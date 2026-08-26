Cô bé hát “Em mơ gặp Bác Hồ” gây chú ý tại concert Tổ quốc trong tim là ai?

Tại concert "Tổ quốc trong tim" diễn ra tại TP.HCM, tiết mục "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên" với sự góp mặt của các bạn nhỏ đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Trong đó, cô bé gây chú ý với giọng hát trong trẻo, đầy tự tin trình diễn trên sân khấu, là Ali Thục Phương - gương mặt nhí quen thuộc, từng được biết đến qua bộ phim "Cách em 1 Milimet" và nhiều chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi.

Ở tuổi 13, Ali Thục Phương đã có một hành trình nghệ thuật khá ấn tượng, từ ca hát, diễn xuất, MC đến những sân khấu lớn và hoạt động giao lưu quốc tế. Đặc biệt, cô bé còn gây "bão" mạng xã hội với những video hát cùng bà nội, trong đó có video đạt hàng chục triệu lượt xem.

Ali Thục Phương: Cô bé 13 tuổi tự tin trình diễn trên sân khấu "Tổ quốc trong tim"

Ali Thục Phương có tên thật là Nguyễn Đỗ Thục Phương, sinh năm 2013 tại Hà Nội. Hiện cô bé là học sinh lớp 7 trường Nguyễn Siêu. Cô bé bắt đầu làm quen với thời trang, chụp ảnh mẫu và biểu diễn từ 5 tuổi.

(Nguồn: Tổ quốc trong tim)

Sau đó, Thục Phương dần xuất hiện trong hàng loạt chương trình truyền hình, từ các chương trình nghệ thuật, thiếu nhi cho tới gameshow, một vài chương trình có thể kể đến như: Con đường lịch sử, Điểm tựa Việt Nam, 95 năm ánh sáng soi đường, Hoa Vui Ca, Siêu tài năng nhí...

Đặc biệt, tại chương trình "Hoa Vui Ca", Ali Thục Phương từng đảm nhận vai trò MC chính, cho thấy cô bé không chỉ có khả năng ca hát mà còn khá tự tin trước ống kính và có khả năng giao tiếp, ứng biến. Trường Nguyễn Siêu cũng từng giới thiệu Thục Phương là học sinh nổi bật ở khả năng hát, diễn xuất và hoạt động đa lĩnh vực.

Thị Tú hồi nhỏ của "Cách em 1 Milimet" khiến người xem nhớ mãi

Với khán giả truyền hình, dấu mốc giúp cô bé Ali Thục Phương được biết đến rộng rãi hơn chính là vai Tú lúc nhỏ trong bộ phim "Cách em 1 Milimet".

Đây cũng là lần đầu tiên cô bé tham gia một bộ phim truyền hình. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước đó, Thục Phương nhanh chóng tạo thiện cảm nhờ lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng và biểu cảm đa dạng.

(Nguồn ảnh: VFC)

Trong phim, Tú là một cô bé cá tính, mạnh mẽ và có phần "chị đại" trong nhóm bạn ở làng Mây. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy vẫn là một cô bé giàu tình cảm, phải đối diện với những biến cố và sự chia xa của nhóm bạn.

Điều thú vị là Ali từng chia sẻ rằng cô bé đến casting cùng một nhóm bạn và bất ngờ được đạo diễn mời vào vai Tú. Để chuẩn bị cho vai diễn, bố còn yêu cầu Ali đọc đi đọc lại kịch bản trong khoảng hai tuần trước khi bắt đầu quay, để hiểu và sống cùng nhân vật.

Sau bộ phim "Cách em 1 Milimet", Ali Thục Phương tiếp tục đảm nhận vai Thảo - em gái của Cương, trong phim: "Phía bên kia thành phố", lối diễn xuất tự nhiên của cô bé tiếp tục gây ấn tượng trên sóng giờ vàng.

Từ phim giờ vàng, các chương trình trên sóng truyền hình... đến một "hiện tượng nhí" trên MXH

Nếu "Cách em 1 Milimet" giúp khán giả biết Ali với tư cách diễn viên, thì mạng xã hội lại cho thấy một khía cạnh rất khác của cô bé: một ca sĩ nhí đặc biệt yêu thích những ca khúc truyền thống và cách mạng.

Kênh TikTok @alithucphuong của Ali đã thu hút lượng người theo dõi rất lớn (hơn 29 triệu lượt thích và 1.1 triệu lượt theo dõi). Đáng chú ý nhất là video Ali Thục Phương hát "Em là mầm non của Đảng" cùng bà nội. Video ban đầu chỉ được thực hiện như một kỷ niệm của hai bà cháu, nhưng sau đó bất ngờ lan truyền mạnh mẽ với 51,6 triệu lượt xem.

Ali Thục Phương hát “Em là mầm non của Đảng” cùng bà nội.

Sức hút của video không chỉ đến từ giọng hát trong trẻo của Ali mà còn từ hình ảnh hai thế hệ cùng hát một ca khúc. Một cô bé Gen Alpha và người bà thuộc thế hệ trước gặp nhau ở âm nhạc và chính sự tự nhiên ấy khiến rất nhiều người xúc động.

Theo cô bé chia sẻ, bà nội của Ali - bà Nguyễn Thị Hương, có thời gian dài gắn bó với công tác Đội, là người đã truyền cảm hứng âm nhạc và tình yêu với những bài hát truyền thống cho cháu gái.

Ali Thục Phương và bà nội.

Chính vì vậy, việc Ali đứng trên sân khấu "Tổ quốc trong tim" và hát "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" thực chất không phải một lựa chọn bất ngờ. Những ca khúc như vậy đã xuất hiện trong tuổi thơ của cô bé từ rất lâu.

Cô bé không xây dựng hình ảnh một ngôi sao nhí chỉ xoay quanh các ca khúc thịnh hành. Thay vào đó, trên mạng xã hội của mình, Ali thường xuyên chia sẻ những bài hát gắn với tình yêu quê hương, đất nước, phù hợp với lứa tuổi của mình.

Từng đại diện thiếu nhi Việt Nam sang Nhật Bản giao lưu văn hóa

Không chỉ hoạt động nghệ thuật trong nước, Ali Thục Phương còn từng có trải nghiệm giao lưu quốc tế từ khi còn rất nhỏ.

Năm 2023, khi mới 10 tuổi, Ali là một trong 5 đại diện được lựa chọn tham gia dự án "Tomodachi - Tình bạn", dự án âm nhạc và giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Chương trình đã tuyển chọn từ khoảng 800 thanh thiếu nhi trên toàn quốc, qua các vòng trực tuyến và trực tiếp tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng. Ali là một trong 5 gương mặt được lựa chọn cuối cùng.

Năm 2026, hành trình của Ali tiếp tục được mở rộng. Cô bé là một trong 10 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ali cũng trở thành gương mặt nhỏ tuổi nhất trong dàn nghệ sĩ của Concert Thanh Xuân 2026, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Double2T…

Có thể Ali Thục Phương chưa phải một cái tên mà tất cả khán giả đều biết. Nhưng với những ai từng xem Tú của "Cách em 1 Milimet", từng lướt qua video hai bà cháu hát nhạc cách mạng trên TikTok, hay vừa bắt gặp cô bé trong "Tổ quốc trong tim", những mảnh ghép ấy đang dần tạo nên chân dung của một nghệ sĩ nhí thế hệ Gen Alpha khá đặc biệt.