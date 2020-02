Mang thai 4, bà mẹ phải giữ 3 em bé đã mất trong bụng để đổi lấy sự an toàn cho thai nhi còn lại

Cô Tori Keller (23 tuổi) gặp gỡ và quen biết chồng mình là anh Tyler Hallman (24 tuổi) khi mới chỉ 19 tuổi. Sau một thời gian tìm hiểu, cả 2 đã quyết định kết hôn và cô Tori có bầu không lâu sau đó.

Điều bất ngờ đó là cô Tori mang thai 4 đứa con khiến cặp vợ chồng rất ngạc nhiên. Thậm chí cô Tori còn nghĩ rằng bác sĩ nói đùa cho đến khi tận mắt nhìn thấy ảnh siêu âm. Các bác sĩ cũng cho biết em bé A trong bụng có túi ối và nhau thai riêng, trong khi 3 bé B, C, D phải chia sẻ cùng nhau một nhau thai và túi ối. Chính điều này đã mang đến những rủi ro khi mang thai.

Cô Tori trong thời gian mang thai.

Trong 3 tháng đầu cô Tori bị ốm nghén nặng, vì mang thai 4 sẽ có nhiều rủi ro nên tuần nào cô cũng phải đến viện kiểm tra. Ở tuần thứ 15, cả 2 vợ chồng đi siêu âm để xác định giới tính của em bé nhưng nhận được tin dữ: "Em bé D trong bụng không hề cử động. Bác sĩ siêu âm cho biết họ không thể tìm thấy nhịp tim của bé", cô Tori đau đớn kể lại.

Dù em bé D đã chết trong bụng mẹ, nhưng cô Tori cho biết bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vẫn phải mang thai cả 4 đứa trẻ đủ ngày, đủ tháng: "Tôi phải tiếp tục và không thể từ bỏ những đứa con khác của mình. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào nữa. Điều này thật sự khó khăn".

Hình ảnh siêu âm của 4 bé trong bụng.

Ở tuần thứ 18, Tori không thấy con chuyển động và bị đau bụng dữ dội. Quá sợ hãi, bà mẹ trẻ đã gọi điện cho bác sĩ và được trấn an rằng những cơn đau là do tử cung ngày càng lớn. Nhưng đến lần siêu âm ở tuần thứ 19, vợ chồng cô nhận được tin tàn nhẫn rằng em bé B và C đã qua đời. Lại một lần nữa, cô Tori được cho biết sẽ phải tiếp tục mang theo cả 4 bào thai, trong đó có 3 bé đã mất để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ duy nhất.

"Tôi được theo dõi rất chặt chẽ sau khi mất bé 2 bé B, C và phải nhập viện lúc 21 tuần để kiểm tra nghiêm ngặt. Mọi thứ thật đáng sợ, tôi thậm chí không được phép di chuyển xung quanh".

Cô Tori chuyển dạ ở tuần 23 và phải mổ cấp cứu: "Cơn chuyển dạ lúc đầu không rõ rệt lắm, tôi bị một số cơn đau nhẹ ở lưng nhưng rồi nó trở nên dữ dội hơn khiến tôi rất sợ hãi, nhất là lúc y tá xác nhận tôi đang bị đau chuyển dạ. Tôi rất sợ mình sẽ bị mất con".

Cô Tori bên người con mới sinh.

Bé Athena chào đời chỉ nặng 600gr với đôi mắt nhắm nghiền.

Rất may là con gái cô, bé Athena, chào đời bình an vào ngày 2 tháng 1 năm 2017. Bé chỉ nặng 600gr và dài 30cm. Tai của bé thậm chí còn chưa phát triển hoàn thiện và đôi mắt thì nhắm nghiền. Cô Tori và chồng phải đợi 2 tuần rưỡi mới được bế con.

Bà mẹ trẻ trải lòng: "Lần đầu tiên nhìn thấy con cảm giác thật khó tả. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy con mình trong tình cảnh như vậy nhưng thật may là Athena vẫn sống sót. Thật đau buồn khi thấy con phải gắn nhiều dây, ống dẫn trên người nhưng tôi vẫn yêu con thật nhiều".

Những hình ảnh hiện tại của bé Athena.

Tuy bị sinh non, nhưng hiện tại bé Athena phát triển rất khỏe mạnh, đây là niềm vui vô bờ với vợ chồng cô Tori. "Hiện giờ con đã khỏe mạnh hơn rất nhiều và có thể đi bộ, chạy nhảy, la hét... như nhiều đứa trẻ bình thường khác. Mới một năm trước thôi Athena mới chỉ nói được 3 - 5 từ, nhưng giờ đây con bé có thể nói chuyện cả ngày không chán".

Vợ chồng cô Tori bên 2 con.

Cặp đôi còn chào đón thêm một bé trai và đặt tên là Zachariah. Athena yêu em trai mình vô cùng và thường gọi cậu bé là Riah. Vợ chồng cô Tori cũng thường kể với 2 con về những người chị đã mất: "Athena biết rằng 3 người chị em của con là những thiên thần trên trời và luôn dõi theo chúng tôi mỗi ngày. Athena đã dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ để vượt qua thời kỳ đen tối. Con bé là người hùng của tôi dù có thể nó không biết điều đó".

Nguồn: Dailymail