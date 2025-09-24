Thanh Hằng gợi ý 10 set đồ mùa thu đẹp và sang dành cho phụ nữ trên 40 tuổi

Phạm Thanh Hằng là một trong những mỹ nhân Việt nổi tiếng mặc đẹp. Ở tuổi 42, Thanh Hằng xây dựng phong cách rất đa dạng, vừa trẻ trung và cá tính, vừa toát lên sự tinh tế, sang trọng. Đây chính là lý do, style của Thanh Hằng có thể là nguồn cảm hứng thời trang cho mọi độ tuổi. Dẫu vậy, các set đồ của Thanh Hằng vẫn phù hợp nhất với những quý cô ngoài 40 đang muốn tạo dựng phong cách trẻ trung và hợp thời.

Sau đây là 10 set đồ mùa thu sành điệu tuyệt đối mà phụ nữ trên 40 tuổi nên tham khảo từ siêu mẫu Thanh Hằng:

Áo blouse tay bồng và chân váy dài quả là sự kết hợp hoàn hảo vì giúp nhân đôi vẻ dịu dàng, bay bổng cho người mặc. Để hoàn thiện set trang phục phóng khoáng, phù hợp đi dạo phố lẫn du lịch, túi xách cói và sandal mang tông màu trung tính là lựa chọn cho thấy gu thẩm mỹ cao của chính chủ.

Sự kết hợp giữa áo len mỏng màu nâu và quần denim đen ống suông đã tạo nên bộ cánh cá tính, nhưng cũng đầy thanh lịch. Các item như dây chuyền mảnh, giày màu đen giúp nâng tầm vẻ sang trọng. Chiếc túi xách màu hồng không "lạc điệu" với outfit, thay vào đó là tạo nét chấm phá ngọt ngào, nổi bật cho bộ cánh.

Outfit trên phù hợp với cả mùa hè lẫn mùa thu. Trong khi áo gile màu đen trắng mang đến sự nữ tính, trang nhã thì chân váy bí ngô tuy mềm mại, nhưng vẫn tạo sự đột phá cho cả tổng thể. Bộ cánh càng thêm sang trọng, đẳng cấp nhờ túi xách và giày loafer mang tông màu đen.

Thay vì kết hợp áo ren nữ tính với chân váy hay quần âu đứng dáng, Thanh Hằng lại mix item này cùng quần ống rộng loang màu rất "ngầu". Sự kết hợp này hóa ra lại vô cùng ăn ý, giúp vẻ ngoài của siêu mẫu thêm cuốn hút, thời thượng nhưng vẫn rất sang xịn mịn. Đôi giày màu be hài hòa tuyệt đối với bộ cánh về cả màu sắc lẫn cá tính.

Thanh Hằng đang diện một bộ cánh chuẩn nàng thơ mùa thu. Sự kết hợp giữa áo blouse tay bồng và chân váy dài rất bay bổng, nữ tính. Trong khi đó, đôi giày mũi nhọn giúp outfit trở nên long lanh hơn, đồng thời tôn dáng hiệu quả. Chiếc mũ cói là điểm nhấn phù hợp cho những set đồ dịu dàng nhưng không kém phần phóng khoáng.

Phụ nữ trên 40 tuổi sẽ có vẻ ngoài rất yêu kiều, sang trọng khi áp dụng combo gồm áo ren kết hợp với quần ống suông. Thanh Hằng giúp bộ cánh màu đen trắng thêm nổi bật, sang chảnh bằng cách chọn túi xách màu đỏ rượu vang, đi giày gắn nơ to bản. Ngoài ra, Thanh Hằng còn gợi ý kiểu tóc hoàn hảo để áp dụng, đó là tóc búi thấp.

Yêu thích phong cách tối giản, quý cô trên 40 tuổi hãy ghim ngay công thức gồm áo thun dài tay, trơn màu trắng kết hợp cùng quần âu ống suông. Nhờ mẫu áo ôm dáng mà người mặc không cần sơ vin, tổng thể vẫn có sự gọn gàng. Mẫu áo này còn tôn lên nét nữ tính của người mặc, nhưng hiệu quả hack tuổi vẫn giữ nguyên.

Phụ nữ trên 40 tuổi vẫn có thể mặc chân váy ngắn rất đẹp khi ghim set đồ trên của Thanh Hằng. Sự kết hợp giữa chân váy ngắn xếp ly và áo gile đã mang đến nét ngọt ngào, trẻ trung xen lẫn sự thanh lịch. Các món phụ kiện như khăn quàng họa tiết, khuyên tai tròn không hề thừa thãi, trái lại còn giúp bộ cánh thêm ấn tượng.

Bộ cánh trên có rất nhiều điểm nhấn thú vị, đó là chiếc áo lệch vai, giày lưới và khuyên tai to bản. Tuy nhiên, tất cả sẽ được cân bằng nhờ chiếc quần ống suông màu trung tính. Thao tác sơ vin giúp hoàn thiện vẻ sang trọng, chỉn chu.

Một chiếc váy mang màu sắc nhã nhặn, được nhấn nhá chi tiết bèo nhún sẽ giúp vẻ ngoài của phụ nữ trên 40 tuổi ghi điểm tuyệt đối ở sự nữ tính, thanh lịch. Ngoài ra, bộ cánh trên còn có nét ngọt ngào và tươi trẻ.

Ảnh: Sưu tầm