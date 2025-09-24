Sắm 4 mẫu chân váy sang chảnh tuyệt đối này để sang mùa đông mặc vẫn đẹp

Chân váy là món thời trang khó có thể thiếu trong tủ đồ của chị em. Sự xuất hiện của món đồ này sẽ tăng vẻ nữ tính và đa dạng cho tủ áo quần. Khi diện chân váy, chị em dễ dàng có được vẻ ngoài nổi bật mọi lúc mọi nơi, từ công sở ra phố cho tới dự sự kiện. Chân váy có không ít biến tấu đa dạng, dễ khiến chị em cảm thấy bối rối khi lựa chọn. Đặc biệt, trong giai đoạn giao mùa, việc lựa chọn chân váy khéo léo sẽ giúp chị em tiết kiệm tiền bạc, có thể tận dụng từ thu sang đông.

Sau đây là 4 mẫu chân váy mùa lạnh đáng sắm nhất hiện tại:

Chân váy denim

Chân váy denim là món thời trang không hề xa lạ đối với chị em, và item này lại càng lý tưởng hơn khi diện vào mùa thu hay đông. Chân váy denim mang tới hiệu quả hack tuổi. Ngoài ra, mẫu chân váy này còn phảng phất nét retro, từ đó mang lại sức hút cho người mặc.

Chân váy denim không hề khó phối đồ. Item này có thể kết hợp ăn ý với áo sơ mi trắng để tạo nên bộ cánh tươi trẻ xen lẫn nét thanh lịch. Ngoài ra, chân váy denim còn có thể mix được với mọi mẫu áo mùa đông, như là áo len, áo thun dài tay. Sau đó, chị em có thể khoác ngoài một chiếc áo blazer, trench coat hay áo dạ dáng dài để hoàn thiện outfit sang xịn mịn.

Chân váy lụa

Chân váy lụa là biểu tượng cho sự sang trọng và tinh tế. Mẫu chân váy này phù hợp với mùa thu dịu dàng, nhưng cũng có thể áp dụng trong những ngày đông không quá lạnh. Chân váy lụa có nhiều biến tấu cho chị em lựa chọn.

Bên cạnh chân váy lụa màu trung tính đơn giản, trang nhã, chị em có thể làm mới style với các mẫu chân váy lụa mang tông màu tươi tắn, nổi bật như hồng nhạt, xanh lá hay xanh pastel. Thậm chí, các quý cô có thể bổ sung chân váy lụa họa tiết da báo cho tủ đồ để làm mới style. Mẫu chân váy này không chỉ nổi bật, mà còn giúp người mặc có được vẻ ngoài sang chảnh, long lanh.

Chân váy suông màu đen

Chân váy suông màu đen là món thời trang cơ bản nhất mà chị em nên có trong tủ đồ mùa lạnh. Mẫu chân váy này khá đơn giản, nhưng vẫn có thể giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên ấn tượng hơn.

Bên cạnh các mẫu áo basic, chị em hãy kết hợp chân váy suông màu đen với một số biến tấu như áo sơ mi nhấn eo, áo len mỏng xẻ tà để tạo nên tổng thể trang phục bắt mắt hơn, nhưng vẫn có nét tinh tế và hài hòa. Một số mẫu giày như boots màu đen, giày loafer sẽ góp phần nâng cấp cả tổng thể set chân váy suông màu đen.

Chân váy trắng

Chân váy trắng là món thời trang dẫn đầu xu hướng trong mùa hè năm nay, và sang tới mùa thu – đông, item này vẫn rất thịnh hành. Ưu điểm của chân váy trắng là sự tươi trẻ xen lẫn nét nữ tính. Ngoài ra, chân váy trắng còn rất tao nhã và thanh lịch.

Giống như chân váy màu đen, chân váy trắng mang đến hiệu quả cân bằng tổng thể outfit. Do đó, bên cạnh các mẫu áo màu trung tính, chị em có thể kết hợp chân váy trắng với một số kiểu áo nổi bần bật như áo sơ mi màu đậm, áo họa tiết hay áo khoác da bụi bặm… Những công thức này bắt mắt nhưng vẫn có sự hài hòa, tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm