầm là một phụ nữ ở độ tuổi giữa 40. Thậm chí, nhiều người lạ còn đoán bà chỉ khoảng 52 tuổi và không thể tin nổi con số thật là 70. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại nhan sắc mà còn lan tỏa thông điệp về sự kỳ diệu của y học hiện đại trong việc giúp con người tìm lại niềm vui cuộc sống.