Hóa ra mỹ nhân Việt toàn là cao thủ mặc quần ống rộng, gợi ý 10 cách phối sành điệu đã con mắt

Quần ống rộng có độ thoải mái và nhẹ nhàng. Item này còn giúp che nhược điểm hiệu quả, nên phù hợp với hầu hết mọi vóc dáng. Không chỉ lý tưởng để diện trong mùa hè, quần ống rộng còn là lựa chọn sành điệu cho mùa thu. Quần ống rộng được yêu thích bởi hầu hết các chị em. Nhiều sao nữ Việt cũng không ngó lơ item này, mà thường xuyên lựa chọn để xây dựng street style.

Muốn mặc đẹp xuất sắc với quần ống rộng, đồng thời không tạo cảm giác nhàm chán trong phong cách, chị em nên tham khảo 10 ý tưởng mix & match sau đây của các mỹ nhân Việt:

Hoa hậu Kỳ Duyên có cách phối đồ rất sáng tạo, thích hợp dành cho những nàng nào đang muốn đột phá phong cách. Cô kết hợp áo thun trắng với váy lụa hai dây dáng ngắn, và quần jeans ống suông. Combo này giúp người mặc có được vẻ ngoài nữ tính xen lẫn nét phóng khoáng, thời thượng. Bộ cánh càng thêm sang trọng nhờ túi xách màu nâu và đôi giày loafer.

Muốn mặc quần ống suông theo cách quyến rũ, chị em nên tham khảo ngay outfit trên. Chiếc áo trễ vai, ôm sát giúp tôn lên bờ vai gợi cảm, cùng vòng eo thon gọn. Trong khi đó, chiếc quần denim ống suông tạo vẻ thời thượng, tránh cảm giác "sến". Chiếc túi màu vàng đã tạo điểm nhấn đầy bắt mắt cho tổng thể.

Bộ cánh trên bao gồm toàn những item nổi bật, nhưng lại không mang tới cảm giác rối mắt. Sự kết hợp giữa áo họa tiết 3D và quần jeans thêu hoa giúp người mặc có được vẻ ngoài rất long lanh, yêu kiều. Vì outfit đã bắt mắt, sandal và túi xách màu trung tính sẽ là lựa chọn hợp lý để cân bằng tổng thể.

Tăng Thanh Hà gợi ý cho chị em cách phối đồ sáng tạo nhưng vẫn đẹp từng centimet. Trong khi áo sơ mi màu xanh và túi xách, giày màu đỏ tạo vẻ rạng rỡ cho người diện thì quần ống suông, hơi loe nhẹ phần gấu, phủ họa tiết da báo lại mang tới nét sang chảnh, kiêu kỳ cho người mặc. Xét về tổng thể, bộ cánh có độ hài hòa tuyệt đối.

Áo thun họa tiết là lựa chọn thích hợp với mùa thu – đông. Mẫu áo mang tông màu đỏ và trắng này kết hợp rất ăn ý với quần jeans xanh. Cuối cùng, đôi giày sneaker màu đỏ đã hoàn thiện outfit siêu nổi bật, hút mắt.

Công thức áo trắng và quần jeans xanh ống rộng bỗng trở nên sang trọng hơn rất nhiều nhờ chiếc áo blazer khoác ngoài. Bên cạnh đó, tổng thể trang phục vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động. Đôi giày cao gót mũi nhọn không chỉ tôn dáng tối ưu mà còn nâng tầm vẻ nữ tính, sang chảnh.

Áo gile là món đồ nên có trong tủ quần áo của những nàng muốn xây dựng phong cách thanh lịch, đẹp vượt thời gian. Mẫu áo này khá đứng dáng, nhưng vẫn có sự trẻ trung và hiện đại. Sự kết hợp giữa áo gile và quần âu ống suông, mang tông màu đen giúp người mặc ghi điểm sang trọng. Để không làm giảm độ tinh tế của bộ đồ, một đôi giày màu trung tính sẽ là lựa chọn tốt hơn các mẫu giày mang tông màu sặc sỡ.

Áo len tăm hai dây thích hợp diện từ hè sang thu. Một trong những cách tuyệt hay để chinh phục mẫu áo này chính là kết hợp với quần denim ống suông. Tổng thể trang phục càng trở nên rạng rỡ và sang xịn mịn hơn nữa nhờ đôi giày cùng túi xách màu đỏ. Ngoài ra, bộ cánh còn tôn dáng hiệu quả nhờ thiết kế áo lửng.

Bộ cánh trên vừa có sự tinh giản, vừa có độ cuốn hút. Với các item đẹp vượt thời gian như áo thun trắng, quần jeans ống suông và áo trench coat lửng, Hoa hậu Lương Thùy Linh dễ dàng có được bộ trang phục trẻ trung. Đôi giày sneaker trắng giữ nguyên hiệu quả hack tuổi, đồng thời hoàn thiện bộ cánh thanh lịch.

Chiếc áo cardigan màu xanh lá đậm và túi xách xanh nhạt đã tạo điểm nhấn cho combo áo thun trắng và quần denim xanh quen thuộc. Sơ vin là một thao tác quan trọng vì giúp tạo vẻ gọn gàng cho bộ cánh, đồng thời tôn dáng tối ưu.

Ảnh: Sưu tầm