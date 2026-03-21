Màn lột xác của người đẹp ngoại cỡ khiến cõi mạng ồn ào: Người khen đẹp, người chê hết sexy

Barbie Ferreira là nữ diễn viên, người mẫu Hollywood từng gây ấn tượng mạnh với hình tượng tự tin, đại diện cho vẻ đẹp đa dạng và không theo chuẩn mực truyền thống. Không chỉ ghi dấu qua diễn xuất, ngôi sao Euphoria còn là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch thời trang mang thông điệp body positivity.

Mới đây, một bài đăng trên MXH bày tỏ sự tiếc nuối về việc thay đổi vóc dáng của Barbie Ferreira sau khi giảm cân đã nhanh chóng thu hút hơn 300 nghìn lượt xem, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người bất ngờ trước diện mạo mới gọn gàng hơn của cô, trong khi không ít khán giả lại tiếc nuối hình ảnh đầy đặn từng làm nên dấu ấn riêng cho Barbie Ferreira. Ngoài ra, cũng nhiều ý kiến cho rằng cô vẫn đẹp ở cả 2 phiên bản và mong những so sánh vóc dáng sẽ dừng lại.

Hai phiên bản của Barbie Ferreira cho thấy sự thay đổi rõ rệt nhưng đều tỏa sáng theo cách riêng. Trước đây, ngôi sao sinh năm 1996 gây ấn tượng mạnh với vóc dáng chubby, đầy đặn – hình ảnh từng trở thành biểu tượng cho sự tự tin và vẻ đẹp không theo khuôn mẫu. Dù thân hình tròn trịa, các đường nét gương mặt của nữ diễn viên vẫn hài hòa, sắc nét, mang đến nguồn năng lượng tươi tắn, cuốn hút.

Ở hiện tại, sau khi giảm cân, vóc dáng của nữ diễn viên trở nên thon gọn và cân đối hơn. Cơ thể chuyển sang tỷ lệ gọn gàng, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, không hề quá gầy. Gương mặt cũng vì thế mà trở nên thanh thoát, các đường nét rõ ràng, sắc sảo hơn. Dù ở phiên bản nào, Barbie Ferreira vẫn toát lên sức hút riêng, chỉ là chuyển dịch từ vẻ đẹp năng lượng sang hình quyến rũ, trưởng thành hơn.

Dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận việc giảm cân đã góp phần giúp Barbie Ferreira thăng hạng nhan sắc rõ rệt. Giảm cân càng giúp Barbie Ferreira tăng thêm nét sexy với những đường cong gợi cảm, khác hẳn với việc ép cân tới mức gầy gò, thiếu sức sống. Điển hình như tại thảm đỏ Oscar 2026, cô đã gây ấn tượng với diện mạo quyến rũ, lộng lẫy như công chúa với mẫu váy bồng bềnh được custom riêng của Gap.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc cũng giúp ngôi sao sinh năm 1996 cải thiện sức khỏe, tăng độ linh hoạt trong sinh hoạt và công việc. Quan trọng hơn, hình thể gọn gàng mang đến lợi thế lớn trong diễn xuất, giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, mở rộng biên độ hình ảnh trên màn ảnh.

