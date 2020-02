Mổ bắt thai vô tình cắt vào mặt em bé, bác sĩ vội vàng phân trần bởi lý do khó tin

Câu chuyện không may này xảy ra với con gái của chị Darya Kadochnikova, 19 tuổi (sống tại thành phố Kyshtym, Nga). Bà mẹ trẻ này ban đầu định sinh thường, nhưng vì em bé chuyển tư thế nên các bác sĩ quyết định cho đẻ mổ để đảm bảo an toàn. Do gây tê ngoài màng cứng không có tác dụng nên chị Darya được gây mê tĩnh mạch và chìm vào giấc ngủ.

Bà mẹ trẻ Darya Kadochnikova.

Khi tỉnh dậy, bà mẹ trẻ vô cùng sốc khi thấy trên mặt con mình có vết rạch lớn. Các bác sĩ cũng thông báo cho chị Darya sư việc và cho biết "đáng lẽ em bé không nên chuyển động nhiều như thế", ngoài ra không có lời giải thích gì thêm.

Con gái chị Darya bị một vết cắt dài trên mặt sau ca sinh mổ.

Hiện tại chị Darya đang bị sốt cao sau sinh mổ và vẫn cho con bú dù có uống thuốc kháng sinh. Về phía bệnh viện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào sau sơ suất trên.

Trước đó, trên thế giới đã xảy nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị thương do vô tình trúng dao mổ của bác sĩ. Thậm chí có bé đã qua đời do tai nạn ngoài ý muốn này.

Và câu chuyện không may này xảy đến với cặp vợ chồng Claire Smith và Scott Allen vào năm 2013. Được biết, bé Carson Allen đã qua đời chỉ 3 giờ sau sinh mổ do một vết cắt vô ý trên hộp sọ. Vết cắt dài 5cm đã khiến bé bị mất máu quá nhiều.

Đối với vợ chồng cô Claire Smith đây là nỗi mất mát quá lớn và khiến gia đình cô bị ám ảnh mãi. Bà mẹ trẻ đau đớn cho biết: "Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cho rằng gia đình tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi mất mát đó".

Bệnh viện sau đó đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến 2 vợ chồng: "Chúng tôi hiểu rằng không từ ngữ hay số tiền nào có thể bù đắp được những tổn thất và nỗi đau mà gia đình đã phải trải qua".

Nguồn: Metro